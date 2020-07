എപ്പോഴും ദേഷ്യം, കണ്ണിൽപ്പെടാതെ ഒളിച്ചിട്ടുണ്ട്: ചൂടൻ ക്യാപ്റ്റനെക്കുറിച്ച് കപിൽ

മുംബൈ∙ രാജ്യാന്തര കരിയറിന്റെ തുടക്ക കാലത്ത് ഏറ്റവുമധികം ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റനെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ ലോകകപ്പ് കിരീടം സമ്മാനിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ കപിൽ ദേവ്. മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഡബ്ല്യു.വി. രാമനുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിലാണ്, മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകനും പിന്നീട് ഐസിസി അംപയറുമായ എസ്. വെങ്കട്ടരാഘവനെ ഒരുകാലത്ത് വളരെയധികം ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന സംഭവം കപിൽ ദേവ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. തന്റെ മുഖം കാണുമ്പോൾത്തന്നെ കോപാകുലനാകുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു വെങ്കട്ടരാഘവനെന്ന് കപിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. ബിഷൻ സിങ് ബേദി ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അരങ്ങേറിയ കപിൽ, സുനിൽ ഗാവസ്കറിനു കീഴിലും ഒട്ടേറെ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരെയെല്ലാം വച്ച് ഏറ്റവും ചൂടൻ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു വെങ്കട്ടരാഘവനെന്നാണ് കപിലിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

‘ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന്റെ ഇടവേളകൾക്ക് ‘ടീ ബ്രേക്ക്’ എന്നാണ് പറയുക. ഇതിനെതിരെ പോലും ശബ്ദമുയർത്തിയ വ്യക്തിയാണ് വെങ്കട്ടരാഘവൻ. ഇതെങ്ങനെ ‘ടീ ബ്രേക്ക്’ ആകുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം. പകരം ‘ടീ ആൻഡ് കോഫി ബ്രേക്ക്’ എന്നാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് വാദിക്കും. അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം’ – കപിൽ വിശദീകരിച്ചു.

‘എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ഭയമായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലിഷിൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ. രണ്ടാമത് കടുത്ത ചൂടന്‍ സ്വഭാവവും. അദ്ദേഹം പിന്നീട് അംപയറായിരുന്ന സമയത്തുപോലും ബോളറെ ശാസിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പീലുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതും നോട്ടൗട്ട് വിളിക്കുന്നതും. 1979ലെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിൽ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ. അന്ന് അദ്ദേഹം കാണാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴും ഒളിച്ചിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. കാരണം, അന്ന് ടീമിലുണ്ടായിരുന്നത് ബേദി, പ്രസന്ന, ചന്ദ്രശേഖർ തുടങ്ങിയവരാണ്. അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് എന്നെ കണ്ടാൽ അപ്പോൾ ചൂടാകും. ഭക്ഷണ സമയത്ത് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം കാണാത്ത ഏതെങ്കിലും മൂലയ്ക്ക് പോയിരിക്കും. കാരണം, ഞാനന്ന് നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ഇവനെപ്പോഴും തീറ്റ മാത്രമേയുള്ളോ എന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം’ – കപിൽ പറഞ്ഞു.

വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ 1983ൽ നടന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ വെങ്കട്ടരാഘവൻ ഉൾപ്പെട്ട ടീമിനെ നയിച്ച അനുഭവവും കപിൽ പങ്കുവച്ചു. ചില സമയത്ത് താൻ വരുത്തുന്ന ബോളിങ് മാറ്റങ്ങളെ വെങ്കട്ടരാഘവൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതു കേട്ടാൽ ആരാണ് ക്യാപ്റ്റനെന്ന് സംശയിച്ചുപോകുമായിരുന്നുവെന്നും കപിൽ വെളിപ്പെടുത്തി.

‘ബാർബഡോസിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം പറയാം. അന്ന് വിക്കറ്റിൽ അൽപം ബൗൺസുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ‌ സ്പിന്നർമാരേക്കാൾ കൂടുതൽ പേസ് ബോളർമാരെയാണ് ആശ്രയിച്ചത്. പിന്നീട് ആദ്യ മാറ്റമായി കൊണ്ടുവന്ന സ്പിന്നർ രവി ശാസ്ത്രിയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് സ്ലിപ്പിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു വെങ്കി. കപിൽ എന്ന് അദ്ദേഹം ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു. പറയൂ വെങ്കി എന്ന് ഞാൻ മറുപടി നൽകി. ആ സമയമായപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വെങ്കി എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതിനു മുൻപ് സർ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ‘എനിക്ക് ബോളിങ് വേണ്ടെന്നോ മറ്റോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ബോളിങ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യം. ഇതുകേട്ട് ആരാണ് ക്യാപ്റ്റനെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാനോ അതോ വെങ്കിയോ? നിങ്ങളുടെ ഊഴം വരുമെന്ന് ഞാൻ വെങ്കിയോട് പറഞ്ഞു. രസകരമായ സ്വഭാവമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. ഞാനാണ് ക്യാപ്റ്റനെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടും’ – കപിൽ പറഞ്ഞു.

