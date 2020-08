ആ ബാറ്റിങ് കണ്ട് റെയ്ന പറയുന്നു; റായുഡു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോകകപ്പ് ഉറപ്പ്!

ദുബായ്∙ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിന്റെ സെമിയിൽ ഇന്ത്യ വീണുപോയതിന്റെ സങ്കടം ഇപ്പോഴും ആരാധകരെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കിരീടം നേടാൻ കരുത്തുള്ള ടീമായിട്ടും സെമിയിൽ ന്യൂസീലൻഡിനോടു തോറ്റാണ് ഇന്ത്യ പുറത്തായത്. ബാറ്റിങ് നിരയിൽ നാലാം നമ്പറിലേക്ക് നല്ലൊരു താരത്തെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാതെ പോയതാണ് ഇന്ത്യയുടെ തോൽവിക്ക് കാരണമായതെന്ന് വ്യാപക വിമർശനമുണ്ടായിരുന്നു. ലോകകപ്പിനുള്ള ടീം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുവരെ നാലാം നമ്പറിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന അമ്പാട്ടി റായുഡുവിനെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സിലക്ടർമാർ തഴയുകയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് തോൽവിക്കു പോലും കാരണമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ഇതേ വിഷയത്തിൽ നിലപാട് വെട്ടിത്തുറന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും 2011 ലോകകപ്പിൽ കിരീടം ചൂടിയ ഇന്ത്യൻ ടീം അംഗവുമായ സുരേഷ് റെയ്ന. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൽ തന്റെ സഹതാരം കൂടിയായ അമ്പാട്ടി റായുഡു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 2019 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ കിരീടം ചൂടുമായിരുന്നുവെന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണെന്ന് റെയ്ന വ്യക്തമാക്കുന്നു.

‘ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നാലാം നമ്പർ സ്ഥാനത്ത് അമ്പാട്ടി റായുഡു വേണമായിരുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നയാളാണ് ഞാൻ. കാരണം, അദ്ദേഹം അതിനായി വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നര വർഷത്തോളം ആ സ്ഥാനത്ത് കളിച്ചു. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല. 2018ൽ റായുഡു ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പട്ട് ടീമിനു പുറത്തായ പരമ്പരയിൽ എനിക്കും ആസ്വദിച്ചു കളിക്കാനായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ടീമിലെത്തുകയും റായുഡു പുറത്താകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കത് വിഷമമായി’ – റെയ്ന പറഞ്ഞു.

‘നാലാം നമ്പറിൽ ബാറ്റു ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും മികച്ച താരം റായുഡു തന്നെയായിരുന്നു. ലോകകപ്പ് ടീമിൽ അദ്ദേഹം അംഗമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യ കിരീടം ചൂടുമായിരുന്നുവെന്ന് തീർച്ചയാണ്. ഇപ്പോൾ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിങ് കാണുമ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ലയാൾ റായുഡുവായിരുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ചെന്നൈയിൽ നടന്ന പരിശീലന ക്യാംപിൽ വളരെ മികച്ച ബാറ്റിങ്ങാണ് റായുഡു കാഴ്ചവച്ചത്’ – റെയ്ന പറഞ്ഞു.

ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അമ്പാട്ടി റായുഡുവിനെ തഴഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സിലക്ടർമാർ, പകരം ഓൾറൗണ്ടർ വിജയ് ശങ്കറിനെയാണ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. വിജയ് ശങ്കറിനെയും കെ.എൽ. രാഹുലിനെയും മധ്യനിരയിൽ കളിപ്പിച്ച് ലോകകപ്പിന് തുടക്കമിട്ട ഇന്ത്യ, ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാൻ പരുക്കേറ്റ് പുറത്തായതോടെ രാഹുലിനെ ഓപ്പണർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി. പിന്നീട് വിജയ് ശങ്കർ കൂടി പരുക്കേറ്റ് പുറത്തായതോടെ ഋഷഭ് പന്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവതാരങ്ങളെ വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ നിർണായക മത്സരങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിയത്. ഒടുവിൽ സെമിയിൽ തോറ്റ് പുറത്താകുകയും ചെയ്തു.

English Summary: India would have won 2019 World Cup had Ambati Rayudu been included in squad, says Suresh Raina