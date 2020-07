ഗാംഗുലിയും ബിസിസിഐയിലെ രാഷ്ട്രീയക്കളിയിൽ കുരുങ്ങി: കീർത്തി ആസാദ്

ന്യൂഡൽഹി∙ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമെന്ന നിലയിൽ സൗരവ് ഗാംഗുലി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ (ബിസിസിഐ) തലപ്പത്തെത്തിയപ്പോൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹവും ഇപ്പോൾ അതേ സംഘടനയ്‌ക്കുള്ളിലെ രാഷ്ട്രീയക്കളിയിൽ കുരുങ്ങിയെന്ന ആരോപണവുമായി മുൻ താരം കീർത്തി ആസാദ്. ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി കളിച്ചിട്ടുള്ള മുൻ താരങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ബിസിസിഐ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോഴാണ്, ഗാംഗുലിയും ബിസിസിഐയിലെ രാഷ്ട്രീക്കളികളുടെ ഭാഗമായെന്ന കീർത്തി ആസാദിന്റെ വിമർശനം. സ്പോർട്സ്കീഡ പ്രതിനിധിയുമായി നടത്തിയ ലൈവ് ചാറ്റിലാണ് കീർത്തി ആസാദ് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.

‘ബിസിസിഐയിലെ നേതൃനിരയിൽ സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ സാന്നിധ്യം നല്ലതാണ്. പക്ഷേ, താരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്രിയാത്മക നിലപാടാണ് ഗാംഗുലിയിൽനിന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. അദ്ദേഹവും ഒരു മുൻ താരമാണല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലയളവിൽ വലിയ തുക വരുമാനം ലഭിച്ചെങ്കിലും, നമ്മളേക്കാൾ മികച്ച മുതിർന്ന താരങ്ങൾക്ക് സഹായം ഉറപ്പാക്കാൻ കൂടി കഴിയണം’ – കീർത്തി ആസാദ് പറഞ്ഞു.

‘മുൻ താരങ്ങൾക്കുള്ള പെൻഷൻ തുക കൂട്ടിയേ തീരൂ. ഇക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ച നടക്കണം. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഗാംഗുലിയും ബിസിസിഐയിലെ രാഷ്ട്രീയക്കളിയിൽ പെട്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇക്കാര്യത്തിനുവേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിയുന്നില്ല’ – കീർത്തി ആസാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറും സുനിൽ ഗാവസ്കറുമൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ പണം നൽകുമായിരുന്നു. മുൻ താരങ്ങൾക്ക് ബിസിസിഐ കുറച്ചുകൂടി ബഹുമാനവും പരിഗണനയും നൽകിയേ തീരൂ. ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ അവിടെയിരിക്കുന്നത് മുൻപ് അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവർ കാരണമാണ്. ഈ കായിക താരങ്ങൾക്കെല്ലാം അർഹിക്കുന്ന സഹായം ഉറപ്പാക്കാൻ ഗാംഗുലി ഇടപെടണം’ – കീർത്തി ആസാദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

1983ൽ ഏകദിന ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമംഗമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ 61 വയസ്സുള്ള കീർത്തി ആസാദ്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏഴു ടെസ്റ്റുകളും 25 ഏകദിനങ്ങളും കളിച്ചു. ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പിതാവ് ഭഗവത് ജാ ആസാദിന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തിയ കീർത്തി ആസാദ്, ബിജെപി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ച് ലോക്സഭയിലെത്തി. പിന്നീട് പാർട്ടിയുമായി ഉരസി കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു.