∙ ആരാണ് വെങ്കട്ടരാഘവൻ?

ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ ക്രിക്കറ്റർ - ശ്രീനിവാസരാഘവൻ വെങ്കട്ടരാഘവൻ എന്ന എസ്. വെങ്കട്ടരാഘവനെ ഒറ്റ വാചകത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഓഫ് ബ്രേക്ക് സ്‌പിന്നർ, നിർഭയനായ ക്ലോസ് ഇൻ ഫീൽഡർ, അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കാവുന്ന ബാറ്റ്‌സ്‌മാൻ, വൈസ് ക്യാപ്‌റ്റൻ, ക്യാപ്‌റ്റൻ, കമന്റേറ്റർ, സംഘാടകൻ, ടീം മാനേജർ, സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയംഗം, അംപയർ, മാച്ച് റഫറി– ഇതെല്ലാണ് വെങ്കട്ടരാഘവനെ ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ ക്രിക്കറ്റർ ആക്കുന്നത്.

വിൻഡീസ് മണ്ണിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ജയം 1970–71ലെ പരമ്പരയിലായിരുന്നു. പോർട്ട് ഓഫ് സ്പെയിനിൽ ഇന്ത്യ ചരിത്രവിജയം കുറിക്കുമ്പോൾ വെങ്കട്ട് നേടിയത് ആറു വിക്കറ്റുകൾ. ഏകദിനക്രിക്കറ്റിലും ഇന്ത്യയുടെ പല നേട്ടങ്ങൾക്കും തുടക്കം കുറിച്ച താരമാണ് അദ്ദേഹം. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വിജയത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് വെങ്കട്ടരാഘവനാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വിജയം പിറന്നത് 1975ലെ പ്രഥമ ലോകകപ്പിലൂടെയാണ്. ജൂൺ 11-ാം തീയതി ഹെഡിങ്‌ലിയിൽ ഈസ്‌റ്റ് ആഫ്രിക്കയെ പത്തു വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ വിജയക്കുതിപ്പിന് തിരികൊളുത്തിയത്. വെങ്കട്ടരാഘവൻ ആയിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്‌റ്റൻ. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നായകൻ എന്ന പദവിയും അദ്ദേഹത്തിനാണ്. 1979 ലോകകപ്പിലും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ നയിച്ചു.

രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു കാലം ഇന്ത്യൻ സ്പിൻ യുഗത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ അദ്ദേഹം 1983ൽ രാജ്യാന്തരക്രിക്കറ്റിനോട് വിടപറയുമ്പോൾ 57 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് നേടിയത് 156 വിക്കറ്റുകൾ. ആകെ 15 ഏകദിനങ്ങൾ മാത്രം. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിലും അദ്ദേഹം മികച്ച പ്രകടനാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. ഡെർബിഷെയർ, ദക്ഷിണമേഖലാ ടീമുകൾക്കുവേണ്ടിയും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1985ലാണ് ആഭ്യന്തരക്രിക്കറ്റിനോട് വിടപറയുന്നത്. രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ പിഴുതവരുടെ കൂട്ടുത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് അദ്ദേഹം (530 വിക്കറ്റുകൾ).

അംപയർ എന്ന നിലയിലും പല നേട്ടങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്. 50ലേറെ ടെസ്റ്റുകളിൽ കളിക്കുകയും 50ലേറെ ടെസ്റ്റുകളിൽ അംപയറാവുകയും െചയ്ത ഏക വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ആകെ നിയന്ത്രിച്ചത് 73 ടെസ്റ്റുകളും 52 ഏകദിനമൽസരങ്ങളും. ആറു തവണ ആഷസ് ക്രിക്കറ്റിലും അംപയറായിരുന്നു. ലോകകപ്പിൽ ക്യാപ്‌റ്റനാവുകയും പിന്നീട് ലോകകപ്പിൽ അംപയറാവുകയും ചെയ്‌ത വ്യക്‌തിയാണ്. മുന്നു ലോകകപ്പുകളിൽ (1996, 99, 2003) അംപയറായിരുന്നു. 2004ലാണ് അവസാന മൽസരം നിയന്ത്രിച്ചത്.



