ബയോ സെക്യുർ ബബിള്‍ ‘തകർത്തു’; 2–ാം ടെസ്റ്റിനു തൊട്ടുമുൻപ് ആർച്ചർ ഔട്ട്!

ലണ്ടൻ∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനുശേഷം അതീവ സുരക്ഷാ ക്രമീകരമങ്ങളോടെ നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കിടെ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച പേസ് ബോളർ ജോഫ്ര ആർച്ചർ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിൽനിന്ന് പുറത്ത്. മത്സരം ആരംഭിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ആർച്ചറിനെ ടീമിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയത്. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച ആർച്ചറിനെ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഐസലേഷനിലേക്ക് മാറ്റും. ഈ കാലയളവിൽ രണ്ടു തവണ കോവിഡ് 19 പരിശോധനയ്ക്കും വിധേയനാക്കും. രണ്ട് പരിശോധനയിലും ഫലം നെഗറ്റീവായാൽ മാത്രം ഐസലേഷനിൽനിന്ന് പുറത്തു വരാമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്.

നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനു ടീമിൽനിന്ന് പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ സഹതാരങ്ങളോടും ആരാധകരോടും മാപ്പു ചോദിച്ച് ആർച്ചർ രംഗത്തെത്തി. ‘എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സംഭവിച്ച പിഴവിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രവർത്തിയിലൂടെ എന്നെ മാത്രമല്ല, സഹതാരങ്ങളെയും ടീം മാനേജ്മെന്റിനെയുമാണ് ഞാൻ അപകടത്തിലാക്കിയത്. അതിന്റെ എല്ലാ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കു മാത്രമാണ്. ബയോ സെക്യുർ ബബിളിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽക്കൂടി മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു’ – ആർച്ചർ വ്യക്തമാക്കി.

‘രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് നഷ്ടമാകുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ വേദനയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും നാം ഒരു ടെസ്റ്റ് തോറ്റ് പിന്നിലാണെന്നതു പരിഗണിക്കുമ്പോൾ. രണ്ടു ടീമുകളുടെയും ആത്മവീര്യം നഷ്ടമാക്കുന്നതാണ് എന്റെ വീഴ്ചയെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. ഒരിക്കൽക്കൂടി മാപ്പ്’ – ആർച്ചർ വ്യക്തമാക്കി.

സതാംപ്ടണിൽ നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ വിക്കറ്റൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ആർച്ചർ മൂന്നു വിക്കറ്റ് പിഴുതിരുന്നു. ഈ ടെസ്റ്റ് ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് തോറ്റത്. ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ കളിച്ച ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സനും മാർക്ക് വുഡിനും വിശ്രമം നൽകാൻ ടീം മാനേജ്മെന്റ് നേരത്തേ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതിനാൽ, ഈ ടെസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പ്രധാന പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചുകാരനായ ആർച്ചർ.

∙ സുരക്ഷയുടെ കുമിള!

മത്സരം നടക്കുന്നതു ‘ബയോ സെക്യുർ ബബിളി’നുള്ളിലാണെന്നാണു സംഘാടകർ പറയുന്നത്. കളിക്കാർക്കു കോവിഡ് ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ എല്ലാ മുൻകരുതലുമെടുത്തു ക്രമീകരിച്ച പ്രത്യേക മേഖലയാണ് ഇത്. ഗ്രൗണ്ടും കളിക്കാരുടെ താമസസ്ഥലവുമെല്ലാം ഇതിൽപ്പെടും. ഈ മേഖലയിൽ പാലിക്കേണ്ട ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനാണ് ആർച്ചറിനെ ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്.

