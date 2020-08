ഒടുവിൽ മോദി ‘ഇടപെട്ടു’; 130 കോടി ജനങ്ങൾ നിരാശരെന്ന് ധോണിക്ക് കത്ത്

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്ക് കത്തെഴുതി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ധോണിയുടെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ രാജ്യത്തെ 130 കോടി ജനങ്ങൾ നിരാശരാണെന്ന് മോദി കത്തിലെഴുതി. ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ച ധോണി ബിജെപിയിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കത്ത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. വിരമിക്കൽ തീരുമാനം പിൻവലിച്ച് അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാൻ ധോണിയോട് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമായി പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരം ശുഐബ് അക്തർ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കാനുള്ള ധോണിയുടെ തീരുമാനം ഇന്ത്യയിലെ 130 കോടി ജനങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിരാശയുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടു നീണ്ട കരിയറിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി സ്വന്തമാക്കിയ നേട്ടങ്ങളെ പ്രതി രാജ്യം ധോണിയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കുറിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 15ന് ധോണി വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് പങ്കുവച്ച ട്വീറ്റിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചാണ് കത്തിന്റെ തുടക്കം.

‘രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻമാരിൽ ഒരാളാണ് താങ്കൾ. ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്ക് രാജ്യത്തെ നയിച്ച നായകൻ. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ ഒരാൾ, ക്യാപ്റ്റൻമാരിൽ ഒരാൾ എന്നിങ്ങനെ മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർ എന്ന നിലയിൽക്കൂടിയാകും ചരിത്രം താങ്കളെ അടയാളപ്പെടുത്തുക.അതീവ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളിലും ടീമിന് ഏറ്റവും വിശ്വസമർപ്പിക്കാവുന്ന താരമായിരുന്നു താങ്കൾ. മത്സരങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുള്ള താങ്കളുടെ കഴിവ് അപാരമായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും 2011 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ച താങ്കളുടെ ശൈലി തലമുറകളോളം ഓർത്തിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്’ – മോദി എഴുതി.

ധോണിയുടെ കരിയർ ഇന്ത്യയിലെ പുതുതലമുറയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണെന്നും മോദി കത്തിൽ എഴുതി. കുടുംബത്തിന്റെ വേരും പേരുമല്ല, സ്വന്തം കഴിവും അധ്വാനവും വിധി നിർണയിക്കുന്ന നവ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ധോണിയെന്നും മോദി കുറിച്ചു. ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവർക്ക് കുടുംബ പശ്ചാത്തലം പ്രധാനമല്ല. ധോണി ജീവിതം കൊണ്ട് യുവാക്കൾക്കു മുന്നിൽ വരച്ചിടുന്ന മാതൃക അതാണെന്നും മോദി കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് കേണലായ ധോണി സൈന്യത്തിനായി നൽകിയ സംഭാവനകളെയും മോദി എടുത്തുപറ‍ഞ്ഞു.

‘ഇനി സാക്ഷിക്കും സിവയ്ക്കും താങ്കളോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നു. അവരെയും എന്റെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുക. കാരണം, അവരുടെ സഹനവും സഹകരണവും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഇതൊന്നും സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല. വ്യക്തിപരമായ ജീവിതവും പ്രഫഷനും എങ്ങനെ സുന്ദരമായി സംയോജിപ്പിക്കാം എന്ന കാര്യത്തിലും താങ്കൾ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണ്. ഏതോ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ എല്ലാവരും വിജയാഹ്ലാദത്തിൽ മുഴുകിനിൽക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ മകളോടൊപ്പം കളിച്ചുല്ലസിക്കുന്ന ചിത്രം കണ്ടത് ഞാൻ ഇന്നും മറന്നിട്ടില്ല. അതാണ് വിന്റേജ് ധോണി.’ – മോദി കുറിച്ചു



English Summary: PM Modi hailed Dhoni for his achievements on the cricket field and everything he has done for the sport in India and the world