വിവോയ്ക്കു പകരം സ്പോൺസറെ തേടി ബിസിസിഐ; ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച്!

മുംബൈ ∙ ചൈനീസ് കമ്പനിയായ വിവോ പിൻമാറിയതോടെ ഐപിഎൽ സ്പോൺസറെത്തേടിയുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ (ബിസിസിഐ) അന്വേഷണം ഊർജിതമായി തുടരുന്നു. മുംൈബ ഇന്ത്യൻസ് ടീം മാനേജ്മെന്റ് വഴി റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫോകോം ലിമിറ്റഡിനെ ബിസിസിഐ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ താൽപര്യമില്ലെന്ന മറുപടിയാണു ലഭിച്ചതെന്നു ചില ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ആമസോൺ, ബൈജൂസ് ആപ്, ഡ്രീം11 എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ പേയ് ടിഎം, ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ് എന്നിവയെയും സ്പോൺസർഷിപ് പ്രതീക്ഷയുമായി ബിസിസിഐ സമീപിച്ചതായി സൂചനകളുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇതുവരെയും അനുകൂല പ്രതികരണം ഒരുഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലത്രേ.

∙ പരസ്യത്തുക കുറയും

പുതിയ സ്പോൺസറെ കിട്ടിയാലും കരാർ തുക കാര്യമായി കുറയുമെന്ന ആശങ്കയും ബിസിസിഐക്കുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും 440 കോടി രൂപ വീതം നൽകുന്ന രീതിയിൽ 5 വർഷത്തേക്കായിരുന്നു വിവോയുമായി കരാർ. തുടക്കത്തിൽ ഐപിഎല്ലിന്റെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസറായിരുന്ന ഡിഎൽഎഫ് വർഷം 40 കോടി രൂപയ്ക്കാണു കരാർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത് (5 വർഷത്തേക്ക് ആകെ 200 കോടിയുടെ കരാർ). പിന്നീടു പെപ്സി വന്നപ്പോൾ തുക ഇരട്ടിയായി. ഓരോ വർഷവും 80 കോടി വീതം ബിസിസിഐക്ക് (5 വർഷത്തേക്കു 400 കോടി രൂപയുടെ കരാർ). പിന്നീടാണു 440 കോടി ഓരോ വർഷവും നൽകി വിവോ വന്നത്. എന്നാൽ വിവോ പോയതോടെ, 200 കോടിയെങ്കിലും ഈ സീസണിൽ നൽകാൻ പറ്റുന്നവരെയാണു ബിസിസിഐ തേടുന്നത്.

∙ പകരം പണമില്ല

വേദി യുഎയിലേക്കു മാറ്റുന്നതോടെ ടിക്കറ്റ് വരുമാനം ടീമുകൾക്കു നഷ്ടമാകും. ഓരോ സീസണിലും 15–20 കോടി രൂപ മാത്രം ടിക്കറ്റ് വിൽപനയിലൂടെ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്കു കിട്ടിയിരുന്നതാണ്. ടിക്കറ്റ് വരുമാന നഷ്ടത്തിനു പകരമായി തുക നൽകില്ലെന്നാണു ബിസിസിഐ നിലപാട്. ഐപിഎൽ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈസപോലും ടീമുകൾക്കു ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണു ബിസിസിഐയുടെ മറുചോദ്യം. മുൻ സീസണകളിലേതുപോലെ ആകെ വരുമാനത്തിന്റെ 20% ടീമുകൾ ബിസിസിഐക്കു കൈമാറണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. സംസ്ഥാന അസോസിയേഷനുകളിലേക്കാണ് ഈ പണം പോകുന്നതെന്നാണു ബിസിസിഐ വിശദീകരണം.

English Summary: BCCI in search of new IPL sponsor