‘440 കോടിക്ക് ഇപ്പോഴും സാധ്യത, 240ൽ ഒതുങ്ങുന്നതെന്തിന്’; ഡ്രീം 11 ഇക്കുറി മാത്രം!

മുംബൈ∙ ഫാന്റസി ഗെയിമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഡ്രീം 11 ഈ സീസണിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ (ഐപിഎൽ) മുഖ്യ സ്പോൺസർമാരായി ഉണ്ടാകൂ എന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) സ്ഥിരീകരിച്ചു. അടുത്ത രണ്ടു സീസണുകളിലേക്ക് കൂടി ഡ്രീം 11 താൽപര്യം കാട്ടിയിരുന്നെങ്കിലും കരാർ ഈ സീസണിലേക്ക് മാത്രമായി ബിസിസിഐ ചുരുക്കുകയായിരുന്നു. 222 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഡ്രീം 11 ഈ സീസണിലെ മുഖ്യ സ്പോൺസർഷിപ്പ് അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയത്. ബിസിസിഐയുമായി ഡ്രീം 11ന് മൂന്നു വർഷത്തെ കരാറുണ്ടെന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബിസിസിഐയുടെ വിശദീകരണം.

ഇന്ത്യ–ചൈന അതിർത്തി പ്രശ്നത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കരാർ റദ്ദാക്കിയ ചൈനീസ് മൊബൈൽ നിർമാതാക്കളായ വിവോ അടുത്ത വർഷം തിരിച്ചെത്തിയില്ലെങ്കിൽ, രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് 240 കോടി രൂപ വീതം നൽകി സ്പോൺസർഷിപ്പ് അവകാശം സ്വന്തമാക്കാനായിരുന്നു ഡ്രീം 11ന്റെ ശ്രമം. എന്നാൽ, ബിസിസിഐ ഇത് തള്ളി. രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ പിൻമാറിയ വിവോ കരാർ പ്രകാരം ബിസിസിഐയ്ക്ക് പ്രതിവർഷം 440 കോടി രൂപ വീതമാണ് നൽകിയിരുന്നത്. ഈ സ്ഥാനത്താണ് ഡ്രീം ഇലവൻ 222 കോടി രൂപയുടെ കരാറുമായെത്തിയത്.

അവസാന നിമിഷത്തിൽ മുഖ്യ സ്പോൺസറെ കണ്ടെത്താൻ കളത്തിലിറങ്ങേണ്ടി വന്ന ബിസിസിഐ, കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നഷ്ടം സഹിച്ചും വിവോയുടെ കരാറിന്റെ പകുതി മാത്രം തുകയ്ക്ക് ഡ്രീം 11ന്റെ കരാർ അംഗീകരിച്ചത്. എന്നാൽ, വരും സീസണുകളിൽ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ, കുറഞ്ഞ തുകയുടെ കരാർ ബിസിസിഐ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അടുത്ത സീസണിൽ വിവോ തിരിച്ചെത്തിയില്ലെങ്കിൽ 400 കോടി രൂപയ്ക്കു മുകളിലുള്ള കരാറിനാകും ബിസിസിഐ ശ്രമിക്കുക.

അതേസമയം, അടുത്ത സീസണിലും വിവോ തിരിച്ചെത്തിയില്ലെങ്കിൽ 240 കോടി രൂപ വീതം നൽകി രണ്ടു വർഷത്തെ കരാർ സ്വന്തമാക്കാനായിരുന്നു ഡ്രീം 11ന്റെ നീക്കം. എന്നാൽ, തുക ഉയർത്താനുള്ള ബിസിസിഐയുടെ അഭ്യർഥന ഫലിക്കാതെ വന്നതോടെ കരാർ ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാത്രമായി ചുരുക്കുകയായിരുന്നു.

‘ഡ്രീം 11നാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക മുന്നോട്ടുവച്ചത് എന്നത് വാസ്തവമാണ്. പക്ഷേ, വരും സീസണുകൾക്കു മുൻപ് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മാറുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് 240 കോടി രൂപയുടെ വാഗ്ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നത്? വിവോയുമായുള്ള കരാർ ഇപ്പോഴും പൂർണമായും റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ല. കരാർ താൽക്കാലികമായി റദ്ദു ചെയ്തുവെന്നേയുള്ളൂ. പ്രതിവർഷം 440 കോടി രൂപ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുമ്പോൾ 240 കോടിക്ക് സമ്മതപത്രം ഒപ്പിടേണ്ടതുണ്ടോ?’ – ഒരു ബിസിസിഐ ഉന്നതൻ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.

ഇത്തവണ സ്പോൺസർഷിപ്പിനായി മത്സര രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ടെക് കമ്പനികളായ ബൈജൂസ് (201 കോടി), അൺഅക്കാദമി (170 കോടി) എന്നിവരെയാണ് ഡ്രീം 11 പിന്തള്ളിയത്. നിലവിൽ ഐപിഎല്ലിന്റെ ഓൺഗ്രൗണ്ട് സ്പോൺസർമാരിൽ ഒരാളാണ് ഡ്രീം 11.

‘ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ പുതിയ സീസണിലേക്കുള്ള മുഖ്യ സ്പോൺസറായി ‍ഡ്രീം 11നെ ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് ഡ്രീം 11’ – ബിസിസിഐ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഡ്രീം 11നിൽ ചൈനീസ് കമ്പനിക്ക് നിക്ഷേപമുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വിശദീകരണമെന്ന് കരുതുന്നു. ചൈനീസ് ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ വിവോയെ പടിക്കു പുറത്താക്കി പകരം കൊണ്ടുവന്ന കമ്പനിക്കും ചൈനീസ് ബന്ധമുണ്ടെന്നായിരുന്നു ആരോപണം.

English Summary: Dream11 to be IPL title sponsor for 2020; BCCI rejects their 2021 and 2022 bid