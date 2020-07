‘ധോണി രാജ്യസ്നേഹി, കോവിഡിനിടെ പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകില്ല’

റാഞ്ചി∙ രാജ്യസ്നേഹം രക്തത്തിലലിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയെന്ന് താരത്തിന്റെ മാനേജരും ബാല്യകാല സുഹൃത്തുമായ മിഹിർ ദിവാകർ. രാജ്യം കോവിഡ് 19 പോലുള്ള കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ പരസ്യങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കാൻ ധോണിയെ കിട്ടില്ലെന്നും മിഹിർ അവകാശപ്പെട്ടു. റാഞ്ചിയിലെ ഫാം ഹൗസിൽ ജൈവ കൃഷിയുടെ തിരക്കിലാണ് ധോണിയെന്നും മിഹിർ ദിവാകർ വെളിപ്പെടുത്തി.

കഴിഞ്ഞ ഏകദിന ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ഇന്ത്യ പുറത്തായതിനുശേഷം സജീവ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ധോണി, ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎല്ലിലൂടെ തിരിച്ചുവരവിന് ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് കോവിഡ് വ്യാപനം നിമിത്തം മത്സങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചത്. രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൗൺ കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ റാഞ്ചിയിലെ വസതിയിലാണ് ധോണി.

‘രാജ്യസ്നേഹം ധോണിയുടെ രക്തത്തിലലിഞ്ഞതാണ്. രാജ്യത്തെ സേവിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും കൃഷി ചെയ്യുന്നതിലായാലും വളരെ താൽപര്യമെടുക്കുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹം. റാഞ്ചിയിൽ ധോണിക്ക് 40–50 ഏക്കർ കൃഷിഭൂമിയുണ്ട്. അവിടെ പപ്പായയും വാഴയുമൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ് ധോണി’ – ദിവാകർ പിടിഐയോടു പറഞ്ഞു.

‘നിലവിൽ ധോണി ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെയും പരസ്യങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്നില്ല. കോവിഡ് വ്യാപനം നിമിത്തം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്ഥിതിഗതികൾ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങാതെ പരസ്യങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കാനില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ധോണി’ – ദിവാകർ വ്യക്തമാക്കി.

ധോണിയുടെ സ്വന്തം ബ്രാൻഡിലുള്ള ജൈവവളം പുറത്തിറക്കാനുള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും ദിവാകർ വിശദീകരിച്ചു. ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും വിദഗ്ധരുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ജൈവവളം നിർമിച്ചത്. നിലവിൽ ഈ വളം ധോണിയുടെ ഫാമിൽ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലാണ്. രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തിനുള്ളിൽ വിപണിയിലെത്തിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘ഇന്നലെ രാത്രിയും ഞാൻ ധോണിയുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. പതിവുള്ള ഒരു സംസാരം മാത്രമായിരുന്നു അത്. ഇത്തവണയും ജന്മദിനത്തിന് ധോണി വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട്’– ദിവാകർ വ്യക്തമാക്കി.

