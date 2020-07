ധോണി എന്ന് കളി തുടങ്ങണമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? നിർത്താനും പറയേണ്ട: ഗംഭീർ

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാൻ തനിക്കാകുമെന്ന് തോന്നുന്നിടത്തോളം കാലം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ തുടരണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം കൂടിയായ ബിജെപി എംപി ഗൗതം ഗംഭീർ രംഗത്ത്. സമ്പൂർണ ശരീരക്ഷമത ഉണ്ടായിരിക്കുകയും കളി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ധോണി കളത്തിൽ തുടരണമെന്നാണ് ഗംഭീറിന്റെ അഭിപ്രായം. ഈ മാസം ഏഴിന് 39 വയസ് പൂർത്തിയായ ധോണി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏകദിന ലോകകപ്പിനുശേഷം കളത്തിൽനിന്ന് മാറിനിൽക്കുകയാണ്. ധോണിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഒട്ടേറെ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഗംഭീർ, പൊതുവെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശകനായാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

‘നിങ്ങൾ മികച്ച ഫോമിൽ തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം, പന്ത് കൃത്യമായി കണ്ട് അടിച്ചകറ്റാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളിടത്തോളം കാലം, പ്രായം വെറുമൊരു നമ്പർ മാത്രമാണ്. ധോണിയുടെ കാര്യത്തിലും ഇതു തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. അദ്ദേഹത്തിന് പന്ത് നല്ലപോലെ അടിച്ചകറ്റാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഫോമിലാണെങ്കിൽ, ആറാം നമ്പറിലോ ഏഴാം നമ്പറിലോ ഇറങ്ങി ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയെ ജയിപ്പിക്കാമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കളി തുടരണം’ – ഗംഭീർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി.

ടെസ്റ്റിൽ 2008 മുതൽ 2014 വരെയും ട്വന്റി20യിലും ഏകദിനത്തിലും 2007 മുതൽ 2016 വരെയും ഇന്ത്യയെ നയിച്ച ക്യാപ്റ്റനാണ് ധോണി. എല്ലാ ഐസിസി കിരീടങ്ങളും നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.

‘ധോണി ഇപ്പോഴും ഫോം നിലനിർത്തുകയും ആസ്വദിച്ച് കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കളത്തിൽ തുടരട്ടെ. ആർക്കാണ് അദ്ദേഹം വിരമിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കാനാകുക? പ്രായത്തിന്റെ പേരിൽ ധോണിയേപ്പോലുള്ള താരങ്ങളുടെ മേൽ അനാവശ്യ സമ്മർദ്ദം നിറയ്ക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. പക്ഷേ, എപ്പോൾ വിരമിക്കണമെന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. എപ്പോൾ കളി തുടങ്ങിയെന്നത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നല്ലോ’ – ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

