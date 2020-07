ഞാൻ ക്രീസിലെത്തുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ദേവദാസ് കാണാൻ പോയി: കൈഫ്

1983ൽ പ്രുഡൻഷ്യൽ ലോകകപ്പ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന കപിൽദേവ്, 2002ലെ നാറ്റ്‌വെസ്റ്റ് ട്രോഫി വിജയത്തിനുശേഷം ജഴ്സിയൂരി വീശിയ സൗരവ് ഗാംഗുലി... ലോകം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ ശരിക്കും ‘കണ്ടത് ’ ക്രിക്കറ്റിന്റെ തറവാടായ ലോർഡ്സിലെ ബാൽക്കണിയിൽ പിറന്ന ഈ 2 ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയാണ്. പിന്നീടു ലോകകപ്പ് വിജയം വരെ എത്തിയ ടീം ഇന്ത്യയുടെ ജൈത്രയാത്രയ്ക്കു തുടക്കം കുറിച്ച ‘കൊടിവീശലാ’യിരുന്നു ലോർഡ്സ് ബാൽക്കണിയിൽ അന്ന് സൗരവ് ഗാംഗുലി നടത്തിയത്. കടുത്ത വിമർശനങ്ങള്‍ ഉയർന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ തലവര മാറ്റിയ ആ ചരിത്ര വിജയത്തിന് ഇന്ന് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാവുകയാണ്. 2002 ജൂലൈ 13നാണ് ലോർഡ്സിലെ വിഖ്യാതമായ മൈതാനത്ത് യുവതാരങ്ങളായ യുവരാജ് സിങ്ങും മുഹമ്മദ് കൈഫും ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ആ സുവർണ അധ്യായത്തിലേക്ക് ബാറ്റുവീശിയത്!

നാറ്റ്‌വെസ്റ്റ് ത്രിരാഷ്ട്ര ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ശ്രീലങ്കയെ മറികടന്ന് ഫൈനലിലെത്തിയ ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും കിരീടം തേടിയിറങ്ങിയത് ഇന്നേക്ക് കൃത്യം 18 വർഷം മുൻപാണ്. ലോർഡ്സിലെ വേനൽക്കാലപ്പുലരിയിൽ ടോസ് നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഓപ്പണർ മാർക്കസ് ട്രെസ്കോത്തിക്കിന്റെയും (109) ക്യാപ്റ്റൻ നാസർ ഹുസൈന്റെയും (115) സെഞ്ചുറികളുടെ മികവിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് നേടിയത് 325 റൺസ്. എന്നാൽ ഗാംഗുലിയുടെയും (43 പന്തിൽ 60) വീരേന്ദർ സേവാഗിന്റെയും (49 പന്തിൽ 45) മിന്നൽ ബാറ്റിങ്ങിൽഇന്ത്യ 14 ഓവറിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 100 കടന്നു. എന്നാൽ, പിന്നീടു 10 ഓവറിൽ വീണത് 5 വിക്കറ്റുകൾ. നേടിയത് വെറും 47 റൺസ്. ആഷ്‌ലി ജൈൽസിന്റെ പന്തിൽ സച്ചിൻ പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യ തോൽവിക്കു മുഖാമുഖം നിന്നു.

എന്നാൽ, 2 ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിനെ തോളിലേറ്റി. ഇരുപത്തൊന്നുകാരൻ മുഹമ്മദ് കൈഫും (87) ഇരുപതുകാരൻ യുവരാജ് സിങ്ങും (69) ആറാം വിക്കറ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് 121 റൺസ്. 42–ാം ഓവറിൽ യുവരാജ് പുറത്താകുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 6ന് 267. ഇന്ത്യയ്ക്കു ജയിക്കാൻ 50 പന്തിൽ 59 റൺസ്. ആദ്യം ഹർഭജൻ സിങ്ങും (15) പിന്നെ സഹീർ ഖാനും (4) കൈഫിനു കൂട്ടായി. അവസാന ഓവറിലെ 3–ാം പന്തിൽ ഇന്ത്യ വിജയറൺ ഓടിയെടുത്തപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ബാൽക്കണിയിയിൽ അതുവരെ കാലുകയറ്റിവച്ച് നഖം കടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്ന ഗാംഗുലി കസേരയിൽനിന്നേഴുന്നേറ്റു; ജഴ്സിയൂരി വീശി.

∙ കൈഫിന്റെ ഓർമക്കുറിപ്പിൽനിന്ന്....

