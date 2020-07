ഐപിഎൽ നടന്നാൽ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ വളരും: കയ്യടിച്ച് സംഗക്കാര

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായ ജനങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷ നിറയ്ക്കാൻ ഐപിഎല്ലിന് കഴിയുമെന്ന അഭിപ്രായം പങ്കുവച്ച് മുൻ ശ്രീലങ്കൻ താരം കുമാർ സംഗക്കാരയും. ഈ വർഷം ഐപിഎൽ നടക്കുന്നതോടെ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന ചിന്ത ആളുകളിൽ വളരുമെന്നാണ് സംഗക്കാര ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഐപിഎൽ നടക്കുന്നതോടെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഊർജം ലഭിക്കുമെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം മനോനിലയിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യയുടെ മുൻ താരവും എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎൽ സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ നവംബർ എട്ടുവരെ യുഎഇയിലെ മൂന്നു മൈതാനങ്ങളിലായി നടക്കുമെന്നാണ് ഐപിഎൽ ഭരണസമിതി ചെയർമാൻ ബ്രിജേഷ് പട്ടേൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഐസിസി റദ്ദാക്കിയതോടെയാണ് ഐപിഎല്ലിന് വഴിതെളിഞ്ഞത്.

യുഎഇയുടെ സമ്പദ് ഘടനയ്ക്ക് ഊർജം പകരാനും ഐപിഎല്ലിന് സാധിക്കുമെന്ന് സംഗക്കാര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആറ് ഐപിഎൽ സീസണുകളിൽ കളിച്ച താരമാണ് സംഗക്കാര.

‘സ്പോർട്സും അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും മറ്റ് മേഖലകളെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് ഘടനയ്ക്ക് കരുത്തു പകരാൻ ഇതിലൂടെ കഴിയും. സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനു പുറമെ മാനസിക, സാമൂഹിക ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാനും ഇത്തരം ടൂർണമെന്റുകൾ സഹായിക്കും. നമ്മുടെ ചുറ്റും കാര്യങ്ങൾ അത്ര പന്തിയല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം ടിവിയിലൂടെയോ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയോ കാണുന്നത്, എല്ലാ ശരിയാകുമെന്ന തോന്നൽ ജനങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കും’ – സംഗക്കാര പറഞ്ഞു.

യുഎഇയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയൊരു താങ്ങായിരിക്കും ഇത്തവണത്തെ ഐപിഎൽ. താരതമ്യേന വരുമാനം കുറഞ്ഞ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളും ഐപിഎല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹകരിക്കുന്നവരുമെല്ലാം അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒട്ടേറെ ജീവിതങ്ങളാണ് ഈ ടൂർണമെന്റിലൂടെ സുരക്ഷിതമാകുന്ന്’ – സംഗക്കാര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

