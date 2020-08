ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം രോഹിത് ശർമ ഉൾപ്പെടെ നാലു പേർക്ക് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക ബഹുമതിയായ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്‌ന പുരസ്കാരത്തിന് ശുപാർശ. രോഹിത് ശർമയ്ക്കു പുറമെ വനിതാ ഗുസ്തി താരം വിനേഷ് ഫൊഗട്ട്, ടേബിൾ ടെന്നിസ് താരം മണിക ബത്ര, റിയോ പാരാലിംപിക്സിൽ സ്വർണ മെഡൽ നേടിയ ഹൈജംപ് താരം മാരിയപ്പൻ തങ്കവേലു എന്നിവർക്കാണ് ഖേൽരത്‌ന പുരസ്കാരത്തിന് ശുപാർശ ലഭിച്ചത്.

കായിക മന്ത്രാലയം നിയോഗിച്ച 12 അംഗ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾക്കുള്ള ശുപാർശപ്പട്ടിക തയാറാക്കിയത്. ക്രിക്കറ്റ് താരം വീരേന്ദർ സേവാഗ്, ഹോക്കി താരം സർദാർ സിങ് തുടങ്ങിയവർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായിരുന്നു. രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്‌ന പുരസ്കാരത്തിന് നാലു പേർക്ക് ഒരുമിച്ചു ശുപാർശ ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടാം തവണ മാത്രമാണ്. ഇതിനു മുൻപ് 2016ൽ ബാഡ്മിന്റൻ താരം പി.വി. സിന്ധു, ജിംനാസ്റ്റ് ദീപ കർമാകർ, ഷൂട്ടിങ് താരം ജിത്തു റായ്, ഗുസ്തി താരം സാക്ഷി മാലിക് എന്നിവർക്ക് ഒരുമിച്ച് പുരസ്കാരം നൽകിയിരുന്നു.

സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ (1998), മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി (2007), വിരാട് കോലി (2018) എന്നിവർക്കു ശേഷം ഖേൽരത്‍‌ന പുരസ്കാരം നേടുന്ന നാലാമത്തെ മാത്രം ക്രിക്കറ്റ് താരമെന്ന നേട്ടത്തിലേക്കാണ് രോഹിത് കാൽവയ്ക്കുന്നത്. 2018ൽ കോലിക്കു പുറമെ ഭരദ്വോഹന താരം മീരാബായ് ചാനുവിനും ഖേൽരത്‌ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Rohit, Vinesh among four recommended for Khel Ratna Award