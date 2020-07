മഴ, ആദരം, പിന്നെയും മഴ, ഒടുവിൽ ലേശം കളിയും; ക്രിക്കറ്റിന്റെ മടക്കത്തിൽ കണ്ടത്...

സതാംപ്ടൻ ∙ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലുള്ള രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനു നനഞ്ഞ തുടക്കം. മഴമൂലം മണിക്കൂറുകൾ വൈകിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട്–വിൻഡീസ് ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിനു തുടക്കമായത്. ടോസ് നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ബെൻ സ്റ്റോക്സ് ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. 3 ഓവർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും മഴയെത്തിയെങ്കിലും ഷാനൺ ഗബ്രിയേലിന്റെ പന്തിൽ ക്ലീൻ ബോൾഡായി ഇംഗ്ലിഷ് ഓപ്പണർ ഡോം സിബ്‌ലി (0) അപ്പോഴേക്കും പുറത്തായിരുന്നു. 17.4 ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 35 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ വീണ്ടും മഴ.

വംശീയാധിക്ഷേപത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചാണു മത്സരം തുടങ്ങിയത്. അന്തരിച്ച വിൻഡീസ് ഇതിഹാസം എവർട്ടൻ വീക്സിനും ആദരമർപ്പിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്പണർമാരും അംപയർമാരും പിച്ചിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്നപ്പോൾ വിൻഡീസ് താരങ്ങൾ കറുത്ത ഗ്ലൗ അണിഞ്ഞ മുഷ്ടി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു.

ഇംഗ്ലണ്ട് ജഴ്സിയിൽ ‘ഇന്ത്യ’

കോവിഡിനെതിരെ പൊരുതുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ പേരെഴുതിയ ജഴ്സി അണിഞ്ഞാണു മത്സരത്തിനു മുൻപ് ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങൾ പരിശീലനം നടത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഡോ. വികാസ് കുമാറിന്റെ പേരായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റോക്സിന്റെ ജഴ്സിയിൽ. ഡാൽലിങ്ടൻ മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലെ അനസ്തീസ്യ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണു ഡൽഹിയിൽ ജനിച്ച വികാസ് കുമാർ. ഒരു വർഷം മുൻപാണു യുകെയിലെ നാഷനൽ ഹെൽത്ത് സർവീസിന്റെ (എൻഎച്ച്എസ്) ഭാഗമായത്.