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ആ ചരിത്ര വിജയത്തിന്റെ 18–ാം വാർഷികത്തിൽ, അന്നത്തെ രസകരമായ കളിയോർമകൾ പങ്കുവച്ച് മുഹമ്മദ് കൈഫ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ എഴുതിയ ലേഖനം ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. അന്നത്തെ ഫൈനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രസകരമായ ഓർമകളാണ് സുദീർഘമായ ലേഖനത്തിൽ കൈഫ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമക്കുറിപ്പിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇതാ:

∙ ഞാൻ ബാറ്റിങ്ങിനായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഗാലറിയിലെ ആരാധകർ സ്റ്റേഡിയത്തിനു പുറത്തേക്കു പോകുന്നതാണ് ആ ഫൈനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്റെ ആദ്യത്തെ ഓർമ. സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ പുറത്തായതോടെ മത്സരം തീർന്നെന്നാണ് അവർ ധരിച്ചത്. അന്ന് അലഹാബാദിലെ എന്റെ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ചതും സമാനമായ കാര്യമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള തിയറ്ററിൽ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമയായ ദേവദാസ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സമയമാണത്. ദിലീപ് കുമാറിന്റെ കടുത്ത ആരാധകനായിരുന്നു എന്റെ പിതാവ്. സച്ചിൻ ഔട്ടായതോടെ ടിവി ഓഫാക്കി അദ്ദേഹം വീട്ടുകാരെയും കൂട്ടി സിനിമയ്ക്കു പോയി. കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അവരോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു!

∙ മത്സരത്തിൽ വിജയറൺ നേടിയതിനു പിന്നാലെ സംഭവിച്ചതെല്ലാം എനിക്ക് വ്യക്തമായി ഓർമയുണ്ട്. ആദ്യം മൈതാനത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയ യുവരാജ് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. പിന്നാലെ ഗാംഗുലിയെത്തി. വിജയം കുറിച്ചതിനു പിന്നാലെ അദ്ദേഹം ബാൽക്കണിയിൽ ജഴ്സിയൂരി വീശിയിരുന്നു. ഓടിയെത്തി അദ്ദേഹം എന്റെ ദേഹത്തേക്കു വീണു. ഞങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വീണു. രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് മുഷ്ടിചുരുട്ടി അന്തരീക്ഷത്തിലിടിച്ചു. സ്വതവേ അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് പതിവില്ലാത്തതാണ് അത്. മത്സരത്തിനുശേഷം ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങുന്ന പതിവില്ലാത്ത സച്ചിൻ പോലും ഓടി ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി. വളരെ രസകരമായ നിമിഷമായിരുന്നു അത്. ഞാൻ ടിവിയിലും മറ്റും കണ്ടു വളർന്ന ഇതിഹാസ താരങ്ങൾ എനിക്കൊപ്പം വിജയമാഘോഷിക്കുന്നു’

∙ ടൂർണമെന്റിനുശേഷം അലഹാബാദിലെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴും ആഘോഷങ്ങൾ അവസാനിച്ചിരുന്നില്ല. സത്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ലജ്ജാലുവായ ആളായിരുന്നു. ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയതിനു പിന്നാലെ ആളുകൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിത്തുടങ്ങി. വരുന്നവർക്കെല്ലാം ചായയും പലഹാരവും നൽകുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു അമ്മ. മാധ്യമങ്ങളുടെ സമീപനവും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഞാൻ എവിടെപ്പോയാലും മാധ്യമങ്ങൾ പിന്തുടരും. യമുനയുടെ തീരത്ത് പട്ടം പറത്താൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ആ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പട്ടം പറത്താൻ പോയപ്പോൾ അവർ അവിടെയുമെത്തി. ‘വിജയത്തിനുശേഷം പട്ടം പറത്തി കൈഫ്’ എന്നായിരുന്നു വാർത്ത. ചെറുപ്പം മുതൽ അവിടെപ്പോയി പട്ടം പറത്തുന്ന ആളാണ് ഞാനെന്ന് ഓർക്കണം. ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം കുറച്ചധികം സമയമെടുത്തു മാത്രമേ എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായുള്ളൂ.

∙ വേറൊരു വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രം കൂടി മനസ്സിലുണ്ട്. ഞാൻ അലഹാബാദിലെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ, തുറന്ന ജീപ്പിൽ പ്രദക്ഷിണമായി എന്നെ ആനയിച്ചു. വീട്ടിലേക്കുള്ള 5–6 കിലോമീറ്റർ ദൂരം 3–4 മണിക്കൂറെടുത്താണ് പിന്നിട്ടത്. വഴിയരികിലെല്ലാം ആളുകൾ എന്നെ കാണാൻ വരിയായി കാത്തുനിന്നു. പൂക്കളും ജയ് വിളികളും സന്തോഷമുള്ള മുഖങ്ങളുമെല്ലാം ചേർന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു അനുഭവം. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് ജയിച്ച ശേഷം എന്റെ ഈ നഗരത്തിലൂടെ സാക്ഷാൽ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഇത്തരത്തിൽ തുറന്ന ജീപ്പിൽ നടത്തിയ പ്രദക്ഷിണം എന്റെ ബാല്യകാല ഓർമകളിൽ ഒന്നാണ്. അന്ന് തുറന്ന ജീപ്പിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഞാനും അമിതാഭ് ബച്ചനാണെന്ന് തോന്നിപ്പോയി.

