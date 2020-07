ഐപിഎല്ലിന് വഴിയൊരുങ്ങുന്നു; ടൂർണമെന്റ് നടത്താൻ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുമതി തേടും

മുംബൈ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധി കാര്യമായ കുറവില്ലാതെ തുടരുന്നതിനിടെ, ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതി തേടാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ്. ഐപിഎൽ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് ഉടൻ തന്നെ ഐപിഎൽ ഭരണസമിതി യോഗം ചേരുമെന്ന് ചെയർമാൻ ബ്രിജേഷ് പട്ടേൽ അറിയിച്ചു. ഈ യോഗത്തിലെ തീരുമാനപ്രകാരമാകും ഐപിഎൽ നടത്തിപ്പിന് അനുമതി തേടി കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ സമീപിക്കുക.

‘അടുത്ത 7–10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഐപിഎൽ ഭരണസമിതി യോഗം ചേരും. ടൂർണമെന്റ് നടത്തിപ്പ്, സമയക്രമം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും’ – ബ്രിജേഷ് പട്ടേൽ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോടു പറഞ്ഞു.

‘എന്തായാലും സെപ്റ്റംബർ വരെ കോവിഡ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കും. അതിനുശേഷമാകും ടൂർണമെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ നടത്താനാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കൂ. മാത്രമല്ല, ടൂർണമെന്റ് ഇവിടെ നടത്തണമെങ്കിൽ കേന്ദസർക്കാരിന്റെ അനുമതിയും തേടേണ്ടതുണ്ട്’ – പട്ടേൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അതേസമയം, ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് ഇത്തവണത്തെ ഐപിഎൽ എഡിഷൻ യുഎഇയിലേക്കു മാറ്റാൻ ബിസിസിഐ തീരുമാനിച്ചേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ഇന്ത്യയി‍ൽത്തന്നെ 2 നഗരങ്ങളിലായി ടൂർണമെന്റ് നടത്താനുളള സാധ്യതയും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.

∙ ലോകകപ്പില്ല, ഐപിഎല്ലിന് വഴിയൊരുങ്ങി

നേരത്തെ, കോവിഡ് 19 രോഗവ്യാപനത്തിൽ അയവില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് മാറ്റിയ്ക്കുന്നതായി ഐസിസി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 18 മുതൽ നവംബർ 15 വരെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കാനിരുന്ന ടൂർണമെന്റ് നീട്ടുമെന്ന് മാസങ്ങളായി സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്നലെ ചേർന്ന രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) യോഗത്തിലാണ് അന്തിമ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഇതോടെയാണ് ഈ കാലയളവിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് നടക്കാൻ സാധ്യത തെളിഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഐപിഎൽ നടത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ബിസിസിഐ. ടൂർണമെന്റിന്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങൾ പലതും ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അന്തിമ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

English Summary: BCCI to seek government's permission for IPL, Governing Council meet in 7-10 days