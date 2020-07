ഗാംഗുലി വിയർപ്പൊഴുക്കി, ഫലം കൊയ്ത ഭാഗ്യവാനായ ക്യാപ്റ്റനാണ് ധോണി: ഗംഭീർ

മുംബൈ∙ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമിനെ ലഭിച്ച ‘ഭാഗ്യവാനായ ക്യാപ്റ്റനാണ്’ എം.എസ്. ധോണിയെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും ബിജെപി എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ. ഇപ്പോൾ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ സൗരവ് ഗാംഗുലി ഇന്ത്യൻ ടീം നായകനായിരുന്ന കാലത്ത് വളർത്തിയെടുത്ത സഹീർ ഖാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളാണ് ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ ധോണിയുടെ വിജയത്തിന് കാരണമെന്നും ഗംഭീർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിന്റെ ‘ക്രിക്കറ്റ് കണക്ടഡ്’ എന്ന ചാറ്റ് ഷോയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ്, ഗാംഗുലിയെന്ന ക്യാപ്റ്റന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം കൊയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ച ‘ഭാഗ്യവാനായ ക്യാപ്റ്റനാ’ണ് ധോണിയെന്ന ഗംഭീറിന്റെ പരാമർശം.

‘ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ധോണി മികച്ച ക്യാപ്റ്റനായി മാറിയതിന്റെ സമ്പൂർണ ക്രെഡിറ്റ് പേസ് ബോളർ സഹീർ ഖാനുള്ളതാണ്. ധോണിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് സഹീർ ഖാൻ. അദ്ദേഹത്തെ വളർത്തിയെടുത്തതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് പൂർണമായും മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൗരവ് ഗാംഗുലിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള പേസ് ബോളർ സഹീർ ഖാനാണ്. എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമിനെ ലഭിച്ച ഭാഗ്യം ചെയ്ത ക്യാപ്റ്റനാണ് ധോണി’ – ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയെ ആദ്യമായി ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമതെത്തിച്ച ക്യാപ്റ്റനാണ് മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി.

ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ടുനിന്ന രാജ്യാന്തര ടെസ്റ്റ് കരിയറിൽ 311 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ബോളറാണ് സഹീർ ഖാൻ. ഇതിൽ 116 വിക്കറ്റും ധോണിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലാണ് സഹീർ സ്വന്തമാക്കിയത്. അതേസമയം, സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ സഹീർ നേടിയത് 102 വിക്കറ്റുകളാണ്. ധോണിക്കു കീഴിൽ 30.62 ആയിരുന്നു സഹീറിന്റെ ബോളിങ് ശരാശരി. മറുവശത്ത് ഗാംഗുലിക്കു കീഴിൽ 35.98 ആയിരുന്നു സഹീറിന്റെ ശരാശരി. സൗരവ് ഗാംഗുലിക്കു കീഴിൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയ സഹീർ ഖാൻ, ലോകോത്തര ബോളറായി വളർന്നതും അദ്ദേഹത്തിനു കീഴിലാണ്.

ഒട്ടേറെ സൂപ്പർതാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ 2011ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കുന്നത് ധോണിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതിയായിരുന്നില്ലെന്നും ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, വീരേന്ദർ സേവാഗ്, മുനാഫ് പട്ടേൽ, യുവരാജ് സിങ്, യൂസഫ് പഠാൻ, വിരാട് കോലി തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ ധോണിയുടെ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു. ചാരത്തിൽനിന്ന് മികച്ചൊരു ടീമിനെ പടുത്തുയർത്തിയ ക്യാപ്റ്റനാണ് ഗാംഗുലിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഗംഭീർ, എല്ലാം കൊണ്ടും മികച്ചൊരു ടീമിനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ നായകനാണ് ധോണിയെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘ധോണിയെ സംബന്ധിച്ച് 2011 ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കുകയെന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള സംഗതിയായിരുന്നു. കാരണം, ആ ടീമിൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, സേവാഗ്, ഞാൻ, യുവരാജ്, യൂസഫ്, വിരാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും മികച്ച ടീമിനെയാണ് ധോണിക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് സാരം. ഗാംഗുലി കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചാണ് ടീമിനെ വളർത്തിയെടുത്തത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ധോണിക്ക് ഇത്രയേറെ ട്രോഫികൾ നേടാനായത്’ – ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

English Summary: MS Dhoni very lucky, he became successful Test captain because of Zaheer Khan: Gautam Gambhir