ന്യൂ‍ഡൽഹി ∙ കോവിഡ് ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ, ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിനായി യുഎഇയിലേക്കു പോകുമ്പോൾ കുടുംബത്തെ കൂടെക്കൂട്ടേണ്ടെന്നു ഭൂരിഭാഗം താരങ്ങളുടെയും തീരുമാനം. ഭാര്യ, മക്കൾ എന്നിവരെ ഒപ്പംകൂട്ടരുതെന്നു ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്, ടീമംഗങ്ങൾക്കു നിർദേശം നൽകി. വേണമെങ്കിൽ താരങ്ങൾക്കു കുടുംബത്തെയും കൊണ്ടുപോകാമെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) നിലപാട്.

കുടുംബത്തെ ഒപ്പംകൂട്ടുന്ന താരങ്ങൾ അവരെ ബയോ സെക്യുർ ബബ്‌ളിന്റെ (പ്രത്യേക ആരോഗ്യസുരക്ഷാ സംവിധാനം) ഉള്ളിൽനിന്നു പുറത്തിറക്കരുതെന്നും ടീം ബസിൽ കയറ്റരുതെന്നും ബിസിസിഐ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ റെഡി 1,2,3

പല ടീമുകളും ഐപിഎല്ലിനായി ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. 20നു യുഎഇയിലേക്കു പുറപ്പെടാനാണു മിക്ക ടീമുകളുടെയും തീരുമാനം. ചെന്നൈ 22നാകും പുറപ്പെടുക. യാത്രയ്ക്കു മുന്നോടിയായി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ടീം തങ്ങളുടെ താരങ്ങളെ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പല ടീമുകളും സ്വമേധയാ തങ്ങളുടെ താരങ്ങളെ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കാനും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. 2 തവണ കോവിഡ് നെഗറ്റീവായാൽ മാത്രമേ താരങ്ങളെ യുഎഇയിലേക്കു പോകാൻ അനുവദിക്കൂ എന്നാണു ബിസിസിഐ നിർദേശം. അതിനു മുൻപുതന്നെ, തങ്ങളുടെ താരങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാണു ടീമുകൾ നേരിട്ടു പരിശോധന നടത്തുന്നത്.

∙ ഭാഗ്യ ഹോട്ടൽ

താമസത്തിനായി ചില ടീമുകൾ റിസോർട്ടുകളാണു തേടുന്നത്. അബുദാബിയിൽ അപാർട്മെന്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ടീമുകളുമുണ്ട്. 2014ൽ ഐപിഎൽ ദുബായിൽ നടത്തിയപ്പോൾ താമസിച്ച അതേ ഹോട്ടലാണ് മറ്റൊരു ടീം അന്വേഷിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ റിസൽട്ട് മികച്ചതായതിനാലാണു ടീം മാനേജ്മെന്റ് അതേ ഹോട്ടലിൽതന്നെ താമസം തേടുന്നത്. ബുർജ് ഖലീഫയ്ക്കു സമീപത്തായി ചെന്നൈ ടീം താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിയതായും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ടീമിൽ 24 താരങ്ങളേ പാടുള്ളൂവെങ്കിലും സപ്പോർട്ടിങ് സ്റ്റാഫിന്റെ എണ്ണത്തിനു ബിസിസിഐ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

∙ സ്പോൺസർഷിപ്

ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽനിന്നു വിവോ പിൻമാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റു കമ്പനികളെ അന്വേഷിക്കാൻ ബിസിസിഐ ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ കച്ചവട സ്ഥാപനമായ ആമസോൺ, ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ജഴ്സി സ്പോൺസർമാരായ ബൈജൂസ് ലേണിങ് ആപ്, സ്പോ‍ർട്സ് ആപ്പായ ഡ്രീം 11 എന്നിവരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്താമെന്നാണു ബിസിസിഐ പ്രതീക്ഷ. പുതിയ സ്പോൺസറെ തേടിയുള്ള ടെൻഡർ ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേക്കും.

∙ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പച്ചക്കൊടി

ഐപിഎൽ യുഎഇയിൽ നടത്താൻ ബിസിസിഐക്കു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം തത്വത്തിൽ ലഭിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടിയേക്കും. കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുവാദം ഉറപ്പാണെന്ന മട്ടിൽ മറ്റ് ഒരുക്കങ്ങളുമായി ബിസിസിഐ മുന്നോട്ടുനീങ്ങുകയാണ്. യുഎഇ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അനുമതി നേരത്തേതന്നെ ഐപിഎൽ സംഘാടകർ ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു.

∙ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനം മാറ്റി

സെപ്റ്റംബർ – ഒക്ടോബർ കാലയളവിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനം അടുത്ത വർഷത്തേക്കു മാറ്റി. ഐപിഎൽ, കോവിഡ് എന്നിവ മൂലം പരമ്പര മാറ്റുകയാണെന്നാണു ബിസിസിഐ പറയുന്നത്. 3 വീതം ഏകദിനങ്ങളും ട്വന്റി20കളുമാണു പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 19നാണു യുഎഇയിൽ ഐപിഎൽ തുടങ്ങുന്നത്.

English Summary: CSK team to stay near Burj Khalifa, families not to travel with the team