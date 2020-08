ധോണിയുടെ സിക്സറിന് വിസിലടിച്ച് റെയ്ന; ചെന്നൈ പരിശീലന ക്യാംപ് വിഡിയോ

ചെന്നൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 13–ാം പതിപ്പിന് മുന്നോടിയായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിശീലന ക്യാംപിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ടു. ആറു ദിവസം നീണ്ട പരിശീലന ക്യാംപിലെ രസകരമായ നിമിഷങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയതാണ് വിഡിയോ. ചെന്നൈ ടീം വെള്ളിയാഴ്ച യുഎഇയിലേക്ക് തിരിക്കും മുൻപാണ് ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെ വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്. യുഎഇയിലെത്തിയ ചെന്നൈ താരങ്ങൾ ചട്ടപ്രകാരം ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിച്ചു.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുഎഇയിലേക്ക് മാറ്റിയ ഐപിഎല്ലിന് മുന്നോടിയായി ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ 20 വരെയാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് അധികൃതർ പരിശീലന ക്യാംപ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. 15–ാം തീയതി ക്യാംപിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയും സഹതാരം സുരേഷ് റെയ്നയും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ചത്.

കോവിഡ് ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പരിശീലന ക്യാംപ് നടക്കുന്ന എം.എ. ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തി പ്രിയ താരങ്ങളെ കാണാൻ ആരാധകർക്ക് അവസരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ താരങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്ന വിഡിയോ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ ആരാധകർ രംഗത്തെത്തി. ഇതേ തുടർന്നാണ് ക്യാംപിലെ രസകരമായ നിമിഷങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി സിഎസ്കെ ലഘു വിഡിയോ തയാറാക്കി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഈ ഐപിഎല്ലിലെ മുഖ്യ ആകർഷണമായി മാറിയ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വിഡിയോയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. പരിശീലനത്തിനിടെ ധോണി സിക്സർ പറത്തുമ്പോൾ ആവേശത്തോടെ വിസിലടിക്കുന്ന സുരേഷ് റെയ്നയെയും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

English Summary: MS Dhoni hits big sixes in CSK’s training camp as Suresh Raina cheers with a whistle