വിരമിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവരെ ‘മനോരോഗി’ എന്ന് വിളിച്ചു; ഇന്ന് വൈകാരിക പോസ്റ്റ്!

റാഞ്ചി∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ ഭാര്യ സാക്ഷി സിങ്, ഭർത്താവിന് ആശംസ നേർന്ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വൈകാരികമായ കുറിപ്പ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. ധോണി വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പ്രതികരണവുമായി സാക്ഷി രംഗത്തെത്തിയത്. ക്രിക്കറ്റിനായി തന്നേക്കൊണ്ടാകുന്നതെല്ലാം ചെയ്ത ധോണിയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് പോസ്റ്റ്. കരിയറിൽ സ്വന്തമാക്കിയ നേട്ടങ്ങളിൽ ധോണിയെ പ്രതി അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും സാക്ഷി കുറിച്ചു. അമേരിക്കൻ സാഹിത്യകാരി മായ എയ്ഞ്ചലോയുടെ വരികളും സാക്ഷി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

‘താങ്കൾ നേടിയ കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് തീർച്ചയായും അഭിമാനിക്കണം. ക്രിക്കറ്റിനായി തന്നാലാകുന്നതെല്ലാം ചെയ്തതിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. താങ്കളുടെ നേട്ടങ്ങളിലും ആ വ്യക്തിത്വത്തിലും ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണിൽ ഉരുണ്ടുകൂടിയ ആ നീർത്തുള്ളികളെ താങ്കൾ തടഞ്ഞുനിർത്തിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയുണ്ട്. ഭാവി ജീവിതത്തിൽ ആയുരാരോഗ്യവും സന്തോഷവും നേരുന്നു.’

‘നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ മറന്നേക്കാം, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും മറന്നേക്കാം. പക്ഷേ, അവർക്ക് നിങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന അനുഭൂതി എക്കാലവും നിലനിൽക്കും – മായ എയ്‍ഞ്ചലോ’ – സാക്ഷി കുറിച്ചു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ മേയ് മാസത്തിൽ ധോണി വിരമിക്കുന്നതായി അഭ്യൂഹമുയർന്നപ്പോൾ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി സാക്ഷി രംഗത്തെത്തിയത് വാർത്തയായിരുന്നു. ഇത്തരം അഭ്യൂഹം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ മനോരോഗികളാണ് എന്നായിരുന്നു സാക്ഷിയുടെ വാക്കുകൾ. #DhoniRetires എന്ന ഹാഷ്ടാഗിൽ ട്വിറ്ററിൽ ധോണിയുടെ വിരമിക്കൽ ചർച്ച സജീവമായതോടെയാണ് സാക്ഷി പ്രതികരിച്ചത്. ‘ഇതൊക്കെ വെറും അഭ്യൂഹങ്ങളാണ്. ലോക്ഡൗൺ ചിലർക്കു മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു’– സാക്ഷി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. എന്നാൽ, അധികം വൈകാതെ സാക്ഷി തന്നെ ഇതു പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആദ്യമായല്ല ധോണിയുടെ വിരമിക്കൽ വാർത്തകൾക്കു നേരെ സാക്ഷി പ്രതികരിച്ചത്. 2019 സെപ്റ്റംബറിൽ സമാന സാഹചര്യത്തിലും സാക്ഷി ട്വീറ്റുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

