99 സെഞ്ചുറിയടിച്ചയാളാണ് ഞാനെന്ന് കാത്തിരിപ്പ് നീണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും മറന്നു: സച്ചിൻ

മുംബൈ∙ 369 ദിവസം... 23 മത്സരങ്ങൾ (11 ടെസ്റ്റുകൾ, 12 ഏകദിനങ്ങൾ)... രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിന്റെ 99–ാം സെഞ്ചുറിയിൽനിന്ന് 100–ാം സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് വേണ്ടിവന്ന ദൂരം! ആ നാഴികക്കല്ലിലേക്ക് ബാറ്റുവീശുന്നതും കാത്ത് സച്ചിനൊപ്പം ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്നത് ഒരു രാജ്യം മുഴുവനുമാണ്. ഒടുവിൽ ദീർഘമായ കാത്തിരിപ്പിനുശേഷം സച്ചിന്റെ ബാറ്റിൽനിന്ന് 100–ാം സെഞ്ചുറി പിറന്നപ്പോഴുള്ള ആഹ്ലാദമോ? അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. 99–ാം സെഞ്ചുറിയിൽനിന്ന് 100–ാം സെഞ്ചുറിയിലേക്കുള്ള കാത്തിരിപ്പു നീണ്ടുപോയതിനെക്കുറിച്ച് സച്ചിന് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് എന്താകും?

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സച്ചിന്റെ ആദ്യ സെഞ്ചുറിയുടെ 30–ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച്, ആദ്യ സെഞ്ചുറിയും 100–ാം സെഞ്ചുറിയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അന്നത്തെ കാത്തിരിപ്പിനെക്കുറിച്ചും സച്ചിൻ മനസ്സു തുറന്നത്. 17 വയസ്സും 112 ദിവസവും മാത്രം പ്രായമുള്ള സമയത്ത് ആദ്യ സെഞ്ചുറി കുറിക്കുമ്പോൾ, ഇനിയും 99 സെഞ്ചുറി കൂടി നേടുമെന്നത് മനസ്സിന്റെ കോണിൽപ്പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് സച്ചിന്റെ ഭാഷ്യം.

‘എന്റെ ആദ്യ സെഞ്ചുറിയും 100–ാം സെഞ്ചുറിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു. അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: ആദ്യത്തെ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന സമയത്ത് ഇനിയും 99 എണ്ണം കൂടി നേടുമെന്നത് എന്റെ വിദൂര സ്വപ്നങ്ങളിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, 99–ാം സെഞ്ചുറിക്കു ശേഷം അടുത്തതിനുള്ള കാത്തിരിപ്പു നീണ്ടു പോയപ്പോൾ, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നും ഉപദേശിച്ച് ഒരുപാടു പേർ വന്നു. അതിനു മുൻപ് 99 സെഞ്ചുറി നേടിയ ആളാണ് ഞാനെന്ന് അവർ മറന്നുവെന്നതാണ് വാസ്തവം. ഇതാണ് ആദ്യ സെഞ്ചുറിയും 100–ാം സെഞ്ചുറിയും തമ്മിലുള്ള വ്യാത്യാസം’ – ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച വിഡിയോയിൽ സച്ചിൻ പറഞ്ഞു.

2011 ലോകകപ്പിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിലായിരുന്നു സച്ചിന്റെ 99–ാം സെഞ്ചുറി. പിന്നീട് ഒരു വർഷത്തിലധികം കാത്തിരുന്നാണ് അടുത്ത സെഞ്ചുറി കുറിച്ചത്. 2012 ഏഷ്യാകപ്പിൽ ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ ആയിരുന്നു 100–ാം സെഞ്ചുറി. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ 100 സെഞ്ചുറി തികച്ച ഏക ബാറ്റ്സ്മാനാണ് സച്ചിൻ.

തോൽവിയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയെ രക്ഷിച്ച സെഞ്ചുറിയെന്ന നിലയിലാണ് ആദ്യ സെഞ്ചുറി തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്നതെന്ന് സച്ചിൻ വിശദീകരിച്ചു.

‘ആ ടെസ്റ്റിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനും പരമ്പരയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താനും സഹായിച്ച സെഞ്ചുറിയെന്ന നിലയിലാണ് ആദ്യത്തെ സെഞ്ചുറി എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്നത്. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിനു തലേന്നാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കാൻ ലഭിച്ച അവസരം എന്നും അഭിമാനമുയർത്തുന്നതാണ്. എക്കാലവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന സ്നേഹത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദി’– സച്ചിൻ പറഞ്ഞു.

പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ 189 പന്തിൽ 119 റൺസെടുത്താണ് സച്ചിൻ ആദ്യത്തെ രാജ്യാന്തര സെഞ്ചുറി കുറിച്ചത്. ആ സെഞ്ചുറിയിലൂടെ കരിയറിലെ ആദ്യ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരവും സച്ചിൻ നേടി.

‘ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഞാൻ 68 റൺസാണെടുത്തത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തായതും ഞാനായിരുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ആറാമനായാണ് ഞാൻ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയത്. നമുക്ക് കുറച്ചധികം വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, കുറേ ഓവറുകൾ ക്രീസിൽ നിൽക്കേണ്ടിയുമിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പിടിച്ചുനിന്ന് കളിക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം. ആക്രമിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് എന്റെ ആദ്യത്തെ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരവുമായിരുന്നു’ – സച്ചിൻ പറഞ്ഞു.

