ഐപിഎല്‍ സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ യുഎഇയില്‍; ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ വിവോ തന്നെ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഐപിഎല്‍ മത്സരങ്ങള്‍ യുഎഇയില്‍ നടത്താന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി. അടുത്തമാസം 19ന് മത്സരങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കും. നവംബര്‍ 10നാണ് ഫൈനല്‍. ദുബായ്, ഷാര്‍ജ, അബുദാബി എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് മത്സരങ്ങള്‍. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ കാണികള്‍ക്ക് പ്രവേശനമില്ല. രണ്ടാംഘട്ടത്തില്‍ 30 മുതല്‍ 50 ശതമാനം വരെ കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാന്‍ യുഎഇ സര്‍ക്കാരിനോട് അനുമതി തേടും.

ഇന്ത്യന്‍ സമയം രാത്രി 7.30നാണ് മത്സരങ്ങള്‍. ടീമില്‍ പരമാവധി 24 താരങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്താം. ഐപിഎല്‍ ഭരണസമിതി യോഗത്തിലാണ് ടൂര്‍ണമെന്റ് സംബന്ധിച്ച് അന്തിരൂപരേഖയായത്. ചൈനീസ് മൊബൈൽ കമ്പനിയായ വിവോ ഉൾപ്പെടെ ഒരു സ്പോൺസർമാരെയും മാറ്റേണ്ടതില്ലെന്നും ഭരണസമിതി ഞായറാഴ്ച ചേർന്ന വിർച്വൽ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി.

