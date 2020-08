പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇടപെടണം, ധോണിയെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് കളിപ്പിക്കണം: അക്തർ

ഇ‍സ‌്‌ലാമാബാദ്∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വപ്ന വിജയങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച മുൻ നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി അടുത്ത ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലും കളിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരം ശുഐബ് അക്തർ. അടുത്ത ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ധോണിയെ കളിക്കളത്തിൽ കാണാൻ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അക്തർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘ബോൽവാസിം’ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ് ധോണിയെ അടുത്ത ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലും കളത്തിൽ കാണാൻ അക്തർ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോ സഹിതമുള്ള രണ്ടു വാചകങ്ങളിലാണ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് വിടുന്നതായി ധോണി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

‘ധോണി ട്വന്റി20യിലെങ്കിലും കുറച്ചുകാലം കൂടി തുടരണമായിരുന്നുവെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. കുറഞ്ഞപക്ഷം, അടുത്ത വർഷത്തെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് വരെയെങ്കിലും. ഇന്ത്യൻ ജനത അവരുടെ സൂപ്പർതാരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിവച്ച് ധോണിയെ കുറച്ചുകാലം കൂടി കളത്തിൽ പിടിച്ചുനിർത്താമായിരുന്നു. പക്ഷേ, ആത്യന്തികമായി അതു ധോണിയുടെ മാത്രം തീരുമാനമാണ്’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

‘കരിയറിൽ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കിയ താരമാണ് ധോണി. റാഞ്ചിയെന്ന ചെറുപട്ടണത്തിൽനിന്നു വന്ന് ഇന്ത്യയെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ത്രസിപ്പിച്ചില്ലേ? അതിൽപ്പരം എന്തു വേണം? എല്ലാറ്റിനുമൊടുവിൽ ഈ ലോകം നമ്മെ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യം ഒരുകാലത്തും ധോണിയെ മറക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പ്’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

‘ധോണിക്കായി ഒരു വിരമിക്കൽ ഒരുക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ഇന്ത്യയെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ധോണിക്കതിനോട് താൽപര്യമുണ്ടോ എന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. പക്ഷേ, ഇന്ത്യ അതിന് തയാറായിരിക്കും’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ധോണിയോട് ആവശ്യപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അക്തർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ജനറൽ സിയ ഉൾ ഹഖിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇമ്രാൻ ഖാൻ വിരമിക്കൽ തീരുമാനം നീട്ടിയതുപോലെ ധോണിയുടെ കാര്യത്തിലും സംഭവിക്കുമെന്നാണ് അക്തറിന്റെ അഭിപ്രായം.

‘ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരുപക്ഷേ ധോണിയെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് അടുത്ത ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അതും ഒരു സാധ്യതയാണ്. 1987നു മുൻപ് ക്രിക്കറ്റ് വിടരുതെന്ന് ഇമ്രാൻ ഖാനോട് ജനറൽ സിയ ഉൾ ഹഖ് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം കളത്തിൽ തുടർന്നത് ഓർമയില്ലേ? പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ താരങ്ങൾക്ക് നിരസിക്കാനാകുമോ?’ – അക്തർ ചോദിച്ചു.

‘അടുത്ത ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയിലാണ് നടക്കുന്നത്. അവസാന ലോകകപ്പെന്ന നിലയിൽ കളത്തിലിറങ്ങാൻ ധോണിയെ നിർബന്ധിക്കണം. കാരണം, ആ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. അവസാന ലോകകപ്പ് കളിച്ച് ജയിച്ച് ടീം വിടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടണം’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

English Summary: 'The Indian Prime Minister may call MS Dhoni and request him to play the T20 World Cup' - Shoaib Akhtar