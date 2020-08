ഇല്ല, വിരമിക്കൽ എന്ന പദം താങ്കളുടെ പേരിനൊപ്പം ചേർക്കില്ല: റെയ്നയ്ക്ക് മോദിയുടെ കത്ത്

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മധ്യനിര ബാറ്റ്സ്മാൻ സുരേഷ് റെയ്നയ്ക്കും പ്രത്യേക കത്തുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. റെയ്നയ്ക്കൊപ്പം വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മുൻ നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്ക് അയച്ച കത്തിനൊപ്പമാണ് റെയ്നയ്ക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്രത്യേകം കത്തയച്ചത്. റെയ്നയുടെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം നേരത്തെയായിപ്പോയി എന്ന പൊതുവികാരത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ് കത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമർശങ്ങളും. മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരനായ റെയ്നയ്ക്ക് വിരമിക്കാനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രധാനമന്ത്രി, ‘വിരമിക്കൽ’ എന്ന പ്രയോഗം റെയ്നയുടെ പേരിനൊപ്പം ചേർക്കാൻ താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

‘താങ്കളുടെ പേരിനൊപ്പം ‘വിരമിക്കൽ’ എന്ന പ്രയോഗം ചേർക്കാൻ എനിക്ക് താൽപര്യമില്ല. കാരണം താങ്കൾ ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പവും വളരെ ഊർജസ്വലനുമാണ്’ – പ്രധാനമന്ത്രി മോദി കത്തിൽ എഴുതി.

‘ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല വരും തലമുറകൾ താങ്കളെ ഓർമിക്കുക. ക്യാപ്റ്റന് അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കാവുന്ന ബോളർ എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ്. ജാഗ്രതയാർന്ന താങ്കളുടെ ഫീൽഡിങ് മികവിലൂടെ രക്ഷിച്ചെടുത്ത റൺസുകൾ എണ്ണിയെടുക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടിവരും’ – മോദി എഴുതി.

സുരേഷ് റെയ്ന കൂടി ഭാഗമായിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ 2011 ലോകകപ്പ് വിജയത്തെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. ലോകകപ്പിൽ റെയ്നയുടെ പ്രകടനം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തൽസമയം കണ്ട കാര്യവും അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു.

‘അഹമ്മദാബാദിലെ മൊട്ടേര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ താങ്കളുടെ പോരാട്ടം തൽസമയം കാണാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ ടീമിന്റെ വിജയത്തിൽ താങ്കളുടെ ഇന്നിങ്സിന് (പുറത്താകാതെ 34 റൺസ്) നിർണായക പങ്കുണ്ടായിരുന്നു’ – പ്രധാനമന്ത്രി കുറിച്ചു.

ഇന്നു രാവിലെയാണ് തനിക്കു ലഭിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കത്ത് നന്ദി സഹിതം റെയ്ന ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

‘കളിക്കളത്തിലുള്ളപ്പോൾ നാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ചോര വിയർപ്പാക്കും. ഈ രാജ്യം നൽകുന്ന സ്നേഹത്തേക്കാൾ വലിയ അംഗീകാരം കിട്ടാനില്ല. അപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ അഭിനന്ദിക്കുമ്പോഴോ? പ്രിയ നരേന്ദ്ര മോദി ജി, താങ്കളുടെ നല്ല വാക്കുകൾക്കും ആശംസകൾക്കും നന്ദി. ഏറ്റവും കൃതഞ്ജതോടെ അവ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്’ – റെയ്ന ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുഎഇയിലേക്ക് മാറ്റിയ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 13–ാം പതിപ്പിനായി ഇന്ന് പുറപ്പെടാനിരിക്കുകയാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് താരമായ റെയ്ന. സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ നവംബർ 10 വരെയാണ് ടൂർണമെന്റ് നടക്കുക.

English Summary: 'You are way too young and energetic to retire': PM Narendra Modi writes to Suresh Raina