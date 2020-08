സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ‘തല’ ചെന്നൈയിൽ

ചെന്നൈ ∙ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്.ധോണി ഐപിഎൽ ടീം സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ പരിശീലന ക്യാംപിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചെന്നൈയിലെത്തി. ചെന്നൈയുടെ ക്യാപ്റ്റനായ ധോണി, 2019ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് സെമിക്കുശേഷം ഇതുവരെ കളത്തിലിറങ്ങിയിട്ടില്ല. ധോണിക്കു പുറമേ സുരേഷ് റെയ്ന, പീയൂഷ് ചൗള, കേദാർ ജാദവ്, ദീപക് ചാഹർ എന്നിവരും ക്യാംപിലെത്തി.



വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജ എത്തിയിട്ടില്ല. ക്യാംപ് ഒരാഴ്ച നീളും. ക്യാംപിനെത്തിയ എല്ലാവരും ആദ്യ കോവിഡ് പരിശോധനയിൽ നെഗറ്റീവാണ്. 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പരിശോധനകൂടി നടത്തും. അതിലും ഫലം നെഗറ്റീവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഐപിഎൽ വേദിയായ യുഎഇയിലേക്ക് 21നു പറക്കാൻ കഴിയൂ.



English Summary: Dhoni, other CSK players arrive in Chennai for camp ahead of IPL