ന്യൂയോർക്ക്∙ മുൻ ഐസിസി അംപയറായ വെസ്റ്റിൻഡീസുകാരൻ സ്റ്റീവ് ബക്‌നറിന് ഇതെന്തു പറ്റി എന്ന അന്ധാളിപ്പിലാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ. സൂപ്പർതാരം സച്ചിന്‍ തെൻഡുൽക്കറിനെതിരെ ഇല്ലാത്ത ഔട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അടുത്തിടെ തുറന്നുസമ്മതിച്ച ബക്‌നർ, വീണ്ടും മറ്റൊരു വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്ത്. 2008ൽ സിഡ്നിയിൽ നടന്ന ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ തോറ്റതിന് താനാണ് ഉത്തരവാദി എന്നാണ് ബക്നറിന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ. ഓസീസ് താരം ആൻഡ്രൂ സൈമണ്ട്സും ഇന്ത്യൻ താരം ഹർഭജൻ സിങ്ങും ഉൾപ്പെട്ട ‘മങ്കിഗേറ്റ്’ വിവാദത്തിലൂടെ കുപ്രസിദ്ധമായ ടെസ്റ്റ് മത്സരമാണ് അത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ 128 ടെസ്റ്റുകളും 181 ഏകദിനങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ള അംപയറാണ് സ്റ്റീവ് ബക്‌നർ.

അന്നത്തെ സിഡ്നി ടെസ്റ്റിൽ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം തന്റെ ‘കനിവിൽ’ സെഞ്ചുറി നേടിയതും പിന്നീട് ഒരു ഇന്ത്യൻ താരം തന്റെ ‘പിഴവിൽ’ പുറത്തായതുമാണ് മത്സരഫലം മാറ്റിമറിച്ചതെന്നാണ് ബക്‌നറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. വിവാദത്തിന്റെ ചുവയുണ്ടായിരുന്ന സിഡ്നി ടെസ്റ്റ് വിജയത്തോടെ അന്ന് ബോർഡർ–ഗാവസ്കർ ട്രോഫിയും ആതിഥേയരായ ഓസ്ട്രേലിയ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. അന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ 122 റൺസിനാണ് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയോടു തോൽവി സമ്മതിച്ചത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഭേദപ്പെട്ട ലീഡ് നേടിയശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ഈ ടെസ്റ്റിൽ തോൽവി വഴങ്ങിയത്. അന്ന് സ്റ്റീവ് ബക്‌നറും മാർക് ബെൻസനുമായിരുന്നു ഓൺ–ഫീൽഡ് അംപയർമാർ.

ഹർഭജൻ സിങ് തന്നെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന് സൈമണ്ട്സ് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ആ ടെസ്റ്റിനെ കുപ്രസിദ്ധമാക്കിയത്. സംഭവം വൻ വിവാദമായതിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യ പരമ്പര റദ്ദാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കുക പോലും ചെയ്തിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഐസിസി ഇടപെട്ടാണ് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത്. വിവാദ ടെസ്റ്റ് നടന്ന് 12 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് തന്റെ രണ്ട് പിഴവുകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ തോൽവിയിൽ കലാശിച്ചതെന്ന ബക്‌നറിന്റെ കുറ്റസമ്മതം.

‘2008ലെ സിഡ്നി ടെസ്റ്റിൽ ഞാൻ രണ്ടു പിഴവുകൾ വരുത്തിയിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ പിഴവ്, ഇന്ത്യ ശക്തമായ നിലയിൽ നിൽക്കെ ഓസീസ് താരത്തെ സെഞ്ചുറി തികയ്ക്കാൻ അനുവദിച്ചതാണ്. മത്സരത്തിന്റെ അഞ്ചാം ദിനത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പിഴവ് സംഭവിച്ചത്. ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മത്സരം നഷ്ടമാക്കിയത് ആ പിഴവായിരിക്കാം. ആ അഞ്ച് ദിവസത്തിനിടെ സംഭവിച്ച രണ്ട് വലിയ പിഴവുകളായി അത് ഇന്നും ബാക്കിനിൽക്കുന്നു. ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ രണ്ട് പിഴവു വരുത്തുന്ന ആദ്യത്തെ അംപയറാണോ ഞാൻ? ഇന്നും ആ രണ്ട് പിഴവുകൾ എന്നെ വല്ലാതെ വേട്ടയാടുന്നു’ – ബക്‌നർ പറഞ്ഞു.

സിഡ്നി ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ദിനം ഓസീസ് താരം ആൻഡ്രൂ സൈമണ്ട്സ് പുറത്തായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ‘ലൈഫ്’ നൽകിയ തീരുമാനമാണ് ബക്‌നർ ആദ്യത്തെ പിഴവായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. അന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 135 റൺസെന്ന നിലയിൽ കൂട്ടത്തകർച്ചയെ നേരിട്ടതാണ്. പിന്നീട് ഏഴാം വിക്കറ്റിൽ സൈമണ്ട്സും ബ്രാഡ് ഹോഗും ചേർന്നുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ് അവരെ രക്ഷിച്ചത്. ഇതിനിടെ സൈമണ്ട്സിന്റെ സ്കോർ 30ൽ നിൽക്കെ ഇഷാന്ത് ശർമ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയതാണ്. പക്ഷേ, ബക്‌നർ ഔട്ട് അനുവദിച്ചില്ല. പിന്നീട് ഒരു സ്റ്റംപിങ് അപ്പീലും അതിജീവിച്ച സൈമണ്ട്സ്, 160 റൺസാണ് നേടിയത്. ഓസ്ട്രേലിയ 463 റൺസെന്ന മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറും വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മണും സെഞ്ചുറികളുമായി തിളങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യ 69 റൺസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡ് നേടിയിരുന്നു.

