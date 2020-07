കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് റസ്സലിന്റെ വിമർശനം; പ്രശ്നം പറഞ്ഞുതീർത്തെന്ന് കാർത്തിക്

ചെന്നൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 13–ാം പതിപ്പ് ഈ വർഷം നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായതിനു പിന്നാലെ, ടീമിനുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങൾക്ക് വിരാമിടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് നായകൻ ദിനേഷ് കാർത്തിക്. ടീമിന്റെ പ്രവർത്തന ശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്തിടെ വിമർശനമുയർത്തിയ വെസ്റ്റിൻഡീസ് താരം ആന്ദ്രെ റസ്സലിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചതായി കാർത്തിക് വ്യക്തമാക്കി. 2019ലെ ഐപിഎല്ലിൽ കൊൽക്കത്ത ടീം കൈക്കൊണ്ട ചില മോശം തീരുമാനങ്ങളിൽ റസ്സൽ അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ടീമിന്റെ പ്രകടനം മോശമാകാൻ കാരണം ടീമിനുള്ളിലെ മോശം അന്തരീക്ഷമാണെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ സീസണിനു മുന്നോടിയായി പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരിഹരിച്ചെന്ന കാർത്തിക്കിന്റെ വിശദീകരണം.

‘ഹൃദയം കൊണ്ട് പെരുമാറുന്ന താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് റസ്സൽ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. വെസ്റ്റിൻഡീസ് താരങ്ങൾ വളരെ ഹൃദ്യമായി പെരുമാറുന്നവരാണ്. അവർ പറയുന്നതെല്ലാം സത്യസന്ധമായി, ഉള്ളിൽത്തൊട്ട് പറയുന്നതാണ്. അത് നാം എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. അവരുടെ വാക്കുകളെ മോശമായ രീതിയിൽ എടുക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകാം. അപ്പോൾ തെറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്താകും. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെ നല്ല രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു’ – കാർത്തിക് പറഞ്ഞു.

‘അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോട് യാതൊരു പ്രശ്നവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ടീം ജയിക്കാത്തതിലും പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു’ – കാർത്തിക് പറഞ്ഞു.

‘ക്ഷമാപണ രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിച്ചത്. ആത്യന്തികമായി എനിക്ക് വളരെ അടുപ്പമുള്ള, സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തിയാണ് റസ്സൽ. അങ്ങനെയൊരു ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനങ്ങൾ വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുമായിരുന്നു’ – കാർത്തിക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘നല്ല ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ആശയക്കുഴപ്പം സംഭവിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് ചെല്ലാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞത്. ‘റസ്സൽ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്തായാലും പുറത്തുവന്നത് അത്ര നല്ല വാക്കുകളല്ല’ എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ‘എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്, പുറത്തുവന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലെ’ന്ന് റസ്സലും പറഞ്ഞതോടെ ആ പ്രശ്നം തീർന്നു’ – കാർത്തിക് വിശദീകരിച്ചു.

‘പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിന് ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കാനുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴും എല്ലാം അതേപടി ചെയ്യാൻ എനിക്കാവില്ലെന്ന സത്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ തീർച്ചയായും ശ്രമിക്കാം, പക്ഷേ താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതേപടി നടക്കണമെന്ന് വാശിപിടിക്കരുതെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു’ – കാർത്തിക് വെളിപ്പെടുത്തി.

