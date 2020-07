സൂപ്പർ ഓവറിനു മുൻപേ ‘പുകയെടുത്ത് കരുത്തനായി’ സ്റ്റോക്സ്; വെളിപ്പെടുത്തി പുസ്തകം

ലണ്ടൻ∙ ആവേശം വാനോളമുയർന്ന 2019 ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ ഇംഗ്ലണ്ട് – ന്യൂസീലൻഡ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് ഒരു വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടിലാത്തവിധം അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ആതിഥേയരായ ഇംഗ്ലണ്ട് ജയിച്ചുകയറിയത് മത്സരത്തിലാകെ നേടിയ ബൗണ്ടറികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. മത്സരവും പിന്നീട് സൂപ്പർ ഓവറും ടൈ ആയതോടെയാണ് ഐസിസി നിയമമനുസരിച്ച് ബൗണ്ടറികളുടെ എണ്ണമെടുത്ത് വിജയികളെ നിശ്ചയിച്ചത്. അവസാനം വരെ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പൊരുതി ഒടുവിൽ ബൗണ്ടറിക്കണക്കിൽ ‘തോറ്റുപോയ’ ന്യൂസീലൻഡ് താരങ്ങളുടെ കണ്ണീർ മറക്കുന്നതെങ്ങനെ?

അന്നത്തെ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ സമ്മർദ്ദ നിമിഷങ്ങളിലൊക്കെയും ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന താരമാണ് ഓൾറൗണ്ടർ ബെൻ സ്റ്റോക്സ്. ന്യൂസീലൻഡ് ഉയർത്തിയ വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റു വീശുമ്പോൾ തകർന്നുപോയ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്നിങ്സിനെ ജോസ് ബട്‍ലറിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് കരകയറ്റുമ്പോൾ സ്റ്റോക്സ് അനുഭവിച്ച സമ്മർദ്ദം എത്രയാകും! ബട്‍ലർ പുറത്തായശേഷവും അസാമാന്യ പോരാട്ടവീര്യത്തോടെ ചെറുത്തുനിന്ന സ്റ്റോക്സാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ‘ടൈ’ സമ്മാനിച്ചത്. അതിനുശേഷം മത്സരം സൂപ്പർ ഓവറിലേക്കു നീണ്ടപ്പോഴും ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റോക്സ് തന്നെ.

ഇത്രയും സമ്മർദ്ദ നിമിഷങ്ങളെ സ്റ്റോക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് എങ്ങനെയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ലോകകപ്പ് വിജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുന്ന പുസ്തകം. 50 ഓവർ പൂർത്തിയായി മത്സരം ടൈയിൽ അവസാനിച്ചതോടെ ഡ്രസിങ് റൂമിലെത്തിയ സ്റ്റോക്സ് നേരെ പോയത് സിഗററ്റ് വലിക്കാൻ! തിരിച്ചെത്തി സൂപ്പർ ഓവർ നേരിട്ട സ്റ്റോക്സ്, ഇംഗ്ലണ്ടിന് ചരിത്രവിജയവും സമ്മാനിച്ചു. നിക്ക് ഹൗൾട്ട്, സ്റ്റീവ് ജയിംസ് എന്നിവർ ചേർന്നെഴുതിയ ‘മോർഗൻസ് മെൻ: ദി ഇൻസൈഡ് സ്റ്റോറി ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്സ് റൈസ് ഫ്രം ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ഹ്യുമിലിയേഷൻ ടു ഗ്ലോറി’ എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത്.

‘27,000 കാണികൾ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ, നാലുപാടും ക്യാമറകൾ കളിക്കാരെ പിന്തുടരുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ സൂപ്പർ ഓവറും അടുത്തിരിക്കെ ശാന്തമായ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു. പക്ഷേ, മുൻപ് പലതവണ ലോർഡ്സിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള ബെൻ സ്റ്റോക്സിന് അവിടുത്തെ മുക്കും മൂലയും പരിചിതമായിരുന്നു.’

‘ഒരു വശത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ ഒയിൻ മോർഗൻ ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളെ ശാന്തരാക്കാനും തന്ത്രങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാനും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് സ്റ്റോക്സ് അവിടെനിന്ന് മുങ്ങി.’

‘സ്റ്റോക്സിന്റെ ദേഹം മുഴുവൻ ചെളിയും വിയർപ്പുമായിരുന്നു. പിരിമുറുക്കം നിറഞ്ഞ രണ്ട് മണിക്കൂറും 27 മിനിറ്റുമാണ് അദ്ദേഹം ക്രീസിൽനിന്ന് പൊരുതിയത്. അതിനുശേഷമോ? ഇംഗ്ലണ്ട് ഡ്രസിങ് റൂമിന്റെ പിന്നിലുള്ള അറ്റന്‍ഡന്റിന്റെ ചെറിയ ഓഫിസും കടന്ന് കുളിമുറിയിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ഒരു സിഗററ്റിന് തീ കൊടുത്ത് അൽപ്പനേരം ശാന്തനായി ഇരുന്നു’ – പുസ്കതത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു.

