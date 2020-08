പുറപ്പെടും മുൻപ് മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി ധവാൻ; കയ്യടിച്ച് ആരാധകർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 13–ാം എഡിഷനായി യുഎഇയിലേക്ക് തിരിക്കും മുൻപേ വീട്ടിലെത്തി മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി ശിഖർ ധവാൻ. ഐപിഎല്ലിൽ ധവാന്റെ ടീമായ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ഈ മാസം 23നാണ് യുഎഇയിലേക്ക് പോകുന്നതിന്. ഇതിനു മുന്നോടിയായാണ് അദ്ദേഹം മാതാപിതാക്കളെ കാണാനെത്തിയത്. ധവാൻ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച ചിത്രം ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തു കഴി‍ഞ്ഞു.

‘ഇത്തവണ ദൈർഘ്യമേറിയ ടൂർണമെന്റിനു മുന്നോടിയായി മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹവും ആശംസയും സ്വീകരിക്കാനെത്തിയതാണ്. അവർ ഇപ്പോഴും എന്നെ കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. മാതാപിതാക്കളേപ്പോലെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കാൻ മറ്റാർക്കും സാധിക്കില്ല. ഈ സ്നേഹം എക്കാലവും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകും’ – മാതാപിതാക്കളെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം സഹിതം ധവാൻ കുറിച്ചു.

കോവിഡ് വ്യാപനം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎൽ യുഎഇയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. അടുത്ത മാസം 19 മുതൽ നവംബർ 10 വരെ യുഎഇയിലെ മൂന്നു സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലായാണ് ഐപിഎൽ അരങ്ങേറുക.

English Summary: ‘They still see me as kid’ - Shikhar Dhawan seeks blessings from parents before UAE departure