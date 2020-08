ന്യൂഡൽഹി∙ അടുത്ത മാസം യുഎഇയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഐപിഎൽ ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിന്റെ സ്പോണ്‍സർഷിപ്പിൽനിന്ന് പിന്മാറി ചൈനീസ് മൊബൈൽ കമ്പനിയായ വിവോ. ഐപിഎല്ലിന്റെ ടൈറ്റിൽ സ്പോണ്‍സറാണ് വിവോ. ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് ചൈനീസ് സ്പോൺസർമാരെ വിലക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞായറാഴ്ച ചേർന്ന ഐപിഎൽ ഗവേണിങ് കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിഷേധം കടുത്തതിനു പിന്നാലെയാണ് വിവോയുടെ തീരുമാനമെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

2018ൽ 2199 കോടി രൂപ നൽകിയാണ് വിവോ അഞ്ച് വർഷത്തേയ്ക്ക് ഐപിഎൽ സ്പോണ്‍സർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുത്തത്. എല്ലാ സീസണിലും ഏകദേശം 440 കോടി രൂപയാണ് വിവോ ബിസിസിഐക്ക് നൽകുന്നത്. വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തൽക്കാലം ഒരു വർഷത്തേയ്ക്കെങ്കിലും മാറിനിൽക്കാനാണ് വിവോ ആലോചിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. ഇക്കാര്യം ബിസിസിഐയെയും ടീം ഫ്രഞ്ചൈസികളെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ബിസിസിഐയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ല.

അതിർത്തിയിലെ ഇന്ത്യ–ചൈന സംഘർഷത്തിനു പിന്നാലെ രാജ്യത്തുടനീളം ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്കും സാധനങ്ങൾക്കുമെതിരെ കടുത്ത വികാരമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ജൂൺ 29ന് 59 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾക്ക് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം ഇന്ത്യയിൽ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഐപിഎല്ലിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ചൈനീസ് സ്പോൺസർമാരെ നീക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നത്.

യുഎഇയിൽ സെപ്റ്റംബർ 19നാണ് ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. അവസാനനിമിഷം പ്രധാന സ്പോൺസർ പിന്മാറുന്നത് ബിസിസിഐക്ക് തലവേദനയാകും. താരങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇതു ബാധിക്കും. പകുതി തുകയ്ക്ക് മറ്റൊരു സ്പോൺസറെ കണ്ടെത്തുകയായിരിക്കും ബിസിസിഐയുടെ മുൻപിലെ ഏക മാർഗം.

നവംബർ 10നാണ് ഐപിഎൽ ഫൈനൽ. ആകെ 51 ദിവസങ്ങളിൽ മത്സരമുണ്ട്. . ഇതിൽ 10 ദിവസങ്ങളിൽ 2 മത്സരങ്ങളുണ്ടാകും. ഇതിൽ ആദ്യ മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് 3.30നും രണ്ടാം മത്സരം രാത്രി 7.30നും തുടങ്ങും. അബുദാബി, ദുബായ്, ഷാർജ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാത്രമാകും മത്സരങ്ങൾ. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നടപ്പിലാക്കിയ കോവിഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ആരെങ്കിലും കോവിഡ് രോഗിയായാൽ പകരം) ഐപിഎല്ലിലും അനുവദിക്കും. ഐപിഎല്ലിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ വനിതാ ഐപിഎൽ നടത്തുന്നതും പരിഗണിക്കും.

English Summary: Chinese Firm VIVO Pulls Out As IPL Title Sponsor For This Season Amid Row