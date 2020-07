‘കളി മോശമായിട്ടും കോലി അന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പന്തിനെ പിന്തുണച്ചില്ലേ?’

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയെ സൗരവ് ഗാംഗുലിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഇർഫാൻ പഠാൻ രംഗത്ത്. ഗാംഗുലി ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ അഞ്ചോ ആറോ ഭാവി സൂപ്പർതാരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കോലിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പഠാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. യുവതാരങ്ങൾക്ക് കോലി നൽകുന്ന പിന്തുണയെയും പഠാൻ അഭിനന്ദിച്ചു. സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിന്റെ ‘ക്രിക്കറ്റ് കണക്ടഡ്’ ഷോയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് പഠാൻ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

‘ഭാവിയിലേക്ക് മികച്ച താരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനാകുമോ ഇനിയങ്ങോട്ട് വിരാട് കോലിയുടെ ശ്രദ്ധ’ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പഠാന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: ‘തീർച്ചയായും. ഇക്കാര്യത്തിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായമില്ല. സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടേതിനു സമാനമായ നായക ശൈലിയാണ് കോലിയുടേത്. തന്റെ താരങ്ങൾക്ക് ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകാൻ കോലിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്.’

ഫോം ഔട്ടായിരുന്ന സമയത്ത് തുടർച്ചയായി യുവതാരം ഋഷഭ് പന്തിന് വിരാട് കോലി നൽകിയിരുന്ന പിന്തുണ പഠാൻ ഉദാഹരണമായി എടുത്തുകാട്ടി. ‘ഒരിക്കൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോ ഒരാൾ ഋഷഭ് പന്തിനെക്കുറിച്ച് വിമർശനാത്മകമായി സംസാരിച്ചത് ഓർക്കുന്നു. അന്ന് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ച കോലി, തന്റെ ഉറച്ച പിന്തുണ ഋഷഭ് പന്തിനുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും മാധ്യമങ്ങളും പന്തിനെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കാരണം പന്തിന്റെ ശരിയായ പ്രതിഭ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം. തന്റെ ടീമംഗങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകും എന്ന് പലതവണ തെളിയിച്ച താരമാണ് കോലി’ – പഠാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ താൻ ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന യുവതാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പലതവണയായി കോലി വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പഠാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോലി വിരമിക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്ന അഞ്ചോ ആറോ യുവതാരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുമെന്നും പഠാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘താൻ ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകുന്ന താരങ്ങളെ അവരുടെ പേരെടുത്തുതന്നെ പല അഭിമുഖങ്ങളിലും കോലി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദാദ (ഗാംഗുലി) ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാവി സൂപ്പർതാരങ്ങളായേക്കാവുന്ന അഞ്ചോ ആറോ പേരെ കോലിയും വളർത്തിയെടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്’ – പഠാൻ പറഞ്ഞു.

യുവതാരങ്ങളുടെ പ്രതിഭ അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ വിരാട് കോലിയുടെയും സിലക്ടർമാരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും പഠാൻ .ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘സിലക്ടർമാർക്കും ക്യാപ്റ്റനും വളരെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തി ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഇന്നിങ്സ് കഴിയുമ്പോഴും യുവരാജ് സിങ്ങിന്റെ ശരാശരി 20നു താഴെയായിരുന്നു’ – പഠാൻ പറഞ്ഞു.

‘പക്ഷേ, യുവിയുടെ കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഗാംഗുലി അദ്ദേഹത്തിന് ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകി എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. മോശം സമയത്തും അദ്ദേഹം യുവിക്കൊപ്പം നിന്നു. രാജ്യാന്തര കരിയറിലെ രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിലാണ് യുവിക്ക് ആദ്യമായി ബാറ്റു ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. അന്ന് ഓസീസിനെതിരെ 70നു മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്തു. പിന്നീട് നീണ്ടകാലം ഒരു അർധസെഞ്ചുറി പോലും നേടാൻ യുവിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ, എല്ലാ ടീം മീറ്റിങ്ങിലും യുവരാജിനെ തനിക്ക് വേണമെന്ന ശക്തമായ നിലപാടാണ് ഗാംഗുലി കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത്’ – പഠാൻ വിവരിച്ചു.

