തുടക്കം മുതൽ ഒരു പാക്ക് ആരാധകൻ എന്നെ പിന്തുടർന്നു: വെളിപ്പെടുത്തി കാംബ്ലി

മുംബൈ∙ രാജ്യാന്തര കരിയറിന്റെ തുടക്കം മുതൽ പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആരാധകൻ സ്ഥിരമായി തന്നെ പിന്തുടർന്നിരുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വിനോദ് കാംബ്ലി. ‘ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റൈവൽറി’ എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റിലാണ് കാംബ്ലിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. പാക്കിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയായിരുന്നു ഈ ആരാധകന്റെ സ്വദേശം. അദ്ദേഹം തനിക്ക് സ്ഥിരമായി കത്തെഴുതിയിരുന്നുവെന്നും പാക്ക് താരം റഷീദ് ലത്തീഫ് മുഖാന്തരമാണ് ആ കത്തെല്ലാം തനിക്ക് എത്തിയിരുന്നതെന്നും കാംബ്ലി വെളിപ്പെടുത്തി.

ബദ്ധവൈരികളായ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ കളിക്കുമ്പോഴുള്ള അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോഴാണ്, ഒരു പാക്ക് ആരാധകൻ സ്ഥിരമായി തന്നെ പിന്തുടർന്നിരുന്ന സംഭവം കാംബ്ലി വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

‘അന്ന് പാക്കിസ്ഥാനിൽ പര്യടനങ്ങൾക്കായി പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. സത്യത്തിൽ, 1991ൽ ഞാൻ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയതു മുതൽ എന്നെ കൃത്യമായി പിന്തുടർന്നിരുന്ന ഒരു പാക്ക് ആരാധകനുണ്ടായിരുന്നു. കറാച്ചിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വദേശം’– കാംബ്ലി വ്യക്തമാക്കി.

‘അന്ന് മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും ഇന്നത്തേതുപോലെ സാധാരണമല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് സ്ഥിരമായി കത്തുകളെഴുതും. ആ കത്തുകളെല്ലാം പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമംഗമായിരുന്ന റഷീദ് ലത്തീഫ് മുഖേനയാണ് എനിക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ?’ – കാംബ്ലി ചോദിച്ചു.

അദ്ദേഹം കത്തെഴുതിയശേഷം അതുനേരെ റഷീദ് ലത്തീഫിന്റെ കൈകളിലെത്തിക്കും. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്കു വരുമ്പോഴോ ഞങ്ങൾ അവിടേക്കു പോകുമ്പോഴോ ആ കത്തെല്ലാം കൂടി അദ്ദേഹം എനിക്ക് തരും. ഇന്ത്യൻ ടീമിനും ടീമംഗങ്ങൾക്കും അന്നും ഇന്നും പാക്കിസ്ഥാനിൽ ആരാധകരുണ്ട്. ഞാൻ കളത്തിൽ സജീവമായി നിൽക്കുമ്പോഴും വിരമിച്ചശേഷവും ആരാധകർ കൃത്യമായി പിന്തുടർന്നിരുന്നു’’ – കാംബ്ലി വെളിപ്പെടുത്തി.

1991ൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയ കാംബ്ലി ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകിയ തുടക്കത്തിനുശേഷം 1997ൽ കളമൊഴിയുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി 104 ഏകദിനങ്ങളും 17 ടെസ്റ്റുകളും കളിച്ചു. ഏകദിനത്തിൽ 2477 റൺസും ടെസ്റ്റിൽ 1084 റൺസും നേടി.

English Summary: Vinod Kambli reveals how Pakistani fan from Karachi sent him letters through Rashid Latif