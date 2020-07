ടെസ്റ്റിനിടെ പുറംവേദനയെന്ന് പറഞ്ഞത് സച്ചിന്റെ ‘നാടകം’? മുഷ്താഖിന് സംശയം

കറാച്ചി∙ 1999ലെ ചെന്നൈ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ സച്ചിൻ പുറംവേദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ‘നാടക’മാണോയെന്ന് സംശയിക്കണമെന്ന് മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ താരം സഖ്‌ലയിൻ മുഷ്താഖ്. അന്ന് 271 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ മറ്റു താരങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ കൂടാരം കയറിയപ്പോഴും പോരാട്ടം തുടർന്നത് സച്ചിനും വിക്കറ്റ് കീപ്പറായിരുന്ന നയൻ മോംഗിയയും മാത്രമായിരുന്നു. തകർപ്പൻ പ്രകടനവുമായി ഇന്ത്യയെ മുന്നോട്ടുനയിച്ച സച്ചിൻ, ഒടുവിൽ വിജയത്തിന് തൊട്ടരികെ പുറത്താവുകയായിരുന്നു. മത്സരം 12 റൺസിന് ജയിച്ച പാക്കിസ്ഥാൻ 1–0ന് ലീഡ് നേടുകയും ചെയ്തു. സച്ചിനായിരുന്നു കളിയിലെ കേമൻ.

വീരേന്ദർ സേവാഗ് പിന്നീട് മുൾട്ടാനിൽ നേടിയ ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറിയേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം അന്ന് ചെന്നൈയിൽ സച്ചിൻ നേടിയ 136 റൺസായിരുന്നുവെന്ന് മുഷ്താഖ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. വഖാർ യൂനിസും വസിം അക്രവും സഖ്‌ലയ്ൻ മുഷ്താഖും ഉൾപ്പെട്ട ബോളിങ് നിരയ്‍ക്കെതിരെ ഐതിഹാസിക ചെറുത്തുനിൽപ്പായിരുന്നു സച്ചിന്റേത്. അന്ന് ബാറ്റിങ്ങിനിടെ സച്ചിൻ പുറംവേദനയ്‌ക്ക് ചികിത്സ തേടിയത് പാക്കിസ്ഥാൻ ബോളർമാരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാനുള്ള സച്ചിന്റെ തന്ത്രമായിരുന്നുവെന്നാണ് സഖ്‍ലെയ്ൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ പുറംവേദനയ്ക്ക് ചികിത്സ തേടിയ സച്ചിൻ, രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ കളിച്ചിരുന്നില്ലേയെന്നും യുട്യൂബ് ഷോയായ ‘ക്രിക്കറ്റ് ബാസി’ൽ സഖ്‍ലയ്ൻ ചോദിച്ചു.

‘അന്ന് ബാറ്റിങ്ങിനിടെ സച്ചിൻ പരുക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ, സച്ചിൻ പാക്ക് ബോളർമാർക്കുമേൽ മാനസികാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ പരുക്കെന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അനുമാനം. അതെത്രത്തോളം സത്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബാറ്റ്സ്മാൻമാരും ബോളർമാരും കളിക്കിടെ ഇത്തരം തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പരുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിശ്രമം തേടുന്ന പേസ് ബോളർമാർ തിരിച്ചെത്തി അതിവേഗ പന്തുകളിലൂടെ വിക്കറ്റെടുക്കുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടില്ലേ?’ – സഖ്‍‌ലയ്ൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ചെന്നൈ ടെസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിച്ച സഖ്‍ലെയ്നാണ് രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും സച്ചിനെ പുറത്താക്കിയതും. അതേസമയം, സച്ചിനെ ചെറിയ വല്ല പരുക്കും അലട്ടിയിരുന്നോ എന്ന് അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സഖ്‌ലയ്ൻ പിന്നീട് നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി.

‘എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. സച്ചിന് പുറം വേദനയായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്ത ടെസ്റ്റും അതിനുശേഷമുള്ള മത്സരങ്ങളും കളിച്ചു. ബോളർമാർക്ക് ബോളിങ്ങിനിടെ ഏൽക്കുന്ന ചെറിയ പരുക്കുപോലെ ചെറുതായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നോ എന്നും വ്യക്തമല്ല’ – സഖ്‌ലയ്ൻ പറഞ്ഞു.

ചെന്നൈ ടെസ്റ്റിൽ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഡക്കായ സച്ചിൻ, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 273 പന്തിൽ 18 ഫോറുകൾ സഹിതമാണ് 136 റൺസെടുത്തത്. ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ സച്ചിനു പുറമെ രണ്ടക്കം കടന്ന ഏക താരമായ നയൻ മോംഗിയ, 135 പന്തിൽ മൂന്നു ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 52 റൺസാണ് നേടിയത്. 82 റണ്‍സിനിടെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാക്കിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക്, ആറാം വിക്കറ്റിൽ സച്ചിൻ – മോംഗിയ സഖ്യം കൂട്ടിച്ചേർത്ത 136 റൺസാണ് കരുത്തായത്. സ്കോർ 218ൽ നിൽക്കെ മോംഗിയയും മടങ്ങിയെങ്കിലും സുനിൽ ജോഷിക്കൊപ്പം ഏഴാം വിക്കറ്റിൽ 36 റൺസ് കൂടി ചേർത്താണ് സച്ചിൻ മടങ്ങിയത്.

സഖ്‌ലയ്ൻ മുഷ്താഖിന്റെ പന്തിൽ വസിം അക്രത്തിന് ക്യാച്ച് സമ്മാനിച്ച് ഏഴാമനായി സച്ചിൻ പുറത്താകുമ്പോൾ വിജയത്തിന് 16 റണ്‍സ് മാത്രം അകലെയായിരുന്നു ഇന്ത്യ. അനിൽ കുംബ്ലെ (ഒന്ന്), സുനിൽ ജോഷി (8) എന്നിവർ പിന്നാലെ മടങ്ങിയതോടെയാണ് ഇന്ത്യ തോൽവി വഴങ്ങിയത്.

