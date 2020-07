ബാറ്റിങ്ങും ബോളിങ്ങും അറിയാത്ത അഫ്രീദിയെ ടീമിലെടുത്തതെന്തിന്? മുൻ പാക്ക് താരം

കറാച്ചി∙ 1999 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ തോൽവിക്ക് കാരണം ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പാളിച്ചയാണെന്ന വിമർശനവുമായി മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ആമിർ സൊഹൈൽ രംഗത്ത്. ലോകകപ്പിൽ ഓപ്പണിങ് ബാറ്റ്സ്മാനായി ഷാഹിദ് അഫ്രീദിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത തീരുമാനമാണ് തിരിച്ചടിച്ചതെന്നാണ് സൊഹൈലിന്റെ വാദം. വസിം അക്രത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് താനായിരുന്നു അന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ നായകനെങ്കിൽ അഫ്രീദിക്കു പകരം മുഹമ്മദ് യൂസഫിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമായിരുന്നുവെന്നും ആമിർ പറഞ്ഞു. 1999ലെ ലോകകപ്പിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാനോ ബോൾ ചെയ്യാനോ അഫ്രീദിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ആമിറിന്റെ വിമർശനം.

‘1998ൽ ഞാൻ ക്യാപ്റ്റനായിരിക്കുമ്പോൾ സിലക്ടർമാരുമായി സംസാരിച്ച് ലോകകപ്പിന് സ്ഥിരം ഓപ്പണർമാർ വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ക്രീസിൽ തുടരാനും ന്യൂബോൾ നേരിടാനും കഴിയുന്ന താരങ്ങളെയാണ് നോക്കിയിരുന്നത്’ – തന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിൽ ആമിർ വെളിപ്പെടുത്തി. 1998ൽ പാക്കിസ്ഥാനെ ആറു ടെസ്റ്റുകളിലും 1996–98 കാലയളവിൽ 22 ഏകദിനങ്ങളിലും നയിച്ച ക്യാപ്റ്റനാണ് ആമിർ സൊഹൈൽ.

‘നിർഭാഗ്യവശാൽ ഷാഹിദ് അഫ്രീദിയെയാണ് അവർ ഓപ്പണറായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ബൗൺസ് തീരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലാറ്റ് വിക്കറ്റുകളിൽ തകർത്തടിക്കാനും എതിർ ടീം ബോളർമാരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാനും അഫ്രീദിക്ക് കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ അഫ്രീദിയെപ്പോലൊരു താരത്തെ കളിപ്പിക്കുന്നത് അക്ഷരാർഥത്തിൽ ചൂതാട്ടമായിരുന്നു. ബാറ്റു ചെയ്യാനോ ബോൾ ചെയ്യാനോ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. വസിം അക്രത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നു ലോകകപ്പിൽ ക്യാപ്റ്റനെങ്കിൽ അഫ്രീദിക്കു പകരം മുഹമ്മദ് യൂസഫിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു’ – ആമിർ പറഞ്ഞു.

ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും തിളങ്ങാനാകാതെ പോയ അഫ്രീദി വൻ പരാജയമായി മാറി. ഏഴ് ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 12.28 ശരാശരിയിൽ 93 റൺസ് മാത്രമാണ് അഫ്രീദി നേടിയത്.

‘ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ പാക്കിസ്ഥാന്റെ തോൽവിക്ക് രണ്ടു കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. ഒന്ന്, പാക്കിസ്ഥാന്റെ ടീം കോംബിനേഷൻ തീരെ ശരിയായിരുന്നില്ല. രണ്ട്, ടോസ് നേടിയിട്ടും പാക്കിസ്ഥാൻ ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു’ – ആമിർ സൊഹൈൽ വ്യക്തമാക്കി.

‘എപരിചയസമ്പത്തുകൊണ്ടും നിരീക്ഷണം കൊണ്ടും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ആ ലോകകപ്പിൽ ഒരു പ്രാദേശിക ടീമിന്റെ നിലവാരത്തിലാണ് നമ്മൾ കളിച്ചത്. ഒരു മത്സരത്തിൽ ഒരു ടീം, വേറൊരു മത്സരത്തിൽ മറ്റൊരു ടീം എന്നതായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാന്റെ രീതി. ബാറ്റിങ് ഓർഡറും മൊത്തത്തിൽ അഴിച്ചുപണിതു’ – ആമിർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Would have picked Mohammad Yousuf instead of Shahid Afridi in 1999 World Cup if I was captain: Aamer Sohail