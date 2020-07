‘ഒരാൾ കൊള്ളില്ലെന്ന് ധോണിക്ക് തോന്നിയാൽ, ദൈവത്തിനും അയാളെ രക്ഷിക്കാനാകില്ല’

ചെന്നൈ∙ ഒരു കളിക്കാരൻ അത്ര പോരെന്ന് മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്കു തോന്നിയാൽ, ദൈവത്തിനു പോലും അയാളെ രക്ഷിക്കാനാകില്ലെന്ന് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ മുൻ തമിഴ്നാട് താരം എസ്. ബദരീനാഥ്. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ബദരീനാഥ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് കളിക്കുന്ന കാലത്ത് ധോണിയുടെ വിശ്വാസം ആർജിക്കാൻ തനിക്കു സാധിച്ചിരുന്നുവെന്നും, അതുകൊണ്ടാണ് വിജയിക്കാനായതെന്നും ബദരീനാഥ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഓരോ കളിക്കാരനും ടീമിൽ പ്രത്യേകം റോൾ ഉണ്ടെന്നും അത് പ്രധാനമാണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റനാണ് ധോണി. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ടീം പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെടുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ രക്ഷകവേഷമണിയുകയായിരുന്നു ദൗത്യം. മധ്യനിരയിലായിരുന്നു എന്റെ സ്ഥാനം. എല്ലാ കളിക്കാർക്കും വിജയിക്കാനാവശ്യമായ ഒരു എക്സ്ട്രാ അവസരം നൽകുമെന്നതാണ് ധോണിയുടെ പ്രത്യേകത. ബദരി കൊള്ളാമെന്ന് ധോണിക്ക് തോന്നിയാൽ, അതാണ് സത്യം. ‘ഇയാൾ കൊള്ളാം, ടീമിലുൾപ്പെടുത്തിയാൽ നല്ലതാണ്. ഇവന് അവസരം കൊടുക്കാം, അവൻ കഴിവു തെളിയിക്കട്ടെ’ എന്നാതായിരിക്കും ധോണിയുടെ ചിന്ത’ – ബദരീനാഥ് പറഞ്ഞു.

‘ഇതിനൊരു മറുവശവുമുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത്ര പോരെന്ന് ധോണിക്കു തോന്നിയാൽ, പിന്നെ ദൈവം വിചാരിച്ചാലും രക്ഷിക്കാനാകില്ല. ധോണിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റേതായ ചില അനുമാനങ്ങളുണ്ട്. അതെന്തായാലും അതിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കും’ – ബദരീനാഥ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ടീം ഉടമകളുടെയും മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ഉറച്ച പിന്തുണയാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് എന്ന ടീമിന്റെ വിജയത്തിന് കാരണമെന്നും ബദരീനാഥ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘ചെന്നൈ ടീം കളത്തിൽ പുറത്തെടുക്കുന്ന പ്രകടനം എന്തായാലും, ടീം ഉടമകളും മാനേജ്മെന്റും താരങ്ങളെ എപ്പോഴും ഒരുപോലെയാണ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ വളരെ പ്രോത്സാഹനജനകമായ അന്തരീക്ഷമാണ് എക്കാലവും ടീമിനുള്ളിലുള്ളത്. ഈ ടീം ഒരു ചാംപ്യൻ ടീമാണ് എന്ന തരത്തിലാണ് ഉടമകൾ എപ്പോഴും ഇടപെടുക. ധോണിയാണ് ഈ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനെന്നതും പ്രധാനമാണ്. ഉന്നതങ്ങളിൽനിന്ന് ഈ സ്നേഹവും പരിഗണനയും ധോണിക്കും അതുവഴി ടീമിനും കിട്ടും’ – ബദരീനാഥ് പറഞ്ഞു.

‘ധോണിയിൽനിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്ത ഒരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട്. ടീം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത്, അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ പോയി തലയിടാതിരിക്കുക. ചിലപ്പോൾ ടീമിന്റെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ കാരണം നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസിലാക്കാനായെന്നു വരില്ല. പക്ഷേ, എന്തോ ഒരു ഘടകം ടീമിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ് താനും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൽ തൊടാതിരിക്കുക. ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അടിസ്ഥാനമുള്ള ടീമാണ് ചെന്നൈ’ – ബദരീനാഥ് അവകാശപ്പെട്ടു.