പിന്നീട് 333 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇന്ത്യ ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബക്‌നറിന് രണ്ടാമത്തെ പിഴവ് സംഭവിച്ചത്. അഞ്ചാം ദിനം 72 ഓവർ ബാക്കിനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഓസീസ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിൽ 333 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഉയർത്തിയത്. തുടക്കം പാളിയെങ്കിലും പിന്നീട് രാഹുൽ ദ്രാവിഡും സൗരവ് ഗാംഗുലിയും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുമെന്ന ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ‘ബക്‌നറിന്റെ ഇടപെടൽ’. ആൻഡ്രൂ സൈമണ്ട്സ് എറിഞ്ഞ 34–ാം ഓവറിൽ 38 റൺസെടുത്ത ദ്രാവിഡിനെതിരെ ബക്‌നർ ‘ഇല്ലാത്ത’ ഔട്ട് വിളിക്കുകയായിരുന്നു. പന്ത് ദ്രാവിഡിന്റെ ബാറ്റിൽ തട്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമായെങ്കിലും ബക്‌നർ ഔട്ട് വിളിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് മത്സരം നഷ്ടമാക്കിയത് ഈ പിഴവാകാമെന്നാണ് ബക്‌നർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. പിന്നീട് ഗംഗുലിയും വിവാദപരമായ തീരുമാനത്തിലാണ് പുറത്തായത്. ധോണിയും കുംബ്ലെയും ചേർന്ന് വീണ്ടും ചെറുത്തുനിന്നെങ്കിലും ധോണി പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യ മത്സരം കൈവിട്ടു. ഒടുവിൽ 122 റൺസിനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തോൽവി.

‘എന്തുകൊണ്ടാണ് അംപയർമാർക്ക് പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. ഒരേ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാൻ ഒരു അംപയറിനും ആഗ്രഹമുണ്ടാകില്ല. സംഭവിച്ച പിഴവുകളിൽനിന്ന് ഞാൻ ഒളിച്ചോടുകയല്ല. എങ്കിലും, മൈതാനത്ത് ശക്തമായ കാറ്റുള്ള സമയത്ത് പന്ത് ബാറ്റിൽ തട്ടുന്ന ചെറിയ ശബ്ദം അപംയറിന് കേൾക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. കമന്റേറ്റർമാർക്ക് സ്റ്റംപ് മൈക്കിലൂടെ ചെറിയ ശബ്ദം പോലും പിടിച്ചെടുക്കാം. അംപയർമാർക്ക് അതിന് കഴിയില്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരാധകർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ’ – ബക്‌നർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

∙ സച്ചിന്റെ ഔട്ടിലും ‘കുറ്റമേറ്റ്’ ബക്‌നർ

നേരത്തെ, തന്റെ അംപയറിങ് കരിയറിൽ സച്ചിനെതിരെ തെറ്റായി ഔട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബക്‌നർ തുറന്നു സമ്മതിച്ചിരുന്നു. സച്ചിനെതിരെ ഔട്ട് വിളിച്ചത് രണ്ടു തവണ തെറ്റിപ്പോയതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ബക്‌നറുടെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ. ബാർബഡോസിലെ ഒരു റേഡിയോ പരിപാടിയിലാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് ബക്‌നർ മനസ്സു തുറന്നത്. ‘തെറ്റായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ രണ്ടു തവണ ഞാൻ സച്ചിനെതിരെ ഔട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെറ്റായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഏതെങ്കിലും അംപയർ മനഃപൂർവം മുതിരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. പക്ഷേ, കരിയറിൽ സംഭവിക്കുന്ന പിഴവുകൾ എക്കാലവും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടാകും. ഭാവിയിൽ അപകടത്തിൽ ചാടിക്കുകയും ചെയ്യും’ – ബക്‌നർ പറഞ്ഞു.

‘തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നത് മാനുഷികമാണ്. ഒരിക്കൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽവച്ച് ഞാൻ സച്ചിനെതിരെ എൽബി അനുവദിച്ചു. സത്യത്തിൽ ആ പന്ത് വിക്കറ്റിനു മുകളിലൂടെയാണ് പോയത്. മറ്റൊരിക്കൽ ഇന്ത്യയിൽവച്ച് വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന് ക്യാച്ച് നൽകി സച്ചിൻ പുറത്തായെന്ന് വിധിച്ചതും തെറ്റിപ്പോയി. അന്ന് സച്ചിന്റെ ബാറ്റിനെ മറികടന്നതിനുശേഷം പന്തിന്റെ പാതയിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു. ആ മത്സരം ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലാണ് നടന്നത്. ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ബാറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കും ഒന്നും കേൾക്കാനാകില്ല. ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കാണികളാണ് ഗാലറിയിൽ ബഹളം വയ്ക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടു പിഴവുകളും പിന്നീട് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേക്കുറിച്ച് നിരാശയുമുണ്ട്. മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ തെറ്റുകൾ സ്വാഭാവികമാണ്. തെറ്റുകൾ അംഗീകരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെ’ – ബക്‌നർ പറഞ്ഞു.

