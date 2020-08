വിഭജനം മുതലുള്ള പിഴവുകൾ പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്നും ആവർത്തിക്കുന്നു: അക്തർ

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ മത്സരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും ആധിപത്യം പുലർത്തിയിട്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ തോൽവി വഴങ്ങിയ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ വിമർശിച്ച് മുൻ താരം ശുഐബ് അക്തർ. വിഭജനകാലം മുതലുള്ള പിഴവുകൾ ഇന്നും ആവർത്തിച്ചാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ തോൽവി ചോദിച്ചുവാങ്ങിയതെന്ന് അക്തർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനമാണ് തോൽവിക്ക് കാരണം. ഷോട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലെ പാളിച്ചകളും മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകളുടെ അഭാവവും തിരിച്ചടിച്ചെന്നും അക്തർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഇംഗ്ലണ്ടിനു മുന്നിൽ വലിയ വിജയലക്ഷ്യം കുറിക്കാനുള്ള അവസരം പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, വിഭജനകാലം മുതലുള്ള പിഴവുകൾ അവർ ആവർത്തിച്ചു. ബാറ്റ്സ്മാൻമാരാണ് ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ചോർത്തിയത്. നമുക്ക് 100 റൺസിനു മുകളിൽ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡുണ്ടായിരുന്നു. അതു മുതലെടുക്കാൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകളുടെ അഭാവം പാക്ക് ഇന്നിങ്സിൽ തെളിഞ്ഞുകണ്ടു. 350–400 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം കുറിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാന് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമായിരുന്നു’ – അക്തർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘പാക്കിസ്ഥാന്റെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയരാനായില്ല. മികച്ച താരമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനും പേരെടുക്കാനും നല്ലൊരു അവസരമായിരുന്നു ഇത്. 107 റൺസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡ് ലഭിച്ചിട്ടും അതു മുതലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ താരമായിട്ടും കാര്യമില്ല. ഷാൻ മസൂദിനെ നിർഭാഗ്യം പിടികൂടിയെന്ന് പറയാം. എങ്കിൽക്കൂടി അദ്ദേഹം തന്റെ റോൾ ഭംഗിയാക്കി. ആസാദ് ഷഫീഖ് റണ്ണൗട്ടായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രം പിഴവാണ്. ബാബർ അസമിനെപ്പോലെ പേരുള്ള ഒരു താരത്തിൽനിന്ന് ഈ പ്രകടനം പോരെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. നിങ്ങൾ നല്ല കളിക്കാരനായിരിക്കാം. പക്ഷേ മത്സരങ്ങൾ ജയിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

‘ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ നോക്കൂ. 150–175 റൺസിന് നമ്മൾ ഓൾഔട്ടാകുമായിരുന്നു. ഒരു ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നിലയിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ ചിന്ത വേണം. ഇത്തവണ എല്ലാവരും നിരാശപ്പെടുത്തി’ – അക്തർ പറ‍ഞ്ഞു. ബോളർമാരെയും അക്തർ വെറുതേ വിട്ടില്ല. യുവതാരം നസിം ഷാ കുറച്ചുകൂടി ആക്രമണോത്സുകത പ്രകടിപ്പിക്കണമായിരുന്നുവെന്ന് അക്തർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘ക്രിസ് വോക്സ് ബാറ്റു ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോൾ ഷോർട്ട് പിച്ച് പന്തുകളിലൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ് ഉന്നമിടാതിരുന്നത്? ബാറ്റ്സ്മാനെ നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ പുറത്താക്കാൻ അവസരം കിട്ടൂ. ബോളർമാർക്ക് ആക്രമണോത്സുകത കുറഞ്ഞുപോയെന്ന് പറയേണ്ടി വരും’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

ഏകദിനത്തിന്റെ ആവേശത്തിലേക്കു നീണ്ട ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ മൂന്നു വിക്കറ്റിനാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പാക്കിസ്ഥാനെ തകർത്തത്. രണ്ടര ദിവസം കയ്യിൽകൊണ്ടു നടന്ന കളി പാക്കിസ്ഥാൻ ഒന്നരദിവസംകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ വച്ചുകൊടുത്തത്. 277 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ക്യാപ്റ്റൻ ജോ റൂട്ടും (42) ഡോം സിബ്‍ലിയും (36) മികവു കാട്ടിയെങ്കിലും അധികം പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ ഒലീ പോപ്പ് (9) ഷഹീൻ അഫ്രീദിയുടെ ഷോർട്‌ബോളിൽ വീണു. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ പൂജ്യത്തിനു പുറത്തായ ബെൻ സ്റ്റോക്സിന് ഇന്നലെ 9 റൺസെടുക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.

അഞ്ചിന് 117 എന്ന നിലയിൽ പരാജയം മുന്നിൽക്കണ്ടെങ്കിലും ബട്‌ലർ – വോക്സ് കൂട്ടുകെട്ട് ആതിഥേയരെ ജയത്തിലെത്തിച്ചു. 5–ാം വിക്കറ്റിൽ 139 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഇരുവരും ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. വോക്സാണ് മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച്. ജയത്തോടെ 3 മത്സര പരമ്പരയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് 1–0നു മുന്നിലെത്തി. 2–ാം ടെസ്റ്റ് സതാംപ്ടനിൽ 13നു തുടങ്ങും.

English Summary: Pakistan making same mistake since Partition: Shoaib Akhtar lashes out after Manchester defeat