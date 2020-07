ഓസീസ് പര്യടനത്തിന് സീനിയർ, എ ടീമുകളെ ഒന്നിപ്പിച്ച് 26 അംഗ ടീം വേണം: പ്രസാദ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനെത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിന് 14 ദിവസം ക്വാറന്റീൻ നിർബന്ധമാണെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ, പരമ്പരയ്ക്കായി സാമാന്യം വലിയ ടീമിനെത്തന്നെ അയയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മുൻ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ്. കോവിഡിനുശേഷം ആദ്യമായി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് പുനരാരംഭിച്ച ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന വെസ്റ്റിൻഡീസ്, പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമുകൾ ജംബോ സംഘങ്ങളെയാണ് അയച്ചതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇന്ത്യയും വലിയ ടീമിനെ തന്നെ അയയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്ന പ്രസാദിന്റെ നിരീക്ഷണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ താൽക്കാലികമായി ഇന്ത്യയുടെ സീനിയർ, എ ടീമുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രസാദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാൽ 26 ടീമിനെയെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് അയയ്ക്കണമെന്നാണ് പ്രസാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അവസരം കാത്തിരിക്കുന്ന യുവതാരങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച അവസരമാണ് ഇതെന്നും പ്രസാദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ നവംബർ എട്ട് വരെ നടക്കുന്ന ഐപിഎല്ലിനു ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു പോകുന്നത്. ജംബോ ടീമിനെ അയയ്ക്കുന്നതിനായി സീനിയർ ടീമിനെയും എ ടീമിനെയും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്നിപ്പിക്കാമെന്നാണ് പ്രസാദിന്റെ നിർദ്ദേശം.

നിലവിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന വെസ്റ്റിൻഡീസ് ടീം 26 താരങ്ങളുമായാണ് വിമാനമിറങ്ങിയത്. പാക്കിസ്ഥാൻ ആകട്ടെ, 29 അംഗ ടീമിനെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുൻകരുതലെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയും യുവതാരങ്ങളെ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തി ജംബോ സംഘത്തെ അയയ്ക്കണമെന്ന പ്രസാദിന്റെ നിർദ്ദേശം.

‘ദേശീയ ടീമിൽ ഇടംതേടുന്ന യുവതാരങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണയയ്ക്കാൻ ടീം മാനേജ്മെന്റിനും മുതിർന്ന താരങ്ങൾക്കും ലഭിച്ച അവസരമാണ് ഇത്. ഭാവിയിലെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്ന താരങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള വേദിയും’ – പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു പോകുന്നത് 26 അംഗ ടീമാണെങ്കിൽ പരിശീലനം കുറച്ചുകൂടി ഫലപ്രദമാകുമെന്നാണ് പ്രസാദിന്റെ നിരീക്ഷണം. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടു ടീമുകളായി തിരിഞ്ഞ് പരിശീലിക്കാന്‍ ഉൾപ്പെടെ ഇതു സഹായകമാകും. പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെ നെറ്റ്സിൽ പന്തെറിയാൻ വിളിക്കുന്ന പതിവ് ഇത്തവണ സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും പ്രസാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നെറ്റ് ബോളർമാരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ചൂതാട്ടമാകുമെന്നിരിക്കെ, പരിശീലനം കൂടി മനസ്സിൽവച്ച് വലിയ ടീമുമായി ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു പോകുന്നതാണ് ഉചിതം. അതാകുമ്പോൾ ബയോ–സെക്യുർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കളിക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താനാകും. ഏതെങ്കിലുമൊരു താരത്തിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ ഇവരിൽനിന്നു തന്നെ പകരക്കാരനെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ പകരക്കാരനായി വിളിച്ചുവരുത്തുന്ന താരം അടുത്ത 14 ദിവസത്തേക്ക് ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയേണ്ടിവരും’ – പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

‘നമ്മുടെ പ്രധാന ബോളർമാർക്ക് ടീമിലെ സ്ഥിരം ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്കെതിരെ അല്ലാതെ ബോൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൂടിയാകും ഇത്. ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ കാര്യം ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം. വളരെ ആക്രമണോത്സുകതയോടെ കളിക്കുന്ന അയ്യർ ചില സമയത്ത് പരമ്പരാഗത രീതി വിട്ട് ആക്രമിക്കും. ഓസ്ട്രേലിയൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ പൊതുവെ പ്രകടമാക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അയ്യർക്കെതിരെ ബോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോളർമാർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇടംകയ്യനായ ഖലീൽ അഹമ്മദിന്റെ പന്തുകൾ നേരിടാൻ നമ്മുടെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നത് മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിന്റെ പന്തുകൾ നേരിടാനുള്ള ഒരുക്കവുമാകും’ – പ്രസാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

∙ പ്രസാദ് തിരഞ്ഞെടുത്ത 26 അംഗ ടീം

ഓപ്പണർമാർ: രോഹിത് ശർമ, മായങ്ക് അഗർവാള്‍, പൃഥ്വി ഷാ, കെ.എൽ. രാഹുൽ

മധ്യനിര: വിരാട് കോലി (ക്യാപ്റ്റൻ), അജിൻക്യ രഹാനെ, ചേതേശ്വർ പൂജാര, ഹനുമ വിഹാരി, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, ശ്രേയസ് അയ്യർ

വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാർ: ഋഷഭ് പന്ത്, വൃദ്ധിമാൻ സാഹ

സ്പിന്നർമാർ: രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഷഹബാസ് നദീം, രാഹുൽ ചാഹർ, കുൽദീപ് യാദവ്

ഓൾറൗണ്ടർ: ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ

പേസ് ബോളർമാർ: ഇഷാന്ത് ശർമ, മുഹമ്മദ് ഷമി, ജസ്പ്രീദ് ബുമ്ര, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ഉമേശ് യാദവ്, നവ്ദീപ് സെയ്നി, ഖലീൽ അഹമ്മദ്, ഷാർദുൽ താക്കൂർ

ഏകദിനത്തിനും ട്വന്റി20ക്കും മാത്രം: ദീപക് ചാഹർ, ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ



