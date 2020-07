ധോണിക്കൊപ്പം തറയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്: അനുഭവം പങ്കുവച്ച് ഗംഭീർ

കൊൽക്കത്ത∙ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ വിമർശകനെന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയനാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും ബിജെപി എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ സൗരവ് ഗാംഗുലി അധ്വാനിച്ചതിന്റെ ഫലം കൊയ്യാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ക്യാപ്റ്റനാണ് ധോണിയെന്ന് ഗംഭീർ പരസ്യമായി പറഞ്ഞത് അടുത്തിടെയാണ്. ഇന്ത്യ ജേതാക്കളായ 2011ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് വിജയം ധോണിയുടെ അവസാന പന്തിലെ സിക്സുമായി ‘അമിത’മായി ചേർത്തുവയ്ക്കുന്നതിനെ വിമർശിച്ചും ഗംഭീർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ഇതിനിടെ, കരിയറിന്റെ ആദ്യ കാലത്ത് മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുമായി റൂം പങ്കിടാൻ അവസരം ലഭിച്ച സംഭവം വിവരിക്കുകയാണ് ഗംഭീർ. ഇന്ത്യ എ ടീമിനൊപ്പം സിംബാബ്‌വെയിലേക്ക് നടത്തിയ പര്യടനത്തിനിടെയാണ് ഒരു മാസത്തോളം ധോണിക്കൊപ്പം മുറി പങ്കിടാൻ ഗംഭീറിന് അവസരം ലഭിച്ചത്. 2004ലെ സിംബാബ്‌വെ പര്യടനത്തിന്റെ സമയത്താണ് സംഭവം. അന്ന് ഒരു മുറിയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾക്കിടിയിലെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം ധോണിയുടെ മുടിയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഗംഭീറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ ആദ്യ കാലത്ത് നീണ്ട സ്വർണത്തലമുടിയായിരുന്നു ധോണിയുടേത്.

‘ഒരു മാസത്തിലധികം കാലം ഞാനും ധോണിയും റൂം മേറ്റ്സായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾക്കിടയിലെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം ധോണിയുടെ മുടിയായിരുന്നു. അന്ന് നീണ്ട സ്വർണത്തലമുടിയായിരുന്നു ധോണിയുടേത്’ – ഗംഭീർ അനുസ്മരിച്ചു.

ഈ മുടിയെങ്ങനെയാണ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു എന്റെ സംശയം. അന്ന് ധോണിക്കൊപ്പം നിലത്ത് തുണി വിരിച്ചു കിടന്നുറങ്ങിയതും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. പര്യടനത്തിന്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ലഭിച്ച മുറി തീരെ ചെറുതായിരുന്നു. ഈ മുറിയെങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യത്തിൽ വലുതാക്കിയെടുക്കുമെന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആഴ്ച ഞങ്ങളുടെ സംശയം’ – ഗംഭീർ പറ‍ഞ്ഞു.

‘അങ്ങനെയാണ് മുറിയിൽനിന്ന് കട്ടിലും ബെഡും എടുത്തുമാറ്റാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതോടെ റൂമിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം കിട്ടി. പിന്നീട് ധോണിയും ഞാനും ബെഡ് ഷീറ്റ് നിലത്തു കിടന്നാണ് ഉറങ്ങിയിരുന്നത്. അതെല്ലാം വളരെ രസകരമായ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു’ – ഗംഭീർ വിശദീകരിച്ചു.

‘അക്കാലത്തു തന്നെ കെനിയയിൽ പര്യടനത്തിനു പോയ ടീമിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് സിംബാബ്‍വെ പര്യടനത്തിലും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒട്ടേറെ സമയം ഒരുമിച്ചു ചെലവഴിക്കാൻ ലഭിച്ചു. ഒന്നര മാസമൊക്കെ ഒരാളുമൊത്ത് ഒരേ മുറിയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ നമുക്ക് അവസരം ലഭിക്കും’ – ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

