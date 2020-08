ഔട്ടല്ലാത്ത പന്തിൽ ഔട്ട്; 91ൽ പുറത്തായിട്ടും അംപയറെ ആശ്വസിപ്പിച്ച സച്ചിൻ!

മുംബൈ∙ ഔട്ടല്ലാത്ത പന്തിൽ ഔട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടും അതേക്കുറിച്ച് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ സച്ചിൻ തന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ച സംഭവം വിവരിച്ച് പ്രശസ്ത അംപയർ സൈമൺ ടോഫൽ. 2007ൽ ട്രെന്റ്ബ്രിജിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ–ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനിടെയാണ് സംഭവം. സെഞ്ചുറിക്ക് ഒൻപത് റൺസ് മാത്രം അകലെ നിൽക്കെയാണ് അന്ന് ടോഫലിന്റെ തെറ്റായ തീരുമാനത്തിൽ സച്ചിൻ പുറത്തായത്. മീഡിയം പേസ് ബോളർ പോൾ കോളിങ്‌വുഡിന്റെ പന്ത് വലംകാൽ മുന്നോട്ടുകയറ്റിവച്ച് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനിടെ സച്ചിന്റെ പാഡിലിടിക്കുകയായിരുന്നു. പന്ത് പുറത്തേക്കു പോകാനാണ് സാധ്യത കൂടുതലെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടും സൈമൺ ടോഫൽ ഔട്ട് അനുവദിച്ചു.

സാധാരണ ഗതിയിൽ അംപയറുടെ തീരുമാനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത സച്ചിൻ, അന്ന് അവിശ്വസനീയതയോടെ അൽപനേരം ക്രീസിൽനിന്ന ശേഷമാണ് മടങ്ങിയത്. ഔട്ട് അനുവദിച്ചതിൽ സന്തുഷ്ടനല്ലെന്ന് സച്ചിന്റെ മുഖഭാവത്തിൽനിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമായിരുന്നു. പിന്നീട് റീപ്ലേകളിലും പന്ത് സ്റ്റംപ് തൊടില്ലെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഗൗരവ് കപൂറുമൊത്തുള്ള ‘22 യാൺസ് പോഡ്കാസ്റ്റ്’ എന്ന പരിപാടിയിലാണ് ടോഫൽ മനസ്സു തുറന്നത്.

‘അന്ന് തെറ്റായി ഔട്ട് വിളിച്ചതിന്റെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ സച്ചിനുമായി മുഖാമുഖം കാണാനിടയായി. പതിവുള്ള പ്രഭാത നടത്തത്തിന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു അത്. സച്ചിൻ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു: ‘നോക്കൂ, ഇന്നലെ താങ്കൾക്കെതിരെ ഔട്ട് വിളിച്ചത് തെറ്റിപ്പോയി. മത്സരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അത് പരിശോധിച്ചു. തെറ്റിപ്പോയെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു’. ഇതിന് സച്ചിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: എനിക്ക് അത് അറിയാം സൈമൺ. താങ്കൾ ഒരു നല്ല അംപയറാണ്. സാധാരണ പിഴവു വരുത്താറുമില്ല. ഇത് കുഴപ്പമില്ല. അതേക്കുറിച്ച് വേവലാതി വേണ്ട’ – സൈമൺ ടോഫൽ വെളിപ്പെടുത്തി.

‘ഞാൻ വെറുതെ നടത്തിയ ഒരു ക്ഷമാപണം ആയിരുന്നില്ല അത്. ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായിരുന്നു. ഇതൊരു കായിക ഇനമാണ്. എന്റെ തെറ്റായ തീരുമാനത്തിൽ അദ്ദേഹം അതൃപ്തനാണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം. ഇത്തരമൊരു തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. ഇതായിരുന്നു എന്റെ വാക്കുകളുടെ ഉള്ളടക്കം’ – ടോഫൽ പറഞ്ഞു.

‘ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ എക്കാലവും ഒരുതരം പരസ്പര ബഹുമാനം നിലനിന്നിരുന്നു. സച്ചിനെതിരെ ഞാൻ തെറ്റായി ഔട്ട് വിളിച്ചത് ഒരു തവണ മാത്രമൊന്നുമല്ല. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച താരത്തിനെതിരെ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ പലതവണയുണ്ടായി. ആ തെറ്റുകളിൽനിന്നെല്ലാം പാഠം പഠിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിഴവുകൾ പലകുറി സംഭവിച്ചെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ആ പരസ്പര ബഹുമാനം എക്കാലവും അതേപടി തുടർന്നു’ – ടോഫൽ പറഞ്ഞു.

