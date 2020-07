അന്ന് ബാറ്റിങ് പ്രയാസം, ഗാവസ്കറിന്റെ 10,000 റൺസ് ഇന്നത്തെ 16,000ന് തുല്യം: ഇൻസമാം

കറാച്ചി∙ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സുനിൽ ഗാവസ്കറിനെ പുകഴ്ത്തി പാക്കിസ്ഥാന്റ മുൻ നായകൻ കൂടിയായ ഇൻസമാം ഉൾ ഹഖ്. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഗാവസ്കർ ടെസ്റ്റിൽ നേടിയ 10,000 റൺസിന് ഇന്നത്തെ 16,000 റൺസിന്റെ മൂല്യമുണ്ടെന്ന് ഇൻസമാം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഗാവസ്കറിനു മുൻപും ഗാവസ്കറിന്റെ കാലത്തും വിവിധ ടീമുകളിലായി ഒട്ടേറെ സൂപ്പർതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആദ്യമായി ടെസ്റ്റിൽ 10,000 റൺസ് തികയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിനാണെന്നും ഇൻസമാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഗാവസ്കറിന്റെ കാലത്തും അതിനു മുൻപും ഒട്ടേറെ മഹാൻമാരായ കളിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ജാവേദ് മിയാൻദാദ്, വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്സ്, ഗാരി സോബേഴ്സ്, ഡോൺ ബ്രാഡ്മാൻ തുടങ്ങിയവർ ഉദാഹരണം. ഇവർക്കൊന്നും ആ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിടാനായിട്ടില്ല. ഒട്ടേറെ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്തുപോലും വളരെ കുറച്ചു താരങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് 10,000 കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്’ – യുട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇൻസമാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

1987ൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ അഹമ്മദാബാദിൽ വച്ചാണ് സുനിൽ ഗാവസ്കർ ടെസ്റ്റിൽ 10,000 റണ്‍സ് പിന്നിടുന്ന ആദ്യ താരമായി മാറിയത്. ഇന്നത്തെ കാലത്താണ് ഗാവസ്കർ കളിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇനിയും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയേനെയെന്നും ഇൻസമാം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ‘ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇന്നത്തെക്കാലത്തെ 15,000 അല്ലെങ്കിൽ 16,000 റൺസിന് തുല്യമാണ് ഗാവസ്കർ അന്ന് നേടിയ 10,000 റൺസ്. അതിന്റെ മൂല്യം ഈ പറഞ്ഞതിലും കൂടുതലാണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. ഒട്ടും കുറയില്ല’ – ഇൻസമാം പറഞ്ഞു.

പാക്കിസ്ഥാനായി 120 ടെസ്റ്റുകൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ഇൻസമാം ഉൾ ഹഖ്, 8830 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 378 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 11,739 റൺസും നേടി. ഇന്നത്തെ പോലെ ബാറ്റിങ്ങിനെ അത്ര തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചുകളായിരുന്നില്ല ഗാവസ്കറിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും ഇൻസമാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഫോമിലുള്ള ഒരു ബാറ്റ്സ്മാന് സീസണിൽ 1000 മുതൽ 1500 റൺസ് വരെ അനായാസം നേടാം. പക്ഷേ ഗാവസ്കറിന്റെ കാലത്ത് ഇതായിരുന്നില്ല സ്ഥിതി. ഇന്ന് ബാറ്റിങ് സുഗമമായ പിച്ചുകളിലാണ് താരങ്ങൾ റൺസ് വാരിക്കൂട്ടുന്നത്. ആരാധകരെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുമെന്നതിനാൽ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ കൂടുതൽ റണ്‍സ് നേടണമെന്നാണ് ഐസിസി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, അന്നത്തെ വിക്കറ്റുകളിൽ ബാറ്റിങ് ഇത്ര അനായാസമായിരുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിനു പുറത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ’ – ഇൻസമാം പറഞ്ഞു.

ഗാവസ്കർ വിരമിച്ചതിനുശേഷം ഇതുവരെ 12 ബാറ്റ്സ്മാൻ കൂടി 10,000 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 200 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് 15,921 റൺസ് നേടിയ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറാണ് ഈ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമൻ. പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ അഹമ്മദാബാദിൽ 10,000 റൺസ് പിന്നിട്ട ഗാവസ്കർ, ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടി കളിച്ച് കളമൊഴിഞ്ഞു. 125 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് സമ്പാദ്യം 10,122 റൺസ്. 51.12 ശരാശരിയിൽ 34 സെഞ്ചുറികൾ സഹിതമായിരുന്നു ഇത്.

