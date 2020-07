ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ കുപ്രസിദ്ധമായ ‘മങ്കിഗേറ്റ്’ വിവാദത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹർഭജൻ സിങ് ശിക്ഷയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിൽ (ഐസിസി) ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന് (ബിസിസിഐ) ഉള്ള സ്വാധീനമാണെന്ന ആരോപണവുമായി പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരം ശുഐബ് അക്തർ രംഗത്ത്. ഇന്ത്യ–ഓസ്ട്രേലിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്‍ക്കിടെ ഹർഭജൻ സിങ് ആൻഡ്രൂ സൈമണ്ട്സിനെ ‘കുരങ്ങൻ’ എന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവവമാണ് ‘മങ്കിഗേറ്റ്’ വിവാദം. ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധങ്ങളെ രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച ഈ പ്രശ്നം, അന്ന് ഐസിസി ഇടപെട്ടാണ് പരിഹരിച്ചത്.

ജിയോ ക്രിക്കറ്റിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ബിസിസിഐയുടെ സ്വാധീനവും സമ്മർദ്ദവും നിമിത്തമാണ് ഹർഭജൻ ശിക്ഷയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന അക്തറിന്റെ ആരോപണം. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നീട്ടിവച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) നടത്താൻ വഴിയൊരുക്കുന്നതിനാണ് ഈ വർഷത്തെ ഏഷ്യാകപ്പും ട്വന്റി20 ലോകകപ്പും റദ്ദാക്കിയതെന്നും അക്തർ ആരോപിച്ചു. ക്രിക്കറ്റിന്റെ സുവർണകാലം അവസാനിച്ചെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട അക്തർ, ഇപ്പോൾ വീഴ്ചയുടെ പാതയിലാണ് ക്രിക്കറ്റെന്നും മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

‘നീതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ക്രിക്കറ്റ് താഴേയ്ക്ക് പതിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. ഏകദിനത്തിൽ 20,000 റൺസ് നേടണമെന്ന് ഒരാൾക്കു തോന്നിയാൽ, അത് അയാളുടെ ആഗ്രഹമാണ്. അത് എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ക്രിക്കറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തയാറായില്ലെങ്കിൽ അത് തകർച്ചയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തും. ഞങ്ങളൊക്കെ കളിച്ചിരുന്ന കാലത്ത ആരാധകർ ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ ആരാധകരാണ്. ഞങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റിനെ സമീപിച്ച രീതിയും കളിച്ച ശൈലിയും എക്കാലവും ഓർമിക്കപ്പെടും. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ വിൻഡീസ് ആധിപത്യം പുലർത്തിയ കാലമായാലും 1990കളായാലും അതിനുശേഷമുള്ള കാലമായാലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഒട്ടേറെ വലിയ താരങ്ങൾ അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലം ഇന്നും ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ പച്ചകെടാതെ നിൽപ്പുണ്ട്’ – അക്തർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) കാര്യമായെന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി ഇല്ലാതാകുമെന്ന് അക്തർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. ഏതാനും ലോകകപ്പുകളും ട്വന്റി20 ലീഗുകളുമായി ക്രിക്കറ്റ് അവസാനിക്കുമെന്നാണ് അക്തറിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ‘അടുത്ത രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് നീതിയുടെ ഭാഗത്തുനിൽക്കാൻ ഐസിസിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ലോകത്ത് ആകെ രണ്ട് ലോകകപ്പും 10 ട്വന്റി20 ലീഗുകളും മാത്രമേ കാണൂ. ഐസിസിക്ക് അതു മതിയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകട്ടെ. അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം. ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിക്കറ്റ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാനല്ലേ കഴിയൂ, ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ലല്ലോ’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

ക്രിക്കറ്റ് നിലവിൽ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അക്തർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘ബോഡി ലൈൻ ബോളിങ്ങിന് അനുമതി നൽകാൻ ഐസിസി തയാറാകണം. നിലവിൽ ഐസിസി പേസ് ബോളർമാരുടെ കൈകൾക്ക് കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്തുതരം ക്രിക്കറ്റാണ്? ആകെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് രണ്ട് ന്യൂബോളുകൾ. ബൗൺസറുകൾ എറിയുന്നതിന് നിയന്ത്രണം. ബോളർമാർ നല്ലവണ്ണം അടി വാങ്ങണം എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിയമങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

ക്രിക്കറ്റിലെ സ്വാധീന ശക്തികളായ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏഷ്യാകപ്പ് നടക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ബിസിസിഐയുടെ പേരെടുത്തു പറയാതെ അക്തർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘ഇത്തവണ ഏഷ്യാകപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുതരാം. അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പിടിപാടുള്ളവർ അത് നടക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. സ്വാധീനവും കരുത്തുമില്ലാത്തവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിന്തുണയും ലഭിക്കില്ല’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

ഇത്തവണ ഏഷ്യാകപ്പും ട്വന്റി20 ലോകകപ്പും നടക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഐപിഎല്ലിനുവേണ്ടി അതു രണ്ടും ബലി കഴിച്ചതാണെന്നും അക്തർ ആരോപിച്ചു. ‘ഏഷ്യാകപ്പ് നടത്തുന്നതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും മുഖമുഖമെത്തുന്നതിനുള്ള നല്ലൊരു വേദിയായിരുന്നു അത്. അത് ഒഴിവാക്കിയതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല.’

‘ട്വന്റി20 ലോകകപ്പും നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഞാൻ മുൻപു പറഞ്ഞതുപോലെ അവരത് സമ്മതിക്കില്ല. ലോകകപ്പ് നടന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഐപിഎല്ലിന് ഒന്നും സംഭവിക്കരുതെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ചിന്താഗതി. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന പണത്തിനും അവർ തടയിടും. ലോകത്ത് രണ്ട് ലോകകപ്പും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ട്വന്റി20 ലീകും മതിയെന്ന ചിന്താഗതിയാണ് അവർക്ക്’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ബോർഡിനുള്ള സ്വാധീനം മത്സരഫലം അവർക്ക് അനുകൂലമാകാൻ പോലും കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നും അക്തർ ആരോപിച്ചു. ‘ചിലപ്പോൾ മെൽബണിൽ കളിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എളുപ്പമുള്ള പിച്ച് ലഭിക്കും. മറ്റു ചിലപ്പോൾ ചിലർ എതിരാളിയെ കുരങ്ങനെന്ന് വിളിച്ചാൽപ്പോലും ശിക്ഷി കിട്ടാതെ രക്ഷപ്പെടും. എന്നിട്ട് പരമ്പര റദ്ദാക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തും. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയക്കാരോടാണ്; നിങ്ങളുടെ ധാർമികത എവിടെപ്പോയി?’

‘ക്രിക്കറ്റ് പന്ത് ചുരണ്ടിയതിന് നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. കുരങ്ങനെന്ന് പരസ്യമായി വിളിച്ച അവർ അവരുടെ പാട്ടിനുപോയി. പരമ്പര റദ്ദാക്കുമെന്ന് അവർ (ബിസിസിഐ) ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ (ഓസ്ട്രേലിയൻ ബോർഡ്) ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞു’ – അക്തർ പരിഹസിച്ചു.

English Summary: 'Someone calls another person a monkey but gets saved' - Shoaib Akhtar on the Harbhajan-Symonds incident