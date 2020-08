യുവീ, വിരമിക്കൽ തീരുമാനം തിരുത്തി തിരിച്ചുവരൂ; ഞങ്ങളെ നയിക്കൂ: പഞ്ചാബ് ടീം

ന്യൂഡൽഹി∙ വിരമിക്കൽ തീരുമാനം തിരുത്തി തിരിച്ചുവരാനും പഞ്ചാബ് ടീമിനെ നയിക്കാനും മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം യുവരാജ് സിങ്ങിനോട് അഭ്യർഥിച്ച് പഞ്ചാബ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ (പിസിഎ). ടീമിന്റെ ‘പ്ലേയർ കം മെന്റർ’ റോളിലേക്കാണ് യുവരാജിന് ക്ഷണം. താരം ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം സജീവ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ച യുവരാജ്, പഞ്ചാബിന്റെ യുവതാരം ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ വഴികാട്ടിയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ടീമിനായി കളിക്കാനും ടീമിനു വഴികാട്ടാനും അദ്ദേഹത്തെ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ചതെന്ന് പിസിഎ സെക്രട്ടറി പുനീത് ബാലി വ്യക്തമാക്കി.

‘പഞ്ചാബ് ടീമിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ച് ആറു ദിവസം മുൻപാണ് ഞങ്ങൾ യുവരാജ് സിങ്ങിന് സന്ദേശമയച്ചത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. ഒരേസമയം പഞ്ചാബ് ടീമിന്റെ കളിക്കാരനായും മെന്ററായും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് പഞ്ചാബ് ക്രിക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ശുഭ വാർത്തയായിരിക്കും’ – ബാലി പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.

പഞ്ചാബിന്റെ യുവതാരങ്ങളായ ശുഭ്മാൻഗിൽ, അൻമോൽപ്രീത് സിങ്, അഭിഷേക് ശർമ, ഹർപ്രീത് ബ്രാർ തുടങ്ങിയവർക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം യുവരാജ് പ്രത്യേകം പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നു. അടുത്ത മാസം യുഎഇയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഐപിഎൽ മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു ഇത്.

പരിചയസമ്പന്നരായ ഒട്ടേറെ താരങ്ങൾ അടുത്തിടെ പഞ്ചാബ് ടീമിൽനിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ വിരമിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് യുവരാജിന്റെ സഹായം തേടുന്നതെന്ന് പുനീത് ബാലി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, വിരമിക്കൽ തീരുമാനം പിൻവലിച്ച് തിരിച്ചുവരുന്നത് മുപ്പത്തെട്ടുകാരനായ യുവിക്ക് അത്ര അനായാസമാകില്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

വിരമിച്ച കളിക്കാർക്ക് മാത്രം വിദേശ ലീഗുകളിൽ കളിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്ന രീതി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന് (ബിസിസിഐ) ഉണ്ട്. ഈ ആനുകൂല്യം അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് വിദേശ ലീഗുകളിൽ യുവരാജ് കളിച്ചിരുന്നു. കാനഡയിലെ ഗ്ലോബൽ ട്വന്റി20 ടൂർണമെന്റിലും അബുദാബിയിലെ ടി20 ലീഗിലും.

ഇന്ത്യ കിരീടം നേടിയ 2011 ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ബാറ്റുകൊണ്ടും പന്തുകൊണ്ടും ടീമിന്റെ നട്ടെല്ലായിരുന്നു ഈ ഇടംകയ്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ. 362 റൺസും 15 വിക്കറ്റും േനടി യുവരാജ് കാഴ്ചവച്ച ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനമാണ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ കിരീടമുയർത്താൻ ഇന്ത്യയെ പ്രാപ്തരാക്കിയത്. ഈ ലോകകപ്പിൽ നാലു മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ യുവി, ലോകകപ്പിന്റെ താരമായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 2007ലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം സ്റ്റ്യുവാർട്ട് ബ്രോഡിനെതിരെ ഒരു ഓവറിൽ ആറു സിക്സ് നേടിയതുൾപ്പെടെ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ നെഞ്ചേറ്റിയ ഒരുപിടി അവിസ്മരണീയ ക്രിക്കറ്റ് നിമിഷങ്ങളും യുവരാജ് സമ്മാനിച്ചു. അന്ന് 12 പന്തിൽ യുവരാജ് നേടിയ വേഗമേറിയ അർധസെഞ്ചുറിയുടെ റെക്കോർഡ് ഇന്നും ആർക്കും തകർക്കാനായിട്ടില്ല.

ലോകകപ്പിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ കരിയറിന്റെ ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കെ അർബുദ ബാധിതനായ യുവിയുടെ അതിജീവനവും തിരിച്ചുവരവും കായികരംഗത്തെ പ്രചോദനാത്മകമായ ഏടുകളിലൊന്നാണ്. പിന്നീട് അർബുദ രോഗികൾക്കായും യുവരാജ് സമയം ചെലവഴിച്ചു.

English Summary: Yuvraj Singh to be player-cum-mentor for Punjab? PCA requests India star to come out of retirement