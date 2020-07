ഇന്ത്യ തകർപ്പൻ കളിയല്ലേ? ലോകകപ്പിലെ പാക്ക് തോൽവികളെക്കുറിച്ച് വഖാർ

കറാച്ചി∙ ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ പാക്കിസ്ഥാന് ഇതുവരെ ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണമെന്താണ്? പാക്ക് താരങ്ങളും ആരാധകരും ഇപ്പോഴും ഇതേക്കുറിച്ച് ‘ഗവേഷണ’ത്തിലാണെങ്കിലും, ചോദ്യം വഖാർ യൂനിസിനോടാണെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഉത്തരമുണ്ട്. ‘എല്ലാ ലോകകപ്പിലും ഇന്ത്യ നന്നായി കളിച്ചു, അവർ ജയിച്ചു’! ട്വിറ്ററിൽ ആരാധകരുമായി സംവദിക്കുമ്പോഴാണ് ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനു മേൽ പുലർത്തുന്ന ആധിപത്യത്തിന് വഖാർ ഉത്തരം നൽകിയത്. 2003 ലോകകപ്പിൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനെ തകർത്തുവിടുമ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിന്റെ നായകനായിരുന്നു വഖാർ യൂനിസ്.

‘ഇതുവരെ ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാനു സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് വാസ്തവമാണ്. മറ്റു ഫോർമാറ്റുകളിൽ നാം ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റിലുൾപ്പെടെ ആധിപത്യവും പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എക്കാലവും പാക്കിസ്ഥാനു മേൽ വ്യക്തമായ ആധിപത്യമുണ്ട്. അവരത് അർഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് വാസ്തവം. അവർ നമ്മളേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത് എന്നതാണ് സത്യം’ – വഖാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ചില മത്സരങ്ങളിലെങ്കിലും പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ആധിപത്യം നേടിയ ഘട്ടങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, വർധിച്ചുവരുന്ന സമ്മർദ്ദം താങ്ങാനാകാതെ തോൽവിയിലേക്കു വഴുതുന്നതാണ് പതിവെന്ന് വഖാർ വിശദീകരിച്ചു.

‘ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്ന മത്സരവും 2003ൽ പ്രിട്ടോറിയയിൽ നടന്ന മത്സരവും എനിക്ക് ഓർമയുണ്ട്. ചില മത്സരങ്ങളിൽ ഞാനും ഭാഗമായിരുന്നു. അവരുടേത് മികച്ച ടീമായിരുന്നു എന്നത് മറക്കരുത്. ആ പ്രത്യേക ദിവസം അവർ ഉന്മേഷത്തോടും കൃത്യമായ പദ്ധതികളോടെയുമാണ് കളിക്കാൻ വരുക. അത് കളത്തിലും കാണാം. നമ്മളാകട്ടെ അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയരാറുമില്ല.’ – വഖാർ പറഞ്ഞു.

‘ചില മത്സരങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽനിന്നാണ് ചോർന്നുപോയത്. 2003ലും അതിനു മുൻപ് 1996ലും ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ആധിപത്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ആ മത്സരങ്ങൾ നമ്മൾ കൈവിട്ടുകളഞ്ഞു. എന്താണ് കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തമായി പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല. ഒരു പരിധിവരെ അതി സമ്മർദ്ദം പാക്ക് ടീമിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതു വളരെ പ്രകടമായിത്തന്നെ കാണാം’ – വഖാർ വിശദീകരിച്ചു.

2017ലെ ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി ഫൈനലിൽ മാത്രമാണ് ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിൽ ഇന്ത്യയ്‍ക്കെതിരെ പാക്കിസ്ഥാനു വിജയം നേടാനായത്. ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫിയിൽ മുൻപും ഇന്ത്യയെ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏകദിന, ട്വന്റി20 ലോകകപ്പുകളിൽ ഇതുവരെ ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല.

English Summary: Waqar Younis reveals why Pakistan has been unable to beat India in World Cup over the years