വൈകിയെങ്കിലും ധോണിക്ക് ആശംസയുമായി യുവി എത്തി; പൊലിപ്പിക്കാൻ വിഡിയോയും!

മുംബൈ∙ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി യുവരാജ് സിങ് രംഗത്ത്. ധോണി വിരമിച്ച് ഒരു ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ യുവരാജിന്റെ പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നത്. ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഒന്നടങ്കം ധോണിയുടെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനത്തോട് പ്രതികരിച്ചപ്പോഴും യുവരാജ് മാത്രം മാറിനിന്നത് ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഒരു ദിവസം നീണ്ട മൗനം ഭഞ്ജിച്ച് യുവരാജിന്റെ പ്രതികരണം എത്തുന്നത്.

‘മഹത്തായ ഈ കരിയറിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ എം.എസ്. ധോണി. 2007ലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലും 2011ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിലും താങ്കൾക്കൊപ്പം കിരീടമുയർത്താന്‍ കഴിഞ്ഞത് വളരെയധികം ആസ്വദിച്ചിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിൽ താങ്കൾക്കൊപ്പമുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകളും അങ്ങനെ തന്നെ. ഭാവി പരിപാടികൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും’ – ധോണിയുമൊത്തുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ചേർത്തുവച്ച ഒരു മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡിയോയ്ക്കൊപ്പം യുവരാജ് കുറിച്ചു.

ധോണിക്കു പിന്നാലെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സഹതാരം കൂടിയായിരുന്ന സുരേഷ് റെയ്നയ്ക്കും യുവരാജ് ആശംസകൾ നേർന്നു. കുറച്ചുകാലം കൂടി റെയ്ന രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ തുടരുമെന്നാണ് താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്നും യുവരാജ് കുറിച്ചു.

‘സുരേഷ് ബോയ്! താങ്കളിൽ കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിയുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി അതി നിർണായ ഘട്ടങ്ങളിൽ താങ്കൾ പുറത്തെടുത്ത ഇന്നിങ്സുകൾ മറക്കാനാകുമോ? പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ലോകകപ്പ് പോരാട്ടത്തിൽ പടുത്തുയർത്തിയ ആ കൂട്ടുകെട്ട്. ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ടു പോകൂ. നല്ലൊരു ഐപിഎൽ ആശംസിക്കുന്നു’ – യുവരാജ് കുറിച്ചു.

