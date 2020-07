ഈ ഐപിഎൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി, മനസ്സുകളിൽ ഊർജം നിറയ്ക്കും: ഗംഭീർ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് വ്യാപനം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിയിൽ മനസ്സു മടുത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് നവോന്മേഷം പകരാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന് (ഐപിഎൽ) സാധിക്കുമെന്ന് മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവും ഇപ്പോൾ ലോക്സഭാ എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ. കഴിഞ്ഞ 12 സീസണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ഐപിഎൽ സീസണാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്നും ഗംഭീർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിന്റെ ‘ക്രിക്കറ്റ് കണക്ടഡ് ഷോ’യിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗംഭീർ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ രണ്ടു തവണ ഐപിഎൽ കിരീടമുയർത്തിയ താരമാണ് ഗംഭീർ. 2014, 2016 വർഷങ്ങളിലാണ് ഗംഭീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊൽക്കത്ത കിരീടമുയർത്തിയത്.

‘ഐപിഎൽ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നതൊന്നും വിഷയമല്ല. യുഎഇയാണ് ഇക്കുറി ഐപിഎല്ലിന് വേദിയാകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഏതു ഫോർമാറ്റിലുള്ള മത്സരത്തിനും യോജിച്ച വേദിയാണ് യുഎഇ. എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഐപിഎൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് പുതിയൊരു ഊർജം പകരും. ഏതു ടീമാണ് കിരീടം നേടുന്നതെന്നോ, ഏതു കളിക്കാരനാണ് കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്നതെന്നോ, ആർക്കാണ് കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതെന്നോ ഒന്നും വിഷയമല്ല. രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അതു വേദിയൊരുക്കും’ – ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

‘അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ നടന്ന ഐപിഎല്ലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയൊരു ടൂർണമെന്റാണ് ഇക്കുറി നടക്കുക. കാരണം, ഈ ഐപിഎൽ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടിക്കൂടിയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്’ – ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഈ വർഷം ഐപിഎൽ നടക്കും എന്നതിനേക്കാൾ സന്തോഷമുള്ള വാർത്തകളൊന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കാനില്ലെന്ന് ഷോയിൽ ഗംഭീറിനൊപ്പം പങ്കെടുത്ത മറ്റൊരു മുൻ താരം ഇർഫാൻ പഠാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘നാലു മാസമായി നമ്മളെല്ലാം ഐപിഎല്ലിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നാലു മാസം സാമാന്യം നീണ്ട കാലമാണ്. എന്നിട്ടും നമ്മൾ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരുന്നു. ഒട്ടേറെപ്പേരുടെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് തണലേകുന്ന ഐപിഎൽ ഇത്തവണ നടക്കുമെന്ന വാർത്തയേക്കാൾ സന്തോഷം പകരുന്ന മറ്റെന്തുണ്ട്? ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ലീഗുകളിലൊന്നാണ് ഐപിഎൽ– പഠാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇതിനു മുൻപ് ഐപിഎൽ യുഎഇയിൽ നടന്ന 2014ൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനായി കളിച്ച അനുഭവവും പഠാൻ പങ്കുവച്ചു. ‘വളരെ മികച്ചൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അത്. 2014ൽ ഞങ്ങൾ ഐപിഎല്ലിനായി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആരാധകരെല്ലാം വളരെ ആകാംക്ഷയിലായിരുന്നു. ഷാർജയിൽ ഒഴികെ മറ്റു രണ്ടു വേദികളിലും പന്തിന് നല്ല മൂവ്മെന്റ് ലഭിക്കും. അബുദാബിയിലും ദുബായിലും പന്തിന് ഭേദപ്പെട്ട സീം കിട്ടും. ബോളറെന്ന നിലയിൽ സന്തോഷം പകരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം’ – പഠാൻ വിവരിച്ചു.

English Summary: IPL is going to change the mood of the nation: Gautam Gambhir