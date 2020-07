ഷായുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു, ഗാംഗുലിക്ക് 27 വരെ; ഇനി? പന്ത് സുപ്രീം ‘കോർട്ടിൽ’

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ (ബിസിസിഐ) തലപ്പത്ത് പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലിക്കും സെക്രട്ടറി ജയ് ഷായ്ക്കും എത്രനാൾ തുടരാനാകും? സംഘടനയെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ബിസിസിഐ നിയോഗിച്ച ലോധ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം ഇരുവരും അധികം വൈകാതെ നിർബന്ധിത കൂളിങ് ഓഫ് ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടി വരുമോ? ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമായ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തേടിയുള്ള ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെ, ജസ്റ്റിസ് എൽ. നാഗേശ്വര റാവു എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന ബെഞ്ചാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി പരിഗണിക്കുക.

പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെയും സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് ജയ് ഷായുടെയും കാലാവധി 2025 വരെ നീട്ടുന്നതിനായി ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ബിസിസിഐ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ സൗരവ് ഗാംഗുലിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ മകനായ ജയ് ഷായും 2019 ഒക്ടോബറിലാണ് ബിസിസിഐ തലപ്പത്ത് എത്തിയതെങ്കിലും, ലോധ കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഇരുവർക്കും അധികകാലം തൽസ്ഥാനത്ത് തുടരാനാകില്ല.

ബിസിസിഐ ഭാരവാഹികൾ ആറു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നു വർഷം മാറിനിൽക്കണമെന്ന (കൂളിങ് ഓഫ്) വ്യവസ്ഥയാണ് ഗാംഗുലിക്കും ജയ് ഷായ്ക്കും ഭീഷണിയാകുന്നത്. മുൻപ് അഞ്ചു വർഷത്തിലധികം ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്നതിനാൽ നിയമമനുസരിച്ച് ഗാംഗുലി 10 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥാനമൊഴിയണം. ഇതനുസരിച്ച് ജൂലൈ 27ന് ഗാംഗുലിയുടെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകും. ജയ് ഷായുടെ കാലാവധി ഈ മാസം ആദ്യം പൂർത്തിയായി. ബിസിസിഐ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും മലയാളിയുമായ ജയേഷ് ജോർജിന്റെ കാലാവധി സെപ്റ്റംബർ 23നും അവസാനിക്കും.

ഈ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് കാലാവധി പൂർത്തിയായ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ, ജൂലൈ 17ന് നടന്ന ബിസിസിഐയുടെ ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി വിവാദമുയർന്നിരുന്നു. ബിസിസിഐയിൽ സിഎജിയുടെ പ്രതിനിധിയായ അൽകാനി രെഹാനി ഭരദ്വാജ് ജയ് ഷാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെ എതിർത്തതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്കു കാരണം. തുടർന്ന് തന്റെ പ്രതിനിധിയെ ഉന്നതാധികാര സമിതിയിൽനിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ സിഎജി സുപ്രീംകോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം, വിഷയത്തിൽ നിയമോപദേശം തേടിയശേഷം ജയ് ഷാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

