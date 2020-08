വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഞാനും ധോണിയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു: റെയ്ന

ചെന്നൈ∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഞെട്ടിച്ച മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയും സുരേഷ് റെയ്നയും, അതിനുശേഷം ദീർഘനേരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ. സുരേഷ് റെയ്ന തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം പരസ്യമാക്കിയത്. ഐപിഎല്ലിനായി ചെന്നൈയിലെത്തുമ്പോൾ ധോണി വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതിനാൽ, വിരമിക്കാൻ തയാറാടുത്താണ് താനും ചെന്നൈയിലെത്തിയതെന്ന് റെയ്ന വെളിപ്പെടുത്തി. ഐപിഎല്ലിനായി യുഎഇയിലേക്കു പോകും മുൻപായി ചെന്നൈയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആറു ദിവസത്തെ പരിശീലക ക്യാംപിലാണ് ധോണിയും റെയ്നയും.

‘ചെന്നൈയിലെത്തുമ്പോൾ ധോണി വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തയാറെടുത്തുതന്നെയാണ് ഞാനും ചെന്നൈയിലെത്തിയത്. ഞാനും പിയൂഷ് ചാവ്‌ലയും ദീപക് ചാഹറും കരൺ ശർമയും ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ 14–ാം തീയതിയാണ് റാ‍ഞ്ചിയിലെത്തിയത്. അവിടെനിന്ന് ധോണിയെയും മോനു സിങ്ങിനെയും കൂട്ടിയാണ് ചെന്നൈയിലേക്ക് വന്നത്’ – ദൈനിക് ജാഗ്രണിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ റെയ്ന പറഞ്ഞു.

‘വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഏറെനേരെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ഞാനും ധോണിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങളുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ചും ഞാനും പിയൂഷ് ചാവ്‍ലയും അമ്പാട്ടി റായുഡുവും കേദാർ ജാദവും കരൺ ശർമയും കുറേനേരം വട്ടംകൂടിയിരുന്ന് സംസാരിച്ചു. കരിയറിലെ രസകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്തു. അത് പരസ്പരം പങ്കുവച്ചു. എല്ലാവരും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ കളമൊഴിഞ്ഞേ തീരൂ. ദീർഘനേരത്തെ സംഭാഷണത്തിനുശേഷം രാത്രി വൈകുവോളം ഞങ്ങൾ പാർട്ടി നടത്തി ആഘോഷിച്ചു’ – റെയ്ന പറഞ്ഞു.

‌രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് വിട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഐപിഎല്ലിനായിരിക്കും പൂർണ ശ്രദ്ധയെന്ന് റെയ്ന പറഞ്ഞു. ഇനിയങ്ങോട്ട് സമ്മർദ്ദം കൂടാതെ എല്ലാ പന്തും സിക്സറടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാമല്ലോയെന്നും റെയ്ന തമാശരൂപേണ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തവണത്തെ ഐപിഎൽ ഭാവിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിർണായകമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ റെയ്ന, രണ്ട് ഐപിഎല്‍ സീസണിൽ കൂടി ടീമിൽ തുടരാനാകുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

∙ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിലെ റെയ്ന

ഇന്ത്യയ്ക്കായി 18 ടെസ്റ്റുകളും 226 ഏകദിനവും 78 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ച താരമാണ് റെയ്ന. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറി അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കുശേഷമായിരുന്നു റെയ്നയുടെ ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം. 2010 ജൂലൈയിൽ കൊളംബോയിലായിരുന്നു ഇത്. 2015 ജനുവരിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ സിഡ്നിയിലായിരുന്നു അവസാന ടെസ്റ്റ്. ഇതിനിടെ 18 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് 26.48 ശരാശരിയിൽ 768 റൺസ് നേടി. ഇതിൽ ഒരു സെഞ്ചുറിയും ഏഴ് അർധസെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 120 റൺസാണ് ഉയർന്ന സ്കോർ. 13 വിക്കറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കി.

2005 ജൂലൈയിൽ ശ്രീലങ്കയ്‍ക്കെതിരെ ധാംബുള്ളയിൽ ഏകദിന അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച റെയ്ന, 2011ൽ ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്നു. 2018 ജൂലൈയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ലീഡ്സിലായിരുന്നു അവസാന ഏകദിനം. 226 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 35.31 ശരാശരിയിൽ 5615 റൺസ് നേടി. ഇതിൽ അഞ്ച് സെഞ്ചുറികളും 36 അർധസെ‍ഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. പുറത്താകാതെ നേടിയ 116 റൺസാണ് ഉയർന്ന സ്കോർ. ഇത്രയും മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 36 വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

2006 ഡിസംബറിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‍ക്കെതിരെ ജൊഹാനാസ്ബർഗിലായിരുന്നു ട്വന്റി20 അരങ്ങേറ്റം. 2018 ജൂലൈയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബ്രിസ്റ്റോളിൽ അവസാന മത്സരം കളിച്ചു. ഇതിനിടെ 78 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 29.18 ശരാശരിയിൽ 1605 റൺസ് നേടി. ഇതിൽ ഒരു സെഞ്ചുറിയും അഞ്ച് അർധസെഞ്ചുറിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. 13 വിക്കറ്റുകളും റെയ്നയുടെ പേരിലുണ്ട്.

