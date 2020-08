നാണക്കേടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽനിന്നാണു ജോസ് ബ‍‌ട്‌ലറും ക്രിസ് വോക്സും ഇംഗ്ലണ്ടിനെ രക്ഷിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 10 ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ എട്ടിലും ആദ്യ മത്സരം തോറ്റ ഇംഗ്ലണ്ട്, 11–ാം പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിലും തോൽവിയുടെ വക്കിലായിരുന്നു. എന്നാൽ, ബട്‌‍ലറും വോക്സും കൈകോർത്തപ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ട് വിജയത്തിലേക്കെത്തി. 3 വിക്കറ്റിന്റെ ആവേശജയം നേടാൻ ആതിഥേയരെ തുണച്ചത് 75 റൺസ് നേടിയ ബട്‍ലറും 84 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന വോക്സുമാണ്.

∙ ‘പുറത്തായ’ ബട്‍ലർ

ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ പാക്കിസ്ഥാനായി തിളങ്ങിയ ഷാൻ മസൂദിനു 2 തവണയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് വിക്കറ്റ് കീപ്പറായ ബട്‍ലർ ജീവൻ കൊടുത്തത്. ഒരു തവണ ക്യാച്ച് കൈവിട്ടു, മറ്റൊരു തവണ സ്റ്റംപിങ് അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ 13 ടെസ്റ്റിൽ ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നിലയിൽ ബട്‌‍‌ലർക്കു നേടാനായത് ഒരൊറ്റ അർധ സെ‍ഞ്ചുറി മാത്രം. മത്സരശേഷം ബട്‌ലർ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: ‘ഈ ടെസ്റ്റിനുശേഷം ഒരുപക്ഷേ, ഞാൻ ടീമിൽനിന്നു പുറത്തായേക്കുമായിരുന്നു.’

എന്നാൽ, മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ മാജിക് ഇന്നിങ്സ് ബട്‍ലറുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തി. കീപ്പിങ്ങിലെ പിഴവിനു ബാറ്റിങ്ങിലൂടെ പ്രായശ്ചിത്തവും ചെയ്തു. പിതാവ് ജോണി ബട്‌ലർ ആശുപത്രിയിലാണെന്ന വാർത്തയും ജോസിനെ തളർത്തിയില്ല. പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിൽ മുൻപും ബട്‌‍ലർ തിളങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ 4ന് 86 എന്ന നിലയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് തകർന്നപ്പോൾ ബെൻ സ്റ്റോക്സിനൊപ്പം (84) 5–ാം വിക്കറ്റിൽ 110 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തതു ബട്‍ലറാണ് (59). സൂപ്പർ ഓവറിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേതാക്കളായത് ഓർക്കുന്നവർപോലും ഒരുപക്ഷേ, ബട്‌ലറുടെ ‘ബെസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിങ് ക്യാരക്ടർ’ വേഷം ഓർക്കുന്നുണ്ടാകില്ല.

∙ തിരിച്ചറിയാത്ത വോക്സ്

ഏകദിനത്തിൽ 8–ാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങി ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ (85) നേടിയതിന്റെ റെക്കോർഡ് ക്രിസ് വോക്സിന്റെ പേരിലാണ്. ഇതിഹാസ ഓൾറൗണ്ടർ ഗാരി സോബേഴ്സിനെക്കാളും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സൂപ്പർമാൻ ഓൾറൗണ്ടർ ബെൻ സ്റ്റോക്സിനെക്കാളും വേഗത്തിൽ ടെസ്റ്റിൽ 1000 റൺസും 100 വിക്കറ്റും പൂർത്തിയാക്കിയതും വോക്സാണ്. അടുത്ത കാലത്തായി ടെസ്റ്റിൽ ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സനെക്കാളും സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡിനെക്കാളും മികച്ച ശരാശരിയും വോക്സിനുണ്ട്.

പക്ഷേ, വോക്സിനെ വോക്സിനു മാത്രമേ അറിയൂ. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽനിന്നു വോക്സ് പുറത്താക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആരും ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. 3–ാം ടെസ്റ്റിൽ 6 വിക്കറ്റെടുത്തെങ്കിലും പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ടീമിൽ സ്ഥാനം കിട്ടുമോയെന്ന് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ, 2 ഇന്നിങ്സിലുമായി 4 വിക്കറ്റും (2,2) 103 റൺസും (84, 19) നേടി മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരവും നേടി വോക്സ് തന്റെ ക്ലാസ് തെളിയിച്ചു.

