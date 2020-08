വിരമിച്ചശേഷം ബാലാജിയോട് ധോണി: പിച്ച് കൂടുതൽ നനയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്!

ചെന്നൈ∙ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് 15ന് രാത്രി 7.29ന് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നുള്ള വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചശേഷം ഒന്നുമറിയാത്തതുപോലെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി നേരേ പോയത് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ബോളിങ് പരിശീലകനുമായ ലക്ഷ്മിപതി ബാലാജിയുടെ അടുത്തേക്ക്. ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പരിശീലന ശേഷമുള്ള പതിവു ചർച്ചകൾക്കായി ധോണി ബാലാജിയുടെ അടുത്തെത്തിയത്. ഐപിഎല്ലിനായി യുഎഇയിലേക്കു പുറപ്പെടും മുൻപ് ചെന്നൈയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിശീലന ക്യാംപിൽവച്ചാണ് ധോണി വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

മിനിറ്റുകൾക്കു മുന്‍പ് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ഇക്കാര്യം അറിയാതെ ഗ്രൗണ്ടിൽനിന്ന് കയറിവന്ന തന്റെ അടുത്തേക്ക് ധോണി വന്ന സംഭവം ബാലാജി തന്നെയാണ് വിവരിച്ചത്. സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിന്റെ ‘ക്രിക്കറ്റ് കണക്ടഡ് ഷോ’യിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘എല്ലാ ദിവസവും പരിശീലനത്തിനുശേഷം ധോണിയുമായി പിച്ചിനെക്കുറിച്ചും പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം സംസാരിക്കുന്ന പതിവ് എനിക്കുണ്ട്. അന്നും പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് ഗ്രൗണ്ടിൽനിന്ന് കയറി അകത്തെത്തി. അന്ന് 7.29ന് ധോണി വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല’ – ബാലാജി വിവരിച്ചു.

‘ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ധോണി എന്റെ അടുത്തേക്കാണ് വന്നത്. ‍ഞാനാണെങ്കിൽ അക്കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നുമില്ല. പിച്ചിൽ കൂടുതൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് നനയ്ക്കാൻ ഗ്രൗണ്ട്‌സ്മാനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പതിവുപോലെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ശരിയെന്ന് മറുപടിയും നൽകി. ഈ സമയത്തൊന്നും അദ്ദേഹം വിരമിച്ച കാര്യം ഞാനറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ആ കരിയറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിമിഷമായിട്ടും’ – ബാലാജി പറഞ്ഞു.

‘അതാണ് ധോണിയുടെ രീതി. എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായി ചെയ്യും. പിന്നീടാണ് ധോണി വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വിവരം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. എല്ലാറ്റിനോടും ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ അടുക്കാത്ത സ്വഭാവമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ആ ജീവിതം നിശ്ചലമാകില്ല. അദ്ദേഹം പതിവുപോലെ മുന്നോട്ടുപോകും’ – ബാലാജി പറഞ്ഞു.

2000നുശേഷം ധോണിയോളം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ബാലാജി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വലിയ ഷോട്ടുകൾ കളിക്കുന്ന കരുത്തനായ ബാറ്റ്സ്മാനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ കേട്ടിരുന്നുവെന്ന് ബാലാജി പറഞ്ഞു. അവസാന ആറു പന്തിൽ ജയിക്കാൻ 20 റൺസ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന താരം ധോണിയായിരിക്കുമെന്ന് ബാലാജി വ്യക്തമാക്കി. ക്യാപ്റ്റനെക്കുറിച്ചുള്ള പരമ്പരാഗത ധാരണകൾ പൊളിച്ചെഴുതിയ വ്യക്തിയാണ് ധോണിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘2000നുശേഷം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ധോണിയേക്കാൾ ക്രിക്കറ്റിനെ സ്വാധീനിച്ച മറ്റൊരു താരവും വന്നിട്ടില്ല. ഇത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല. ലോക ക്രിക്കറ്റിന്റെ കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃശൈലിയും ബാറ്റിങ് ശൈലിയും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്. ധോണി ക്യാപ്റ്റനായതോടെയാണ് ക്യാപ്റ്റൻസിയേക്കുറിച്ച് മിക്ക ക്യാപ്റ്റൻമാരുടെയും ധാരണ മാറിയത്. ഏതു സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിലും ശാന്തനായിരിക്കാനും ടീമിനുള്ളിലും അതേ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും മുന്നിൽനിന്ന് വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും കഴിയുന്ന ഏക ക്യാപ്റ്റൻ ഒരുപക്ഷേ അദ്ദേഹമായിരിക്കും’ – ബാലാജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

