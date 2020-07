മുംബൈ ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ടിലെ പ്രകടനം പോലെതന്നെ സ്വകാര്യ ജീവിതവും എന്നും ആരാധകർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. താരങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾപോലും ആരാധകർ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഗോസിപ്പുകള്‍ക്കും ഒട്ടും കുറവില്ല. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രത്തിന്റെ ക്യാപ്ഷനിൽ ക്രിക്കറ്റ് താരം ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലും സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറുടെ മകൾ സാറയും ഇരുവരുടെയും ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഒരേ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചതാണ് ആരാധകരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം. ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലും സാറയും ഡേറ്റിങ്ങിലാണെന്നു വരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചാരണമുണ്ട്.



ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ പോസ്റ്റുകൾക്ക് ഇരുവരും പരസ്പരം പ്രതികരിക്കുന്ന സംഭവവും മുൻപ് ആരാധകരുടെ ‘കണ്ണിൽ’ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോകൾക്ക് ഒരേ ക്യാപ്ഷൻ കൂടി വന്നതോടെ ആരാധകർ പറയുന്നു–‘സംതിങ് ഫിഷി’. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ശുഭ്മാനും സാറയും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകളിൽ അവരുടെ ഫോട്ടോ ഷെയർ ചെയ്തത്. രണ്ടു പേരും ഇട്ടത് ഒരേ ക്യാപ്ഷൻ ‘ഐ സ്പൈ’. സംഭവം ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതോടെ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെതിരെ വ്യാപകമായി ട്രോളുകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്.



പല ട്രോളുകളിലും സാക്ഷാൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറും ഉൾപ്പെടുന്നു. അടുത്ത രക്ഷാ ബന്ധന് സാറ ശുഭ്മാന് രാഖി കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതാണു നല്ലതെന്നു വരെ ചിലർ ഉപദേശം നൽകുന്നു. എന്തുതന്നെയായാലും വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലോ സാറയോ തയാറായിട്ടില്ല. ഐപിഎല്ലിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെ താരമാണ് ശുഭ്മാൻ ഗിൽ. ഐപിഎല്ലിൽ ഇതുവരെ 27 മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരം 499 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരിയിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെയായിരുന്നു ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ രാജ്യാന്തര അരങ്ങേറ്റം.



20 വയസ്സുകാരനായ താരത്തിന് ഇതുവരെ രണ്ട് ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അവസരം ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ ഭാവി പ്രതീക്ഷകളിലൊരാളായാണ് ഗില്ലിനെ ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധർ കാണുന്നത്. രണ്ട് വര്‍ഷം മുൻപ് അണ്ടര്‍ 19 ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ നടത്തിയ മിന്നും പ്രകടനത്തോടെയാണ് ശുഭ്മാൻ ഗിൽ വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടുന്നത്. ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറുടെ മകളായതിനാൽ സാറയെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളി‍ൽ പിന്തുടരുന്നവർ ഏറെയാണ്.



English Summary: Twitter trolls Shubman Gill for using same caption as Sara Tendulkar