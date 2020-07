മുംബൈ∙ ‘മങ്കിഗേറ്റ്’ വിവാദത്തിന്റെ പേരിൽ കുപ്രസിദ്ധമായ 2008ലെ സിഡ്നി ടെസ്റ്റിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ തോൽക്കാൻ തന്റെ രണ്ടു പിഴവുകളും കാരണമായിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞ വിൻഡീസ് അംപയർ സ്റ്റീവ് ബക്നറിനെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഇർഫാൻ പഠാൻ. മത്സരത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ശക്തമായ നിലയിലായിരുന്ന ഇന്ത്യ പിന്നീട് ആധിപത്യം കൈവിട്ട് തോൽവി വഴങ്ങുകയായിരുന്നു. ഹർഭജൻ സിങ് ഓസീസ് താരം ആൻഡ്രൂ സൈമണ്ട്സിനെ ‘കുരങ്ങൻ’ എന്ന് വിളിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവാദത്തിൽ മുങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് മത്സരമാണിത്.

സിഡ്നി ടെസ്റ്റിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ആൻഡ്രൂ സൈമണ്ട്സ് തന്റെ ‘കനിവിൽ’ സെഞ്ചുറി നേടിയതും പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ താരം രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് തന്റെ ‘പിഴവിൽ’ പുറത്തായതുമാണ് മത്സരഫലം മാറ്റിമറിച്ചതെന്ന് അടുത്തിടെയാണ് ബക്‌നർ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വിവാദത്തിന്റെ ചുവയുണ്ടായിരുന്ന സിഡ്നി ടെസ്റ്റ് വിജയത്തോടെ അന്ന് ബോർഡർ–ഗാവസ്കർ ട്രോഫിയും ആതിഥേയരായ ഓസ്ട്രേലിയ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ആ മത്സരത്തിൽ 122 റൺസിനാണ് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയോടു തോൽവി സമ്മതിച്ചത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഭേദപ്പെട്ട ലീഡ് നേടിയശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ഈ ടെസ്റ്റിൽ തോൽവി വഴങ്ങിയത്. അന്ന് സ്റ്റീവ് ബക്‌നറും മാർക് ബെൻസനുമായിരുന്നു ഓൺ–ഫീൽഡ് അംപയർമാർ.

സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിന്റെ ‘ക്രിക്കറ്റ് കണക്ടഡ് ഷോ’യിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം ഏറ്റുപറച്ചിലുകൾ കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം എന്ന് പഠാൻ ചോദ്യമുയർത്തിയത്. സിഡ്നി ടെസ്റ്റിൽ അംപയർമാരുടെ ഏഴു പിഴവുകളാണ് മത്സരഫലം മാറ്റിമറിച്ചതെന്നും പഠാൻ വിമർശിച്ചു.

‘സംഭവിച്ചുപോയ പിഴവുകൾ എത്രയൊക്കെ അംപയർമാർ ഏറ്റു പറഞ്ഞാലും മത്സരഫലം മാറ്റാനാകില്ലല്ലോ. ആ മത്സരം ഇന്ത്യ തോറ്റു. അതാണ് ഫലം. അംപയർമാരുടെ പിഴവുകൊണ്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരം തോൽക്കുകയെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കഷ്ടമാണ്? അംപയർമാർ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ തുറന്നു സമ്മതിച്ചാലും അത് ഫലത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല’ – പഠാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘സിഡ്നി ടെസ്റ്റിൽ അംപയർമാർക്ക് ഒരു പിഴവൊന്നുമല്ല സംഭവിച്ചത്. ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മത്സരം നഷ്ടമാകാൻ കാരണമായ ഏഴു പിഴവുകളുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ്രൂ സൈമണ്ട് ബാറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം എത്ര പിഴവുകളാണ് സംഭവിച്ചത്. ഇന്നിങ്സിന്റെ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ സൈമണ്ട്സിനെ പുറത്താക്കിയത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ആകെ മൂന്നു തവണയാണ് സൈമണ്ട്സിനെ മാത്രം പുറത്താക്കിയത്. ഒരിക്കൽപ്പോലും അംപയർമാർ ഔട്ട് അനുവദിച്ചില്ല’ – പഠാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഒറ്റ മത്സരത്തിൽ അംപയർമാർക്ക് ഇത്രയേറെ പിഴവ് സംഭവിച്ചത് അംഗീകരിക്കാവുന്ന കാര്യമല്ലെന്നും പഠാൻ വ്യക്തമാക്കി. ‘ഇതു വെറുമൊരു നിരാശയുടെ പ്രശ്നമല്ല. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഇത്രയേറെ കുപിതരായി കാണപ്പെട്ടത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അംപയർമാർ ഇതെല്ലാം മനഃപൂർവം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന ഉറച്ച ചിന്തയായിരുന്നു ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ. ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കരുതാനാകില്ലല്ലോ’ – പഠാൻ പറഞ്ഞു.

‘എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ‘കുഴപ്പമില്ല’ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് കളിക്കാർ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും. പക്ഷേ, കളിക്കാർക്ക് മുന്നോട്ടു പോയേ തീരൂ. എങ്കിലും ഏഴു പിഴവുകൾ? ഇതെന്താ കുട്ടിക്കളിയാണോ? ഒരു കാലത്തും അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല’ – പഠാൻ പറഞ്ഞു.

