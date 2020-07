ഗാംഗുലിക്കൊരു ‘ധോണി’ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ കിരീടങ്ങൾ ഉറപ്പ്: സ്മിത്ത്

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വിജയിച്ച ക്യാപ്റ്റൻമാരാണ് ഇപ്പോൾ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ സൗരവ് ഗാംഗുലിയും മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയും. ഇവരിലാരാണ് കൂടുതൽ മികച്ച ക്യാപ്റ്റനെന്ന ചോദ്യം ക്രിക്കറ്റ് വൃത്തങ്ങളിൽ അടുത്തിടെയായി വലിയ ചർച്ചാവിഷയമാണ്. ഇരുവരെയും താരതമ്യം ചെയ്ത് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർവേ പോലും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെ, ഗാംഗുലിയെയും ധോണിയേയും താരതമ്യം ചെയ്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ മുൻ നായകൻ കൂടിയായ ഗ്രെയിം സ്മിത്ത് രംഗത്ത്. സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിന്റെ ‘ക്രിക്കറ്റ് കണക്ടഡ്’ എന്ന ചാറ്റ് ഷോയിലാണ് സ്മിത്ത് ഇരുവരെയും താരതമ്യം ചെയ്തത്.

സൗരവ് ഗാംഗുലി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ മാറ്റിമറിച്ച ക്യാപ്റ്റനാണെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമിൽ ധോണിയേപ്പോലൊരു താരം കൂടിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ കിരീടങ്ങൾ ഉറപ്പായിരുന്നുവെന്നാണ് സ്മിത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. ഗാംഗുലി ക്യാപ്റ്റനായിരിക്കെയാണ് ധോണി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയതെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും ഗാംഗുലിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസി കരിയർ അവസാന ഘട്ടത്തോട് അടുക്കുകയായിരുന്നു. ധോണി അരങ്ങേറി ഒരു വർഷത്തിനകം ഗാംഗുലി ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറുകയും ചെയ്തു.

2000–2005 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഗാംഗുലി ഇന്ത്യയെ നയിച്ചത്. ഇക്കാലയളവിൽ അദ്ദേഹത്തിനു കീഴിൽ ഇന്ത്യ നേടിയ പ്രധാന കിരീടം 2002ലെ നാറ്റ്‌വെസ്റ്റ് ട്രോഫിയിലെ കിരീട വിജയമായിരുന്നു. 2003ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഫൈനലിൽ കടന്നെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയയോടു തോറ്റു. ഗാംഗുലിയുടെ കാലത്ത് നല്ലൊരു വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന്റെ അഭാവം ടീമിന്റെ വലിയൊരു പോരായ്മയായിരുന്നു. അജയ് രാത്ര, വിജയ് ദാഹിയ, ദീപ് ദാസ് ഗുപ്ത, രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്, പാർഥിവ് പട്ടേൽ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഇക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരായി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്, ധോണിയേപ്പോലൊരു താരം ദീർഘകാലം ഗാംഗുലിയുടെ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ കിരീടങ്ങൾ ഉറപ്പായിരുന്നുവെന്ന സ്മിത്തിന്റെ പരാമർശം.

‘ഗാംഗുലിയുടെയും ധോണിയുടെയും ക്യാപ്റ്റൻസി തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം ധോണി എന്ന താരം തന്നെയാകാനാണ് സാധ്യത. മധ്യനിരയിൽ ഏറ്റവും ശാന്തമായി കളികൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും ജയിപ്പിക്കാനും പൂർത്തിയാക്കാനും ധോണി പ്രകടിപ്പിച്ച വൈദഗ്ധ്യം ഗാംഗുലിയുടെ ടീമിൽ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതു തന്നെയാണ് ഇരുവരുടെയും ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസമെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു’ – സ്മിത്ത് പറഞ്ഞു.

‘ഗാംഗുലിയുടെ ടീമിൽ ധോണിയേപ്പോലൊരു താരം കൂടിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ആ ടീം കൂടുതൽ ശക്തമാകുമായിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഗാംഗുലിക്ക് കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം കൂടുതൽ കിരീടങ്ങളും നേടിയേനെ. ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ലോക ക്രിക്കറ്റിനെ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് കളിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമോ നിർഭാഗ്യമോ, എന്തു വിളിച്ചാലും, ലഭിച്ച ക്യാപ്റ്റനാണ് ഗാംഗുലി. അക്കാലത്താണ് അദ്ദേഹം അത്രയധികം വിജയങ്ങൾ നേടിയതും’ – സ്മിത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇരുവരുടെയും ബാറ്റിങ്ങിനെയും സ്മിത്ത് താരതമ്യം ചെയ്തു. ടെസ്റ്റിൽ ധോണിയേക്കാൾ കൂടുതൽ കടുപ്പമുള്ള താരം ഗാംഗുലിയായിരുന്നുവെന്ന് സ്മിത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതേസമയം, ഏകദിനത്തിൽ കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയത് ഗാംഗുലിയാണെങ്കിലും ധോണിയാണ് കൂടുതൽ മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന് സ്മിത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 311 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 11,363 റൺസാണ് ഗാംഗുലിയുടെ സമ്പാദ്യം. ധോണിയാകട്ടെ, 350 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 10,773 റണ്‍സ് നേടി. ടെസ്റ്റിൽ 7212 റൺസ് നേടിയ ഗാംഗുലി, ധോണിയേക്കാൾ (4876 റൺസ്) ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ്. അതേസമയം, ഗാംഗുലി 23 ടെസ്റ്റുകൾ അധികം കളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

